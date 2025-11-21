«Δένει» τον Καρέτσα η Γκενκ
Στη Γκενκ αναμένεται να συνεχίσει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αφού σύμφωνα με τα τελευταία βελγικά ρεπορτάζ, απομένει μονάχα η επίσημη ανακοίνωση της ανανέωσης του συμβολαίου του ως το 2029.
- Μάστιγα η βία στους δρόμους - Καυγάς στην Κηφισίας για προτεραιότητα κατέληξε σε ξύλο και συλλήψεις
- Ένοχος ο οδηγός μηχανής για τον θάνατο βρέφους σε τροχαίο το 2023
- Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία - Τουλάχιστον έξι νεκροί
- Πένθος για τον Νίκο Χαρδαλιά-Έφυγε από την ζωή ο πατέρας του
Ένα από τα πιο καυτά ονόματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο αστέρας της Γκενκ, που πρόσφατα έκλεισε τα 18 του, ξεχωρίζει στο βελγικό πρωτάθλημα και το Europa League με την ομάδα του, ενώ πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις και με την Εθνική μας ομάδα, κάτι που τον κάνει περιζήτητο από μεγάλους συλλόγους.
Οι «μνηστήρες» του Καρέτσα ωστόσο, πλέον θα χρειαστεί να δαπανήσουν ακόμα μεγαλύτερο ποσό για να τον κάνουν δικό τους, καθώς ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Γκενκ έως το 2029, όπως αναφέρουν τα βελγικά μέσα. Μεταξύ των ομάδων που έδειξαν έντονο ενδιαφέρον στο παρελθόν βρίσκονται ο Άγιαξ και η Μάντσεστερ Σίτι.
Αυτή η ανανέωση έρχεται ένα χρόνο μετά την επέκταση που υπέγραψε έως το 2027. Τότε, επειδή ο 18χρονος δεν είχε ακόμη ενηλικιωθεί, δεν δικαιούταν να υπογράψει συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας από τρία χρόνια, ωστόσο μόλις δύο μέρες μετά τα 18α γενέθλιά του, η Γκενκ φρόντισε να «δέσει» τον παίκτη της.
Το σχετικό δημοσίευμα
✍️ | Kos Karetsas verlengt tot 2029 bij KRC Genk. 🇬🇷🔥 pic.twitter.com/xiJDiSNwMG
— DAZN België (@DAZN_BENL) November 21, 2025
Συνολικά στην καριέρα του με την Γκενκ, ο Καρέτσας έχει καταγράψει 62 συμμετοχές, όπου μετράει 3 γκολ και 12 ασίστ. Παράλληλα, σε 9 συμμετοχές με το εθνόσημο έχει σκοράρει 3 γκολ και έχει δώσει μία ασίστ.
- Πετρούσεφ: «Σέβομαι τον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό – Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό»
- Παναθηναϊκός: Τα… εύσημα του Αταμάν στους παίκτες μετά τη νίκη με την Ντουμπάι (vid)
- Στον Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ
- Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις στην Τουρκία ο Σενγκούν… (vid)
- Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Ατρόμητο (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις