Ο Παναθηναϊκός ακριβοπλήρωσε τον Καλάμπρια το καλοκαίρι για να έχει κάτι περισσότερο από έναν αξιόπιστο δεξιό μπακ. Ο Ιταλός το έδειξε στο ντεμπούτο του με τη Σαμσουνσπόρ και μετά χάθηκε… Μέχρι το παιχνίδι με τη Στουρμ Γκρατς, που επανήρθε δυναμικά! Με εξαιρετική ατομική ενέργεια και με ωραίο τελείωμα στο 74′, ο Ιταλός σκόραρε το 2-1, ξεδίπλωσε τις αρετές του και έδωσε τη νίκη στο Τριφύλλι.

Ο Ράφα Μπενίτεθ διαχειριστηκε με μεγάλη επιτυχία τα προβλήματα, η ομάδα του δεν κινδύνευσε καθόλου και η ισοφάριση ήρθε από ένα ασύλληπο γκολ του Γεωργιανού χαφ Κιτεϊσβίλι. Οι «πράσινοι» έκαναν αναίμακτα τη δουλειά τους σε μία δύσκολη συγκυρία, ανέβηκαν στη 14η θέση με 9 βαθμούς και έχουν ορατό τον στόχο της οκτάδας και της απ’ ευθείας πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Τώρα, έπεται το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Η Ένωση προέρχεται από το θρίαμβο επί της Ένωσης στη Φλωρεντία και το αθηναϊκό ντέρμπι γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά ο Ράφα την Κυριακή θα έχει περισσότερες λύσεις σε σύγκριση με το αποψινό ματς.

Οι αποφάσεις των προπονητών

Εξαιτίας των πολλών απουσιών, ο Ράφα Μπενίτεθ κατέφυγε σε αλχημείες. O Ισπανός παρέταξε τον Παναθηναϊκό με ένα ιδιαίτερο 3-4-3, μρ τον Ντραγκόβσκι στο τέρμα, οι Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά ήταν οι τρεις στόπερ, οι Μπακασέτας και Τσέριν οι δύο κεντρικοί χαφ, ο Καλάμπρια ο δεξιός-μπακ, ο Ζαρουρί ο αριστερός μπακ-χαφ, οι Τετέ και Τζούρισιτς ήταν οι δύο μεσοεπιθετικοί και ο Σβιντέρσκι ο επιθετικός.

Ο Γιούργκεν Ζόμελ επέμεινε στο αγαπημένο του 4-4-2 με τον ρόμβο στη μεσαία γραμμή. Ο Κρίστενσεν υπερασπίστηκε την εστία, οι Μίτσελ, Αϊβού, Γκέιρχοφερ και Κάριτς ήταν οι τέσσερις της άμυνας, ο Στάνκοβιτς ήταν ο αμυντικός μέσος, οι Ρόζγκα και Τσουκουανί οι δύο εσωτερικοί χαφ, ο Κιτεϊσβίλι το «δεκάρι» και οι Μαλόουν και Ζάτα το επιθετικό δίδυμο.

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στο 18′. Ο Ζαρουρί έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Σβιντέρσκι έπιασε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα. Η Στουρμ ισοφάρισε στο 34′. Ο Στάνκοβιτς απελευθέρωσε τον Κιτεϊσβίλι, αυτός με ένα ασύλληπτο φαλταριστό σουτ σημάδεψε το «γάμα» του Ντραγκόβσκι.

Ο Τετέ στο 41′ απείλησε στο 41′ με ένα μακρινό συρτό σουτ, που μπλοκαρε ο Κρίστενσεν . Όμως στο 47′ από το φάουλ του Μπακασέτα ο Σβιντέρσκι έπιασε πάλι την κεφαλιά που ο Κρίστενσεν με τα ακροδάχτυλα απέκρουσε σε κόρνερ.

Το 2-1 επιτεύχθηκε στο 74′. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια συνδυάστηκε με τον Πάντοβιτς, πέρασε Κάριτς και με δυνατό σουτ από κοντινή απόσταση «εκτέλεσε» τον Κρίστενσεν. H Στουρμ είχε να επιδείξει ένα μακρινό σουτ του Τσουκουανί, που κατέληξε στην αγκαλιά του Ντραγκόβσκι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια (81′ Κώτσιρας), Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Τσέριν, Μπακασέτας (85′ Μλαντένοβιτς), Τζούρισιτς, Τετέ (66′ Τσιριβέγια), Ζαρούρι, Σβιντέρσκι (66′ Πάντοβιτς).

ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ (Γιούργκεν Ζόμελ): Κρίστενσεν, Μίτσελ (46′ Μάλιν), Αϊβού, Γκέιρχοφερ, Κάριτς, Στάνκοβιτς, Ρόζγκα (61′ Χόρβατ), Τσουκουάνι, Κιτεϊσβίλι (73′ Χοντλ), Μαλόουν (61′ Καγιομπό), Ζάτα (78′ Γκργκιτς).