Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)

Γκολ και θέαμα στους αγώνες της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Με γκολ των Σβιντέρσκι (18’) και Καλάμπρια (74’), ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας της Στουρμ Γκρατς με 2-1.

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να προηγήθηκε με το γκολ του Ιβάνουσετς στο 64’ στην αναμέτρηση με την Μπραν, αλλά οι Νορβηγοί ισοφάρισαν στο 89’ με τον Κόρνβιγκ και έφυγαν με την ισοπαλία από την Τούμπα (1-1).

Άνετη και ωραία η Νότιγχαμ Φόρεστ, που διέλυσε εντός έδρας την Μάλμε με 3-0. Γέιτς (27’), Καλιμουέντο (44’) και Μιλένκοβιτς (59’) τα γκολ για τους εξαιρετικούς Reds.

Η Γκενκ, με τον Καρέτσα να κάνει σπουδαία εμφάνιση και να σκοράρει ένα τρομερό γκολ (45+2’), επικράτησε της Βασιλείας με 2-1. Χίιον-γκιου (14’) το άλλο γκολ των Βέλγων.

Άνετο βράδυ για την Στουτγκάρδη, που επικράτησε εύκολα στην Ολλανδία των Γκόου Εχέντ Ινγκλς με 4-0. Δύο γκολ ο Λέβελινγκ (20’, 35’), από ένα ο Ελ Κανούς (59’) και ο Μπουανανί (90+3’).

Δύσκολη εντός έδρας νίκη για τον Ερυθρό Αστέρα απέναντι στην Στεάουα Βουκουρεστίου με 1-0. Ο Μπρούνο Ντουάρτε πέτυχε στο 50’ το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

«Πάρτι» για τη Λιόν απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τη γαλλική ομάδα να διαλύει τους Ισραηλινούς με 6-0. Τρία γκολ ο Τολισό (25’, 51’, 54’), από ένα οι Αμπνερ Βινίσιους (4’), Νιακατέ (35’) και Καραμπέκ (62’).

Τρίποντο για την Μπέτις απέναντι στην Ουτρέχτη με 2-1. Ερνάντες (42’) και Εζαλζουλί (50’) τα τέρματα για τους Ισπανούς.

Η Μπολόνια επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Σάλτσμπουργκ και επικράτησε με 4-1. Οντγκαρντ (26’), Νταλινγκά (51’), Μπερναντέτσκι (53’) και Ορσολίνι (86’) τα τέρματα για την ιταλική ομάδα.

Ισοπαλία στην Σκωτία ανάμεσα στην Ρέιντζερς και την Μπράγκα, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Ταβερνιέρ (45+3’) το γκολ των γηπεδούχων, Μαρτίνες (69’) το αντίστοιχο για τους φιλοξενούμενους.

Η Ρόμα κέρδισε με 2-1 την Μίντιλαντ. Αϊνάουι στο 7’ και Ελ Σαράουϊ στο 83’ τα γκολ για την ιταλική ομάδα. Παουλίνιο στο 87’ το τέρμα για τους Δανούς.

Εύκολο βράδυ για την Πόρτο απέναντι στη Νις, με την πορτογαλική ομάδα να επικρατεί με 3-0. Δύο γκολ ο Βέιγκα (1’, 36’), ένα ο Σάμου (61’, πεν.).

Διπλό της Σέλτικ στην Ολλανδία επί της Φέγενορντ με 3-1. Από ένα γκολ οι Γιανγκ Χίουν-Γιουν (31’), Χατάτε (43’) και ΜακΓκρέγκορ (82’) τα γκολ για τους Σκωτσέζους.

Τεσσάρα της Λιλ απέναντι στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ, με τους Γάλλους να επικρατούν με 4-1. Αντράντε (21’), Μουκάου (36’), Ιγκαμάνε (69’) και Αντρέ (86’) τα γκολ.

Εντός έδρας νίκη για την Άστον Βίλα απέναντι στην Γιουνγκ Μπόις με 2-1. Οι Βρετανοί προηγήθηκαν με δύο γκολ του Μάλεν (27’, 42’), μείωσε ο Μοντέιρο στο 90’.

Ισοπαλία στην Τουρκία, με την Φενερμπαχτσέ και την Φερεντσβάρος να έρχονται 1-1. (69′ Ταλίσκα – 66′ Βάργκα)

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Τσεχία ανάμεσα στην Βικτόρια Πλζεν και την Φράιμπουργκ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Ματσάρα στην Βουλγαρία, με την Λουντογκόρετς να κερδίζει με 3-2 την Θέλτα. Χατ – τρικ ο Στάνιτς για τους νικητές (11′ πεν., 49′, 62’ πεν). Ντουράν (70’) και Ελ Αμπντελαουϊ (90’+6’) τα γκολ για τους Ισπανούς.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Ρόμα – Μίντιλαντ 2-1

Άστον Βίλα – Γιούνγκ Μπόις 2-1

Πόρτο – Νις 3-0

Φενέρμπαχτσε – Φερεντσβάρος 1-1

Φέγενορντ – Σέλτικ 1-3

Λιλ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ 4-0

Λουντογκόρετς – Θέλτα 3-2

ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1

Πλζεν – Φράιμπουργκ 0-0

Μπέτις – Ουτρέχτη 2-1

Μπολόνια – Ζάλτσμπουργκ 4-1

Ερυθρός Αστέρας – Στεάουα 1-0

Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στουτγάρδη 0-4

Γκενκ – Βασιλεία 2-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λιόν 0-6

Νότιγχαμ – Μάλμε 3-0

Παναθηναϊκός – Στουρμ 2-1

Ρέιντζερς – Μπράγκα 1-1

H βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

19:45 Μίντιλαντ – Γκενκ

19:45 Ουτρέχτη – Νότιγχαμ

19:45 Φερεντσβάρος – Ρέιντζερς

19:45 Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Μπέτις

19:45 Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ

19:45 Νις – Μπράγκα

19:45 Στουρμ Γκρατς – Ερυθρός Αστέρας

19:45 Στουτγάρδη – Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:45 Γιούνγκ Μπόις – Λιλ

22:00 Βασιλεία – Άστον Βίλα

22:00 Θέλτα – Μπολόνια

22:00 Σέλτικ – Ρόμα

22:00 Πόρτο – Μάλμε

22:00 Στεάουα – Φέγενορντ

22:00 Λιόν – Γκόου Αχέντ Ιγκλς

22:00 Παναθηναϊκός – Πλζεν

22:00 Φράιμπουργκ – Ζάλτσμπουργκ

22:00 Μπραν – Φενέρμπαχτσε