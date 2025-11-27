Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης (vid)

Η άτυπη επανάληψη του τελικού του Κυπέλλου Πρωταθλητριών του 1979 που χάρισε στη Νότιγχαμ Φόρεστ το πρώτο βαρύτιμο τρόπαιο της ιστορίας της, αποδείχθηκε… περίπατος! Οι «ρεντς» πραγματοποίησαν μια ακόμη εξαιρετική εμφάνιση υπό την τεχνική καθοδήγηση του Σον Ντάις και νίκησαν πολύ εύκολα 3-0 (27′ Γιέιτς, 44′ Καλιμουεντό, 59′ Μιλένκοβιτς) τη Μάλμε στο «Σίτι Γκράουντ» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, κάνοντας έτσι ένα πολύ σημαντικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Παρότι ο Ντάις έκανε 7 αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας του σε σχέση με τον ιστορικό θρίαμβο επί της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» το περασμένο Σάββατο, η Φόρεστ έδειξε και πάλι όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν αλλάξει και την εικόνα και τα αποτελέσματά της της το τελευταίο διάστημα, δηλαδή την σκληράδα, την τακτική πειθαρχία, τον υψηλό ρυθμό και την επιθετική αποτελεσματικότητα.

Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη της Φόρεστ σε 7 ματς (4/2/1) υπό τον 54χρονο Άγγλο προπονητή, ένα διάστημα στο οποίο έχει πάρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα, όπως η νίκη επί της Πόρτο, η ισοπαλία με τη Γιουνάιτεντ και φυσικά η τρομερή νίκη επί της Λίβερπουλ. Επιπροσθέτως, στα τρία ματς με τον Ντάις στο «τιμόνι» της στο Europa League, ακόμη δεν έχει δεχθεί γκολ.

Απόλυτη κυριαρχία των «ρεντς»

Από τα πρώτα λεπτά φάνηκε ότι η Νότιγχαμ Φόρεστ θα ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης. Η άκρως βελτιωμένη ομάδα του Σον Ντάις, έπιασε από τον… λαιμό τη Μάλμε, πήρε τη μπάλα στα πόδια και με άμεσο και αποτελεσματικό παιχνίδι, κυριάρχησε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Ήδη στο πρώτο δεκάλεπτο είχε 4 καλές τελικές με Καλιμουεντό, ΜακΑτι, Ντομίνγκες και Άμποτ. Στο 20′ ο Άμποτ και στο 25′ ο Ντομίνγκες προειδοποίησαν εκ νέου τη σουηδική εστία και τελικά το γκολ για τους «κόκκινους» ήρθε στο 28′.

Μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή της Μάλμε, η μπάλα στρώθηκε στον αρχηγό Ράιαν Γιέτις και αυτός με δεξί χαμηλό πλασέ στη γωνία έγραψε το 1-0 και έβαλε το ματς στο… δρόμο του. Χαρακτηριστικό της εικόνας του αγώνα ήταν ότι τη στιγμή του γκολ, η κατοχή της μπάλας ήταν στο 60% και οι τελικές στο 7-1 για τη Φόρεστ, ενώ το στατιστικό των συνολικών επιθέσεων έδειχνε 19-1 για την αγγλική ομάδα.

Μετά το 1-0 η Φόρεστ έμεινε σε θέση επίθεσης και έψαξε με υπομονή το δεύτερο γκολ που θα «κλείδωνε», όπως φαινόταν, τη νίκη. Αυτό ήρθε τελικά λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, στο 44′. Μετά από κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ, ο ΜακΑτι έκανε τη σέντρα, ο Γιέιτς πήρε την πρώτη κεφαλιά και ανάγκασε τον Έλμποργκ σε επέμβαση, με τον Καλιμουεντό να παίρνει το «ριμπάουντ» για να σπρώξει από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα. Αυτό ήταν και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Τυπική διαχείριση και τρίτο γκολ

Στο ημίχρονο, η κατοχή μπάλας είχε φτάσει στο 67% και οι τελικές ήταν 15-1 για τη Φόρεστ. Το μόνο που χρειαζόταν να κάνει πια στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα το Ντάις, ήταν να κάνει μια τυπική διαχείριση του αγώνα, αφού ήταν προφανές ότι η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων ήταν πολύ μεγάλη.

Από το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, η Φόρεστ έριξε ελαφρώς τους ρυθμούς της αφού είχε ήδη ό,τι χρειαζόταν από το ματς. Ακόμη κι έτσι πάντως, κατάφερε να φτάσει σε ένα ακόμη γκολ -στην πρώτη της ευκαιρία στην επανάληψη- εκμεταλλευόμενη μια στημένη μπάλα. Ήταν το 59ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ και φάση διαρκείας στα καρέ της Μάλμε, η μπάλα στρώθηκε στον Μιλένκοβιτς που από κοντά δεν δυσκολεύθηκε να κάνει το 3-0.

Μετά το τρίτο γκολ της Φόρεστ, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε ακόμη περισσότερο, ειδικά μετά τις πολλές αλλαγές που έκαναν και οι δύο προπονητές. Όπως αποδείχθηκε, τίποτα άλλο δεν είχε σημασία ως το φινάλε, με τη Φόρεστ να κρατά εύκολα τη μπάλα στα πόδια και να «σβήνει» το ματς, παίρνοντας μια πολύτιμη νίκη.

Ενδεικτικό τελικό στατιστικό του ματς: 62-38 κατοχή μπάλας και 23-1 τελικές προσπάθειες…

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ

Τρεις λέξεις: Τεράστια διαφορά ποιότητας. Από τη στιγμή που η Φόρεστ ήταν σοβαρή και πειθαρχημένη, όπως συμβαίνει επί Ντάις, η ομαδική και ατομική ποιότητά της θα ήταν το στοιχείο που θα της εξασφάλιζε ένα άνετο «τρίποντο».

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ

Ο Ντάις έκανε 7 αλλαγές στο αρχικό σχήμα της ομάδας του σε σχέση με το 3-0 επί της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», διατηρώντας μόνο τους δύο στόπερ (Μουρίγιο, Μιλένκοβιτς) και τους δύο κεντρικούς χαφ (Σανγκαρέ, Ντομίνγκες). Με αυτό τον τρόπο, ο Άγγλος τεχνικός κράτησε σταθερό τον «κορμό» της ομάδας, αλλά ταυτόχρονα της έδωσε τη φρεσκάδα που χρειαζόταν ώστε να βγάλει στο γήπεδο τη δεδομένη ποιότητά της.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

Κανείς δεν αξίζει τον τίτλο του χειρότερου του γηπέδου σε ένα ματς με τόσο μεγάλη διαφορά στην εικόνα και την απόδοση των δύο ομάδων. Ίσως οι κεντρικοί χαφ της Μάλμε να βρίσκονται ένα κλικ κάτω από τους υπόλοιπους, αφού πρακτικά η μεσαία γραμμή της σουηδικής ομάδας ήταν ανύπαρκτη σε όλα τα επίπεδα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Εύκολο έργο είχε και ο Γερμανός ρέφερι με την ομάδα του, αφού η εξέλιξη και η εικόνα του αγώνα «φρόντισαν» για αυτό.

Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς (Γερμανία)

Βοηθοί: Ντόμινικ Σάαλ (Γερμανία), Κρίστιαν Γκίτελμαν (Γερμανία)

Τέταρτος: Φλόριαν Έξνερ (Γερμανία)

VAR: Κρίστιαν Ντίνγκερτ (Γερμανία)

AVAR: Μπένγιαμιν Μπραντ (Γερμανία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Στο 62′, το τρίτο γκολ της Φόρεστ ελέγχθηκε από το VAR και επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε τίποτα το αντικανονικό. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν χρειάστηκε παρέμβαση.

ΣΚΟΡΕΡ

Ράιαν Γιέιτς (27′), Αρνό Καλιμουεντό (44′), Νίκολα Μιλένκοβιτς (59′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Νότιγχαμ Φόρεστ (Σον Ντάις): Βίκτορ, Άμποτ, Μιλένκοβιτς, Μουρίγιο (74′ Γουίλιαμς), Μοράτο, ΜακΑτι (84′ Σινκλέρ), Σανγκαρέ (66′ Άντερσον), Ντομίνγκες (66′ Εντόι), Γιέιτς, Χάντσον-Οντόι, Καλιμουεντό (66′ Χεσούς).

Μάλμε (Ανές Μράβατς): Έλμποργκ, Ρέσλερ, Τζούριτς, Γιάνσον, Στρίγκερ, Σκόγκμαρ (87′ Λεβίτσκι), Γιόνσεν (65′ Μπουσούλατζιτς), Χακσαμπάνοβιτς (87′ Μπεργκ), Μπουσανέλο, Μπολίν (52′ Εκόνγκ), Γκούντγιονσεν (65′ Κρίστιανσεν).

