Υποκλίθηκε στον Γκουαρντιόλα ο Μέσι: «Για μένα είναι μοναδικός, ο καλύτερος όλων»
Το εγκώμιο του Πεπ Γκουαρντιόλα έπλεξε ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος μεταξύ άλλων κλήθηκε να μιλήσει και για το επερχόμενο Μουντιάλ με την Αργεντινή.
- Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που παρέμενε στη Γάζα - Νέες επιθέσεις των IDF
- Συμφωνία στην ΕΕ για την ανάπτυξη νέας γενιάς γονιδιωματικών τεχνικών
- Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωση του Μπαργούτι από το Ισραήλ - Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
- Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή
Ο Λιονέλ Μέσι τοποθετήθηκε ως ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής για το Μουντιάλ του 2026 και, την παραμονή της κλήρωσης των ομίλων της διοργάνωσης αυτή την Παρασκευή (5/12), ο «Pulga» ένιωσε τον ενθουσιασμό για τη μεγάλη διοργάνωση στο Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, στην οποία η «Αλμισελέστε» θα υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2022 στο Κατάρ.
Σε συνέντευξή του στο ESPN, ο αστέρας της Ίντερ Μαϊάμι τόνισε ότι μπορούν να επαναλάβουν το κατόρθωμα του Κατάρ, αν και δεν ξέχασε να αναγνωρίσει την τύχη που χρειάζεται για να επιτευχθεί κάθε στόχος: «Ναι, η εθνική ομάδα είναι μια ομάδα που θα προσπαθήσει ξανά, θα τα δώσει όλα και θα παλέψει. Έπειτα, λόγω μικρών λεπτομερειών, μπορεί να αποκλειστείς. Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πολύ δύσκολο . Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να σου κάνει τα πράγματα περίπλοκα, να χτυπήσει το δοκάρι και να μπει, να χτυπήσει το δοκάρι και να μπει, και να αποκλειστείς, να χάσεις στα πέναλτι…»
Ως παράδειγμα ο Μέσι βάσισε τη δήλωσή του στη διαδικασία των πέναλτι στο προηγούμενο τουρνουά: «Ήμασταν πολύ ανώτεροι τόσο απέναντι στην Ολλανδία όσο και απέναντι στη Γαλλία και τελικά πήγαμε στα πέναλτι. Μετά είχαμε το θηρίο που ήταν ο Ντίμπου (Εμιλιάνο Μαρτίνες) που μας έκανε να κερδίσουμε, αλλά είναι δυνατόν να πας στα πέναλτι και να μην κερδίσεις. Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις ένα Παγκόσμιο Κύπελλο», τόνισε χαρακτηριστικά.
Τι είπε ο Μέσι για τον Γκουαρντιόλα
Αργότερα στη συνέντευξη, ο Μέσι, ο οποίος θα ηγηθεί της Ίντερ Μαϊάμι στον τελικό του MLS Cup το Σάββατο εναντίον των Βανκούβερ Γουάιτκαπς, επέλεξε τον Πεπ Γκουαρδιόλα ως τον καλύτερο προπονητή της καριέρας του: «Για μένα, είναι μοναδικός. Υπάρχουν μερικοί εξαιρετικά καλοί προπονητές, αλλά αυτός έχει κάτι το διαφορετικό. Για μένα, είναι ο καλύτερος όλων. Όσον αφορά το όραμά του, την προετοιμασία του για το παιχνίδι και την ικανότητά του να επικοινωνεί με τους παίκτες, είναι απίστευτα ολοκληρωμένος. Πήγε σε άλλα μέρη και συνέχισε να κερδίζει. Όχι μόνο λόγω των νικών, αλλά και λόγω του τρόπου που έπαιζαν οι ομάδες του».
- Μυθικός Νεϊμάρ: Έκανε χατ-τρικ σε 17 λεπτά και η Σάντος είναι μια ανάσα από την παραμονή
- Super League: Elite διαιτητής από τη Σερβία σφυρίζει στο ΠΑΟΚ – Άρης
- Γιατί είναι δύσκολο να αγωνιστεί με τη Φενέρμπαχτσε ο Φουρνιέ
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Τι προσφέρουν οι πρώτες θέσεις στη League Phase και το φορμάτ για τη συνέχεια
- Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)
- Υποκλίθηκε στον Γκουαρντιόλα ο Μέσι: «Για μένα είναι μοναδικός, ο καλύτερος όλων»
- Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής
- Ο νέος τραυματισμός, τα «γαλλικά» του Αντετοκούνμπο και η αντίδραση του Θανάση (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις