Καρέτσας: «Το πιο όμορφο της καριέρας μου, το γκολ κόντρα στη Βασιλεία» (vid)
Ως το πιο ωραίο που έχει πετύχει στη ζωή του χαρακτήρισε το τέρμα κόντρα στη Βασιλεία ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ακόμη μίλησε για τις ελπίδες πρόκρισης της Γκενκ, αλλά και για το δίπλωμα οδήγησης που πήρε με τη... μία!
- Στους δρόμους οι διανομείς: Δυναμική μοτοπορεία στην Αθήνα και στάση εργασίας έως τις 23:00
- Τέμπη: Οργή συγγενών των θυμάτων για τις καθυστερήσεις στη δίκη για τα βίντεο
- Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion – Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία - Θύματα κάτω των 12 ετών
- Πέθανε ο γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας, δημιουργός του εμβληματικού Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη
Η Γκενκ κατάφερε να επικρατήσει της Βασιλείας με 2-1 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, παιχνίδι στο οποίο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ, δίνοντας αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του.
Μιλώντας σε βέλγικα ΜΜΕ, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τόνισε πως ήταν το ωραιότερο τέρμα της ζωής του, ενώ στάθηκε και στις ελπίδες απευθείας πρόκρισης της ομάδας του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο δίπλωμα οδήγησης που απέκτησε.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας:
Για το υπέροχο γκολ που σημείωσε: «Δεν ξέρω πώς κατάφερα να βάλω την μπάλα στα δίχτυα. Είναι κάτι που δουλεύω πολύ στην προπόνηση. Το να βγαίνει και στον αγώνα είναι φανταστικό. Μαζί με το γκολ μου απέναντι στη Γάνδη (στα περσινά playoffs), αυτό εδώ είναι το ωραιότερο της καριέρας μου. Στις ακαδημίες είχα σημειώσει πολλά τέτοια. Είναι σημαντικό να συνεχίσω σε αυτό το επίπεδο και με την πρώτη ομάδα».
Για τις ελπίδες απευθείας πρόκρισης στην επόμενη φάση: «Αν δεν κάνουμε τρέλες, θα είμαστε σίγουρα στις πρώτες 24 θέσεις. Η οκτάδα θα ήταν κάτι πολύ όμορφο για έναν σύλλογο όπως η Γκενκ».
Για το ότι πήρε το δίπλωμα οδήγησης: «Με την πρώτη προσπάθεια, χωρίς κανένα λάθος. Οι εκπαιδευτές οδήγησης και η μητέρα μου με βοήθησαν πολύ. Θα έλεγα ότι είμαι ένας ήρεμος οδηγός».
Konstantinos Karetsas vs Basel
— Ziv’ (@Zivvko) November 28, 2025
- Η Μπάγερν θέλει να προλάβει Ρεάλ και Παρί για τον Ουπαμεκανό
- Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)
- Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ
- Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά
- Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν: «Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της Παρτιζάν»
- Μίλτος Τεντόγλου: Ξεκίνημα στον κλειστό στίβο από την Οστράβα και κορύφωση στο Παγκόσμιο του Τορούν
- Γιατί ο Λανουά απέφυγε να δώσει δικαιώματα ενόψει Κυπέλλου
- Μπιανκόν: «Υπερήφανοι για το παιχνίδι μας με τη Ρεάλ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις