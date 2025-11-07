Ο Καρέτσας διέλυσε και τη Μπράγκα με τρομερή εμφάνιση (vid)

Η Γκενκ πήρε μία μεγάλη νίκη στην Πορτογαλία, καθώς επικράτησε της Μπράγκα με 4-3 για το Europa League. Ένας από τους πρωταγωνιστές των Βέλγων ήταν για άλλη μία φορά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Ο 17χρονος, για τον οποίο τα σενάρια για το μέλλον του δεν σταματάνε, πραγματοποίησε μία ακόμη πολύ καλή εμφάνιση, στην οποία σημείωσε δύο ασίστ και ήταν σημαντικός παράγοντας για την επίθεση της ομάδας του.

Τι έκανε ο Καρέτσας

Ο Καρέτσας ξεκίνησε για άλλη μία φορά βασικός και στο παιχνίδι μοίραζε σωστά την μπάλα, έχοντας 86% επιτυχία στις πάσες του, 3 εκ των οποίων ήταν στο τελικό τρίτο της Μπράγκα, ενώ δημιούργησε και 3 μεγάλες ευκαιρίες για την Γκενκ.

Παράλληλα, μπόρεσε να βάλει την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή και με σέντρα καθώς είχε 1/2 επιτυχημένες, ενώ η πρώτη του ασίστ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου προήλθε από κόρνερ. Στο δεύτερο ημίχρονο σημείωσε και τη δεύτερη ασίστ του, μοιράζοντας την πάσα στον Μεντίνα για να βάλει ένα εντυπωσιακό γκολ εκτός περιοχής, ενώ είχε και 100% ευστοχία στα σουτ του, με αυτό που έκανε στις αρχές του παιχνιδιού και έσωσε ο Χόρνιτσεκ.

Ο Έλληνας εξτρέμ ήταν καλός και στο ανασταλτικό κομμάτι, έχοντας 4 ανακτήσεις μπάλας και ένα κερδισμένο τάκλιν. Συνολικά ο Καρέτσας είχε 49 επαφές με την μπάλα, κάτι που δείχνει ότι το δημιουργικό κομμάτι της Γκενκ περνάει από αυτόν

🇬🇷💥 𝐊𝐀𝐑𝐄𝐓𝐒𝐀𝐒 (𝟏𝟕) vs SC Braga: • 2 ASSISTS

• 3 Chances Created

• 3 Passes Into Final Third

• 86% Pass Accuracy

• 4 Ball Recoveries

• 100% Shot Accuracy

• 1/2 Successful Crosses 𝑮𝑬𝑵𝑬𝑹𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵𝑨𝑳 💎 pic.twitter.com/jOtn1plusl — Rising Stars XI (@RisingStarXI) November 6, 2025

