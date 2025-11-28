Ο Καρέτσας ανάμεσα στους κορυφαίους μεταγραφικούς στόχους του 2026
Το «Athletic» δημοσίευσε τη λίστα με τους «must-watch» παίκτες ενόψει των μεταγραφικών παραθύρων, και μέσα σε αυτή βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.
- Black Friday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές – Τα «κλειδιά» για ασφαλείς αγορές
- Πότε θα επαναλειτουργήσει το μετρό Θεσσαλονίκης – Η εικόνα της κίνησης στους δρόμους
- Ξαναχτύπησε η Κάλας με μαθήματα ιστορίας – «Πώς είναι δυνατόν να πέσαμε στα χέρια μιας ηλίθι@ς»
- Τουλάχιστον 321 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ασία – Πόλεις βυθισμένες στο νερό
Συνεχίζει να «τρελαίνει» την Ευρώπη ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Στην αναμέτρηση της Γκενκ κόντρα στη Βασιλεία για το Europa League, ο 18χρονος εξτρέμ σημείωσε με τρομερό τρόπο το πρώτο του γκολ στην Ευρώπη, για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, και ανεβάζει όλο και περισσότερο το όνομά του και την αξία του.
Μάλιστα, το «Athletic» δημοσίευσε τη λίστα με τους κορυφαίους παίκτες που θα απασχολήσουν τα μεταγραφικά «παζάρια» του 2026, τόσο τον Ιανουάριο όσο και το καλοκαίρι, και από τη λίστα αυτή δεν θα μπορούσε να λείπει ο Καρέτσας.
Ο διεθνής με την Εθνική μας ομάδα βρίσκεται ανάμεσα σε κορυφαία ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως ο Χάρι Κέιν και ο Βινίσιους, των οποίων τα μεταγραφικά σενάρια αυξάνονται διαρκώς.
Στο αφιέρωμα αυτό, το «Athletic» ξεχωρίζει την ικανότητα του Καρέτσα στην ντρίμπλα αλλά και στις ενέργειες που δημιουργούν ευκαιρίες και τελικές προσπάθειες. Ο Έλληνας διεθνής αναμένεται να έχει μεγάλο αριθμό από… μνηστήρες για την απόκτησή του, ωστόσο θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς η Γκενκ φρόντισε να «δέσει» τον 18χρονο αστέρα της μέχρι το 2029.
Ο Καρέτσας και όλοι οι μεταγραφικοί στόχοι για το 2026
Welcome to The Athletic’s 2026 Transfer Radar.
This is your ultimate guide to the players who will be on lists across recruitment departments in January and next summer.
This does not mean they will definitely move or are even likely to — just that other teams will be keeping… pic.twitter.com/i6xm9I4hZZ
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 28, 2025
- Λαπόρτα: «Ρεάλ και Πέρεθ έχουν… Μπαρτσελονίτιδα»
- Η Λίβερπουλ θέλει να κάνει το «μπαμ» με τον Λουίς Ενρίκε (pic)
- Οι αντίπαλοι Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Αθηναϊκού στους «32» του Eurocup
- «Αυτές είναι οι μεταγραφές που θέλει να κάνει ο Φλικ το καλοκαίρι στην Μπαρτσελόνα»
- Ο Καρέτσας ανάμεσα στους κορυφαίους μεταγραφικούς στόχους του 2026
- Με Παπανικολάου και Αντετοκούνμπο η Εθνική για το ματς με την Πορτογαλία
- Σκάνδαλο στην Αργεντινή με το ανάποδο «pasillo» (vid)
- Μετά τον Καλάμπρια, ο Ταμπόρδα και ο Βιλένα…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις