Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»
Ποδόσφαιρο 01 Δεκεμβρίου 2025 | 15:11

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παραχώρησε συνέντευξη στο «Athletic», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την πορεία του στο ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα, αλλά και για την επιλογή της Εθνικής Ελλάδος.

Vita.gr
Spotlight

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ευρωπαϊκή σκηνή, και οι μνηστήρες παραμονεύουν για το να αποσπάσουν το «ναι» του νεαρού μεσοεπιθετικού της Γκενκ.

Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο «Athletic», μιλώντας για την πορεία του μέχρι σήμερα στο ποδόσφαιρο, την οικογένειά του, αλλά και για την επιλογή της Εθνικής Ελλάδος αντί του Βελγίου.

Αναλυτικά η συνέντευξη που έδωσε ο Καρέτσας:

Για το στυλ παιχνιδιού του: «Απλώς πρέπει να κάνεις ό,τι σου έρχεται στο μυαλό. Δεν μπορείς να είσαι ρομποτικός. Όταν έχεις έναν εναντίον ενός αγώνα, πάρε τον αντίπαλό σου — κάνε ένα σουτ, πάρε μια ασίστ, κάνε μια σέντρα. Παίξε ένα-δύο. Αυτό είναι το όμορφο ποδόσφαιρο για μένα».

Κάποιο πρωτάθλημα συγκεκριμένα: ​​«Δεν έχω κάποια προτίμηση. Νομίζω ότι με τη σωστή νοοτροπία, μπορώ να διαχειριστώ τα πάντα. Αν έπρεπε να διαλέξω, θα προτιμούσα τη La Liga — αλλά θα πήγαινα οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε κορυφαία ομάδα. Εξαρτάται από την επιλογή που υπάρχει εκείνη τη στιγμή».

Για το τι άλλαξε για την πρώτη ομάδα: «Απλώς άλλαξα νοοτροπία. Από το να είμαι εντάξει με το να είμαι μέτριος στο να θέλω να είμαι ο καλύτερος. Νιώθω σαν μια μεγάλη αλλαγή. Μίλησα πολύ με τους γονείς μου, αλλά και με τον Ντέβον Μάες (επικεφαλής απόδοσης της Γκενκ) και τον (βοηθό προπονητή) Μισέλ Ριμπέιρο στον σύλλογο. Είναι τεχνικός προπονητής, αλλά είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Τον ξέρω όλη μου τη ζωή. Μπορούν να μιλήσουν από την εμπειρία δύσκολων στιγμών – να κάνουν τα πάντα για να ξεφύγουν από αυτές.

Πάντα υπάρχει τόσος θόρυβος γύρω από έναν παίκτη που αναδεικνύεται, ειδικά αν είσαι τόσο νέος. Οπότε απλά πρέπει να μπλοκάρεις αυτόν τον θόρυβο και να επικεντρωθείς σε αυτό που θέλεις να γίνεις ως παίκτης και να βοηθήσεις την ομάδα, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Έχω εμπνευστεί από τον Μάικλ Τζόρνταν. Δεν λέω ότι θα πετύχω αυτό που έκανε, γιατί είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά πρόκειται για το να προσπαθείς να είσαι μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου κάθε μέρα. Να κάνεις τα πάντα για τη δουλειά σου. Έχω εμμονή με αυτό».

Για τις στιγμές του ποδοσφαίρου: «Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο θα έχεις ίσως 60% κακές στιγμές και ίσως 40% καλές στιγμές. Αλλά οι καλές στιγμές είναι ασύγκριτες με τις κακές. Γι’ αυτό στις κακές στιγμές, απλά πρέπει να συνεχίζεις. Προσπαθώ να διαχωρίσω τη ζωή μου από το ποδόσφαιρο. Προφανώς, θα παρακολουθήσω τα κορυφαία παιχνίδια όπως το El Clasico ή το Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (που παίχτηκε λίγες μέρες νωρίτερα). Αλλά δεν πρόκειται να περάσω το απόγευμα μου κάνοντας αυτό. Πρέπει να σκεφτείς άλλα πράγματα. Νομίζω ότι αν δεν το κάνεις αυτό, δεν θα επιβιώσεις, θα τρελαθείς».

Για τους γονείς του: «Και οι δύο έκαναν πολλές θυσίες. Ο πατέρας μου ήταν καλός παίκτης, αλλά σταμάτησε το ποδόσφαιρο για εμένα και τον αδερφό μου, ώστε να έχουμε ό,τι χρειαζόμασταν. Η μαμά μου είναι η καρδιά του σπιτιού. Έτσι, είχα μια πολύ καλή παιδική ηλικία. Είμαι πραγματικά, πραγματικά ευγνώμων, γιατί δεν είναι φυσιολογικό να έχεις μια καλή παιδική ηλικία. Ακούς πολλές ιστορίες σήμερα για παιδιά που μεγαλώνουν σε δύσκολες στιγμές, και εγώ δεν είχα ποτέ αυτό το πρόβλημα. Είχα τους καλύτερους γονείς, οπότε είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό».

Για τον αδερφό του: «Είναι ψηλότερος, πιο δυνατός, πιο γρήγορος από ό,τι ήμουν εγώ στα 12 μου χρόνια, οπότε θα έλεγα ότι είναι καλύτερος. Ελπίζω να γίνει καλύτερος. Δεν θα τον ζήλευα ποτέ».

Για την επιλογή της Ελλάδας: «Κάθε φορά που έπαιζα για το Βέλγιο ένιωθα τιμή. Αλλά υπήρχε πάντα ένα περίεργο συναίσθημα επειδή ήξερα ότι ένιωθα περισσότερο Έλληνας. Έτσι, η απόφασή μου ήταν αγνή στην καρδιά. Αγαπώ την Ελλάδα, ταξιδεύω κάθε χρόνο. Είναι σαν το δεύτερο σπίτι μου. Είμαι λοιπόν πραγματικά ευγνώμων για όλα όσα έκανε το Βέλγιο, αλλά όταν πρόκειται για την εθνική ομάδα, νομίζω ότι πρέπει να επιλέγεις από την καρδιά. Κανείς δεν με πίεσε. Ήταν δική μου επιλογή».

Για το σώμα του σε νεαρή ηλικία: «Δεν ήμουν δυνατός όπως όλοι οι άλλοι, δεν ήμουν γρήγορος, ήμουν ακόμα μικρός. Αλλά όλοι οι άλλοι άντρες σε αυτή την ηλικία, είχαν ήδη φτάσει στο τέλος της εφηβείας, ήταν πλήρως ανεπτυγμένοι και κοντά στη μέγιστη σωματική τους ικανότητα. Έτσι, το σώμα μου έπρεπε ακόμα να αναπτυχθεί και να αλλάξει, γιατί κάθε φορά στις μονομαχίες, δεν τα κατάφερνα. Αλλά τεχνικά, όλοι ήξεραν τι μπορούσα να κάνω – οπότε το πρότζεκτ Futures ήταν πραγματικά καλό για μένα»

Για τις ασίστ: «Παίρνω μεγάλη χαρά από τις ασίστ, επειδή νιώθω ότι μπορώ να κάνω τους συμπαίκτες μου καλύτερους. Αν έχεις έναν επιθετικό που περνάει μια δύσκολη περίοδο, μπορείς να τον βοηθήσεις. Είναι καλό για την ομάδα, αλλά και για τον παίκτη, νιώθει καλύτερα και αυτό είναι ένα υπέροχο συναίσθημα. Προφανώς, ως επιθετικός παίκτης, τίποτα δεν ξεπερνά το συναίσθημα του να σκοράρεις, αλλά για μένα, η ασίστ έχει τουλάχιστον την ίδια αξία».

Για τις ντρίμπλες και τη φαντασία του: «Ουσιαστικά, από τότε που μπορούσα να περπατήσω, είχα μια μπάλα στο κάτω μέρος των ποδιών μου. Το ερωτεύτηκα. Έτσι, ο μπαμπάς μου πάντα ενθάρρυνε την ντρίμπλα, επειδή ήξερε ότι αυτοί είναι οι πιο ξεχωριστοί παίκτες, οι δημιουργικοί παίκτες, και ήξερε ότι το είχα κι εγώ αυτό μέσα μου. Έβλεπα βίντεο στο YouTube με τα μεγάλα αστέρια – τον Μέσι, τον Ροναλντίνιο, τον Νεϊμάρ, τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο, και μετά έβγαινα έξω για να προσπαθήσω να είμαι ο εαυτός μου.

Το να χάνω την μπάλα ήταν ένας φόβος που έπρεπε να ξεπεράσω. Πολλοί προπονητές νέων μού έλεγαν να σταματήσω να ντριμπλάρω, να πασάρω την μπάλα, αλλά ο μπαμπάς μου έλεγε: «Ποτέ μην σταματάς». Και έτσι δεν το έκανα ποτέ. Ξέρεις, δεν φοβάμαι να κάνω κάτι στο γήπεδο. Αν δεν πετύχει τρεις φορές και μετά σκοράρει η ομάδα σου μια φορά, κανείς δεν θα τις θυμάται τις τρεις φορές. Θα μπορούσε να είναι ένα σημείο καμπής στο παιχνίδι.»

Ποιοι παίκτες του αρέσουν: «Παίκτες όπως ο Ντόκου φέρνουν κάτι στην ομάδα που λατρεύω. Υπάρχει πολύ ρομποτικό παιχνίδι στις μέρες μας, το οποίο δεν αντέχω. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Πρέπει να είσαι δημιουργικός. Αυτό είναι όμορφο να βλέπεις.»

Economy
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη

Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
On Field 01.12.25

Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ακάθεκτος να προπορεύεται στη Super League με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να αντέχουν έως τώρα στην πίεση συνεχίζοντας το «κυνήγι» – Το δύσκολο φίνις στο 2025 για τον ΠΑΟΚ, το Βικελίδης για τον Ολυμπιακό και το Αγρίνιο για την ΑΕΚ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τι δώρο έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στους συμπαίκτες του στην Πορτογαλία για το Nations League (pic)
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Τι δώρο έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στους συμπαίκτες του στην Πορτογαλία για το Nations League (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλησε να ευχαριστήσει με ένα… εξωφρενικό δώρο τους συμπαίκτες του στην εθνική Πορτογαλίας για την κατάκτηση του Nations League, αποτίοντας φόρο τιμής και στον Ντιόγκο Ζότα.

Σύνταξη
Γιαμάλ: «Δεν θέλω να γίνω ο Μέσι, άρχισαν να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο εξαιτίας μου»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Γιαμάλ: «Δεν θέλω να γίνω ο Μέσι, άρχισαν να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο εξαιτίας μου»

Ο Λαμίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στο CBS, όπου αναφέρθηκε στη σύγκριση με τον Λιονέλ Μέσι, το πώς είναι να πρωταγωνιστεί σε τέτοια ηλικία αλλά και για την επιλογή του να εκπροσωπήσει την εθνική Ισπανίας.

Σύνταξη
Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε πως θα προχωρήσουν σε έρευνα για να ταυτοποιηθούν και τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τη διακοπή της αναμέτρησης με την Γκρόνινγκεν.

Σύνταξη
Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Μάνταλο
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Μάνταλο

Ποια είναι η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Πέτρου Μάνταλου και πόσο καιρό αναμένεται να μείνει έξω για την ΑΕΚ

Σύνταξη
Ο Τραμπ παραδέχεται συνομιλία με τον Μαδούρο – Υποβαθμίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα
Ένα απλό τηλεφώνημα 01.12.25

Ο Τραμπ παραδέχεται συνομιλία με τον Μαδούρο – Υποβαθμίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο έχει μιλήσει στο τηλέφωνο με τον Νικολάς Μαδούρο, εν μέσω κλιμάκωσης των απειλών ενάντια στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια
Ανεξέλεγκτοι 01.12.25

Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια

Εξωτικές χώρες στη Λατινική Αμερική έχουν μετατραπεί σε κολαστήρια για αναρίθμητες γυναίκες που έχουν πέσει θύματα μιας αμείλικτης βιομηχανίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό
Ενημέρωση 01.12.25

«Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η ζωντανή θρυλική μορφή του γαλλικού κινηματογράφου και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων αναγκάστηκε να αντιδράσει στις επίμονες φήμες και τα δημοσιεύματα σχετικά με τη νέα εισαγωγή της σε νοσοκομείο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δίκη για τις υποκλοπές: Διάσταση απόψεων για τον ίδιο έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ από μέλη της ΑΔΑΕ
Ελλάδα 01.12.25

Δίκη για τις υποκλοπές: Διάσταση απόψεων για τον ίδιο έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ από μέλη της ΑΔΑΕ

Παρότι ο Μιχαήλ Σακκάς και ο Δημήτρης Βέργαδος συμμετείχαν στο ίδιο κλιμάκιο της ΑΔΑΕ που πραγματοποίησε τον έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ, διαπίστωσαν διαφορετικά πράγματα, όπως διαπίστωσε και το προεδρείο στη δίκη για τις υποκλοπές

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Νετανιάχου: Εμφανίστηκε στο δικαστήριο μια ημέρα μετά που ζήτησε χάρη από τον πρόεδρο του Ισραήλ
Δίκη για διαφθορά 01.12.25

Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε στο δικαστήριο μια ημέρα μετά που ζήτησε χάρη - Τι θα κάνει ο πρόεδρος του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι στριμωγμένος λόγω της δίκης για διαφθορά - Γιατί κατηγορείται - Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Αντρέας Χέρτζογκ

Σύνταξη
«Βαποράκια» των βουνών – Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών
Υπόκοσμος και κασμίρια 01.12.25

«Βαποράκια» των βουνών - Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών

Πίσω από την ήσυχη, πολυτελή και ειρηνική εικόνα της Γκρενόμπλ, η κρίση του εμπορίου ναρκωτικών στη χώρα της Γαλλίας συντηρείται από την αξιοποίηση αλλοδαπών ανηλίκων ως «στρατιώτες» των συμμοριών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν το ταξίδι αυτό με στόχο να μεταδώσουν σε κάθε γωνιά της χώρας το πάθος και τον ενθουσιασμό που γεννά το ποδόσφαιρο

Σύνταξη
«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
Κόσμος 01.12.25

«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό

Η απουσία του ιού σε άλλες περιοχές πλην της Καταλονίας υποδεικνύει ότι η πανώλη των χοίρων μεταδόθηκε σε αγριόχοιρους από μολυσμένα τρόφιμα στα σκουπίδια, λέει η κυβέρνηση.

Σύνταξη
Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους
Παναθηναϊκός 01.12.25

Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους

Σε ένα παιχνίδι που παίκτες των μετόπισθεν ήταν ο ένας χειρότερος από τον άλλο, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχη για θετικό αποτέλεσμα. Πλέον, η πραγματικότητα είναι σκληρή για τους «πράσινους».

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος – Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Οικονομία 01.12.25

Ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος – Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι – Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τι φοβούνται οι Σουηδέζες και εγκαταλείπουν την πολιτική;
Κινδυνεύουν 01.12.25

Τι φοβούνται οι Σουηδέζες και εγκαταλείπουν την πολιτική;

«Όταν οι γυναίκες φοβούνται να ασχοληθούν με την πολιτική ή σιωπούν, πλήττονται τόσο η δημοκρατία όσο και η ελεύθερη συζήτηση» δήλωσε η Νίνα Λάρσον, υπουργός ισότητας της Σουηδίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
