Καρέτσας: «Το πιο όμορφο της καριέρας μου, το γκολ κόντρα στη Βασιλεία» (vid)

Η Γκενκ κατάφερε να επικρατήσει της Βασιλείας με 2-1 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, παιχνίδι στο οποίο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ, δίνοντας αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Μιλώντας σε βέλγικα ΜΜΕ, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τόνισε πως ήταν το ωραιότερο τέρμα της ζωής του, ενώ στάθηκε και στις ελπίδες απευθείας πρόκρισης της ομάδας του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο δίπλωμα οδήγησης που απέκτησε.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας:

Για το υπέροχο γκολ που σημείωσε: «Δεν ξέρω πώς κατάφερα να βάλω την μπάλα στα δίχτυα. Είναι κάτι που δουλεύω πολύ στην προπόνηση. Το να βγαίνει και στον αγώνα είναι φανταστικό. Μαζί με το γκολ μου απέναντι στη Γάνδη (στα περσινά playoffs), αυτό εδώ είναι το ωραιότερο της καριέρας μου. Στις ακαδημίες είχα σημειώσει πολλά τέτοια. Είναι σημαντικό να συνεχίσω σε αυτό το επίπεδο και με την πρώτη ομάδα».

Για τις ελπίδες απευθείας πρόκρισης στην επόμενη φάση: «Αν δεν κάνουμε τρέλες, θα είμαστε σίγουρα στις πρώτες 24 θέσεις. Η οκτάδα θα ήταν κάτι πολύ όμορφο για έναν σύλλογο όπως η Γκενκ».

Για το ότι πήρε το δίπλωμα οδήγησης: «Με την πρώτη προσπάθεια, χωρίς κανένα λάθος. Οι εκπαιδευτές οδήγησης και η μητέρα μου με βοήθησαν πολύ. Θα έλεγα ότι είμαι ένας ήρεμος οδηγός».