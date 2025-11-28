Ο Καρέτσας ανάμεσα στους κορυφαίους μεταγραφικούς στόχους του 2026

Συνεχίζει να «τρελαίνει» την Ευρώπη ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Στην αναμέτρηση της Γκενκ κόντρα στη Βασιλεία για το Europa League, ο 18χρονος εξτρέμ σημείωσε με τρομερό τρόπο το πρώτο του γκολ στην Ευρώπη, για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, και ανεβάζει όλο και περισσότερο το όνομά του και την αξία του.

Μάλιστα, το «Athletic» δημοσίευσε τη λίστα με τους κορυφαίους παίκτες που θα απασχολήσουν τα μεταγραφικά «παζάρια» του 2026, τόσο τον Ιανουάριο όσο και το καλοκαίρι, και από τη λίστα αυτή δεν θα μπορούσε να λείπει ο Καρέτσας.

Ο διεθνής με την Εθνική μας ομάδα βρίσκεται ανάμεσα σε κορυφαία ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως ο Χάρι Κέιν και ο Βινίσιους, των οποίων τα μεταγραφικά σενάρια αυξάνονται διαρκώς.

Στο αφιέρωμα αυτό, το «Athletic» ξεχωρίζει την ικανότητα του Καρέτσα στην ντρίμπλα αλλά και στις ενέργειες που δημιουργούν ευκαιρίες και τελικές προσπάθειες. Ο Έλληνας διεθνής αναμένεται να έχει μεγάλο αριθμό από… μνηστήρες για την απόκτησή του, ωστόσο θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς η Γκενκ φρόντισε να «δέσει» τον 18χρονο αστέρα της μέχρι το 2029.

