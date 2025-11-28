sports betsson
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Καρέτσας: «Το πιο όμορφο της καριέρας μου, το γκολ κόντρα στη Βασιλεία» (vid)
Ποδόσφαιρο 28 Νοεμβρίου 2025 | 17:07

Καρέτσας: «Το πιο όμορφο της καριέρας μου, το γκολ κόντρα στη Βασιλεία» (vid)

Ως το πιο ωραίο που έχει πετύχει στη ζωή του χαρακτήρισε το τέρμα κόντρα στη Βασιλεία ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ακόμη μίλησε για τις ελπίδες πρόκρισης της Γκενκ, αλλά και για το δίπλωμα οδήγησης που πήρε με τη... μία!

Σύνταξη
Η Γκενκ κατάφερε να επικρατήσει της Βασιλείας με 2-1 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, παιχνίδι στο οποίο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ, δίνοντας αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Μιλώντας σε βέλγικα ΜΜΕ, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τόνισε πως ήταν το ωραιότερο τέρμα της ζωής του, ενώ στάθηκε και στις ελπίδες απευθείας πρόκρισης της ομάδας του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο δίπλωμα οδήγησης που απέκτησε.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας:

Για το υπέροχο γκολ που σημείωσε: «Δεν ξέρω πώς κατάφερα να βάλω την μπάλα στα δίχτυα. Είναι κάτι που δουλεύω πολύ στην προπόνηση. Το να βγαίνει και στον αγώνα είναι φανταστικό. Μαζί με το γκολ μου απέναντι στη Γάνδη (στα περσινά playoffs), αυτό εδώ είναι το ωραιότερο της καριέρας μου. Στις ακαδημίες είχα σημειώσει πολλά τέτοια. Είναι σημαντικό να συνεχίσω σε αυτό το επίπεδο και με την πρώτη ομάδα».

Για τις ελπίδες απευθείας πρόκρισης στην επόμενη φάση: «Αν δεν κάνουμε τρέλες, θα είμαστε σίγουρα στις πρώτες 24 θέσεις. Η οκτάδα θα ήταν κάτι πολύ όμορφο για έναν σύλλογο όπως η Γκενκ».

Για το ότι πήρε το δίπλωμα οδήγησης: «Με την πρώτη προσπάθεια, χωρίς κανένα λάθος. Οι εκπαιδευτές οδήγησης και η μητέρα μου με βοήθησαν πολύ. Θα έλεγα ότι είμαι ένας ήρεμος οδηγός».

On Field 28.11.25

Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)

Έξι μήνες αφότου κατέκτησε την Premier League και τρεις μήνες αφότου ξόδεψε μισό δις ευρώ για μεταγραφές, η Λίβερπουλ θυμίζει ομάδα που θα παλέψει για την παραμονή. Και οι λόγοι είναι απλοί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε στη Λίβερπουλ, ότι ο Ιμπραϊμά Κονατέ, ο οποίος μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι, δεν θα την απασχολήσει μεταγραφικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
On Field 28.11.25

Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά

Το ...μήνυμα από την ΕΠΟ προς τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι ότι κρίνεται για το έργο του. Η UEFA τον στηρίζει, θέλει ξένο αρχιδιαιτητή στην Ελλάδα, ενώ ο Γάλλος βρίσκεται στο «μικροσκόπιο»

Βάιος Μπαλάφας
Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του
Ελλάδα 28.11.25

Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του

Ο 55χρονος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε το αδίκημα του βιασμού. Παραδέχτηκε μόνο ότι υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα σεξουαλική επαφή, την οποία χαρακτήρισε συναινετική και ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε όταν «κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό».

Σύνταξη
Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη
Θεά B 28.11.25

Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη

Γεννημένη στην Ισλανδία, 60 χρόνια πριν, η Μπιορκ είναι ένα ηφαίστειο δημιουργίας και πολιτικοποιημένης δημιουργίας ως το αρχέτυπο του πολιτιστικού προβοκάτορα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου
Παρασκήνιο 28.11.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου

Αποστροφή και προβληματισμό δημιουργεί η παρόμοια με τρολ του χειρίστου είδους αντίδραση δημοσιολογούντων και διαμορφωτών κοινής γνώμης κάτω από απειλητική ανάρτηση συγγενή του «Φραπέ» εναντίον του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Ιταλία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa – Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία
Ιταλία 28.11.25

Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa - Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία

Οι διαδηλωτές παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία

Σύνταξη
H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
Εμπόριο-Ταχυμεταφορές 28.11.25

H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Για τους καταναλωτές η Βlack Friday είναι ευκαιρία για συμφέρουσες αγορές. Για εμποροϋπαλλήλους και ταχυμεταφορείς σηματοδοτεί έναν μαραθώνιο εργασιακής εξουθένωσης που κορυφώνεται στις γιορτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής
Υπ. Ανάπτυξης 28.11.25

Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής

Η νέα Αρχή θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία, 300 νέους ελεγκτές, νέα ψηφιακά μέσα και χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Λειψυδρία: Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Πόσο μας επηρεάζει
Ελλάδα 28.11.25

Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας - Πόσο μας επηρεάζει

Η δραματική μείωση των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες που υδροδοτούν την Αττική ήταν ο κύρος λόγος για να κηρυχθεί το λεκανοπέδιο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Το φαινόμενο της λειψυδρίας δεν είναι ελληνικό.

Σύνταξη
Gen Z: «Κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας και στρέφεται σε επικίνδυνες οικονομικές συμπεριφορές
Διεθνής Οικονομία 28.11.25

Η Gen Z «κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας - Πώς η στεγαστική κρίση τους ωθεί σε επικίνδυνους δρόμους

Η απόκτηση σπιτιού για την Gen Z γίνεται όλο και λιγότερο εφικτή, εν μέσω ιστορικά υψηλών τιμών στις κατοικίες και υψηλού κόστους ζωής

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μερτς κατά Όρμπαν: Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία συνεννόηση
Επικριτικός 28.11.25

Μερτς κατά Όρμπαν: Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία συνεννόηση

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, υπενθύμισε πώς οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις εντάθηκαν μετά την τελευταία επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού στη Μόσχα τον Ιούλιο του 2024

Σύνταξη
Κακλαμάνης στον Βέμπερ: Η Κύπρος είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Κακλαμάνης στον Βέμπερ: Η Κύπρος είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη

«Σε λίγο καιρό η Κύπρος θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ και είναι χωρισμένη στα δύο. Υπάρχει στρατός κατοχής εκεί και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό στην Ευρώπη», τόνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης, στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΕΛΚ

Σύνταξη
Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης
Ιστός 28.11.25

Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης

O Pras Michél των Fugees ήταν ένα αποτελεσματικό πιόνι στη σκακιέρα ξεπλύματος και επιρροής του Μαλαισιανού απατεώνα δισεκατομμυριούχου πίσω από το σκάνδαλο 1MDB

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
