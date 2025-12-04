Υποκλίθηκε στον Γκουαρντιόλα ο Μέσι: «Για μένα είναι μοναδικός, ο καλύτερος όλων»

Ο Λιονέλ Μέσι τοποθετήθηκε ως ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής για το Μουντιάλ του 2026 και, την παραμονή της κλήρωσης των ομίλων της διοργάνωσης αυτή την Παρασκευή (5/12), ο «Pulga» ένιωσε τον ενθουσιασμό για τη μεγάλη διοργάνωση στο Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, στην οποία η «Αλμισελέστε» θα υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2022 στο Κατάρ.

Σε συνέντευξή του στο ESPN, ο αστέρας της Ίντερ Μαϊάμι τόνισε ότι μπορούν να επαναλάβουν το κατόρθωμα του Κατάρ, αν και δεν ξέχασε να αναγνωρίσει την τύχη που χρειάζεται για να επιτευχθεί κάθε στόχος: «Ναι, η εθνική ομάδα είναι μια ομάδα που θα προσπαθήσει ξανά, θα τα δώσει όλα και θα παλέψει. Έπειτα, λόγω μικρών λεπτομερειών, μπορεί να αποκλειστείς. Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πολύ δύσκολο . Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να σου κάνει τα πράγματα περίπλοκα, να χτυπήσει το δοκάρι και να μπει, να χτυπήσει το δοκάρι και να μπει, και να αποκλειστείς, να χάσεις στα πέναλτι…»

Ως παράδειγμα ο Μέσι βάσισε τη δήλωσή του στη διαδικασία των πέναλτι στο προηγούμενο τουρνουά: «Ήμασταν πολύ ανώτεροι τόσο απέναντι στην Ολλανδία όσο και απέναντι στη Γαλλία και τελικά πήγαμε στα πέναλτι. Μετά είχαμε το θηρίο που ήταν ο Ντίμπου (Εμιλιάνο Μαρτίνες) που μας έκανε να κερδίσουμε, αλλά είναι δυνατόν να πας στα πέναλτι και να μην κερδίσεις. Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις ένα Παγκόσμιο Κύπελλο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τι είπε ο Μέσι για τον Γκουαρντιόλα

Αργότερα στη συνέντευξη, ο Μέσι, ο οποίος θα ηγηθεί της Ίντερ Μαϊάμι στον τελικό του MLS Cup το Σάββατο εναντίον των Βανκούβερ Γουάιτκαπς, επέλεξε τον Πεπ Γκουαρδιόλα ως τον καλύτερο προπονητή της καριέρας του: «Για μένα, είναι μοναδικός. Υπάρχουν μερικοί εξαιρετικά καλοί προπονητές, αλλά αυτός έχει κάτι το διαφορετικό. Για μένα, είναι ο καλύτερος όλων. Όσον αφορά το όραμά του, την προετοιμασία του για το παιχνίδι και την ικανότητά του να επικοινωνεί με τους παίκτες, είναι απίστευτα ολοκληρωμένος. Πήγε σε άλλα μέρη και συνέχισε να κερδίζει. Όχι μόνο λόγω των νικών, αλλά και λόγω του τρόπου που έπαιζαν οι ομάδες του».