Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 07:49
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
Υποκλίθηκε στον Γκουαρντιόλα ο Μέσι: «Για μένα είναι μοναδικός, ο καλύτερος όλων»
Ποδόσφαιρο 04 Δεκεμβρίου 2025 | 10:38

Υποκλίθηκε στον Γκουαρντιόλα ο Μέσι: «Για μένα είναι μοναδικός, ο καλύτερος όλων»

Το εγκώμιο του Πεπ Γκουαρντιόλα έπλεξε ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος μεταξύ άλλων κλήθηκε να μιλήσει και για το επερχόμενο Μουντιάλ με την Αργεντινή.

Spotlight

Ο Λιονέλ Μέσι τοποθετήθηκε ως ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής για το Μουντιάλ του 2026 και, την παραμονή της κλήρωσης των ομίλων της διοργάνωσης αυτή την Παρασκευή (5/12), ο «Pulga» ένιωσε τον ενθουσιασμό για τη μεγάλη διοργάνωση στο Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, στην οποία η «Αλμισελέστε» θα υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2022 στο Κατάρ.

Σε συνέντευξή του στο ESPN, ο αστέρας της Ίντερ Μαϊάμι τόνισε ότι μπορούν να επαναλάβουν το κατόρθωμα του Κατάρ, αν και δεν ξέχασε να αναγνωρίσει την τύχη που χρειάζεται για να επιτευχθεί κάθε στόχος: «Ναι, η εθνική ομάδα είναι μια ομάδα που θα προσπαθήσει ξανά, θα τα δώσει όλα και θα παλέψει. Έπειτα, λόγω μικρών λεπτομερειών, μπορεί να αποκλειστείς. Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πολύ δύσκολο . Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να σου κάνει τα πράγματα περίπλοκα, να χτυπήσει το δοκάρι και να μπει, να χτυπήσει το δοκάρι και να μπει, και να αποκλειστείς, να χάσεις στα πέναλτι…»

Ως παράδειγμα ο Μέσι βάσισε τη δήλωσή του στη διαδικασία των πέναλτι στο προηγούμενο τουρνουά: «Ήμασταν πολύ ανώτεροι τόσο απέναντι στην Ολλανδία όσο και απέναντι στη Γαλλία και τελικά πήγαμε στα πέναλτι. Μετά είχαμε το θηρίο που ήταν ο Ντίμπου (Εμιλιάνο Μαρτίνες) που μας έκανε να κερδίσουμε, αλλά είναι δυνατόν να πας στα πέναλτι και να μην κερδίσεις. Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις ένα Παγκόσμιο Κύπελλο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τι είπε ο Μέσι για τον Γκουαρντιόλα

Αργότερα στη συνέντευξη, ο Μέσι, ο οποίος θα ηγηθεί της Ίντερ Μαϊάμι στον τελικό του MLS Cup το Σάββατο εναντίον των Βανκούβερ Γουάιτκαπς, επέλεξε τον Πεπ Γκουαρδιόλα ως τον καλύτερο προπονητή της καριέρας του: «Για μένα, είναι μοναδικός. Υπάρχουν μερικοί εξαιρετικά καλοί προπονητές, αλλά αυτός έχει κάτι το διαφορετικό. Για μένα, είναι ο καλύτερος όλων. Όσον αφορά το όραμά του, την προετοιμασία του για το παιχνίδι και την ικανότητά του να επικοινωνεί με τους παίκτες, είναι απίστευτα ολοκληρωμένος. Πήγε σε άλλα μέρη και συνέχισε να κερδίζει. Όχι μόνο λόγω των νικών, αλλά και λόγω του τρόπου που έπαιζαν οι ομάδες του».

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Νέες υποσχέσεις για μέτρα απέναντι στο ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Νέες υποσχέσεις για μέτρα απέναντι στο ενεργειακό κόστος

Για ένα αναγκαίο σοκ δημοκρατίας, εντιμότητας και δικαιοσύνης

Για ένα αναγκαίο σοκ δημοκρατίας, εντιμότητας και δικαιοσύνης

Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)

Με κόστος περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ, διάσημους παρουσιαστές, θρύλους του παγκόσμιου αθλητισμού και τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δίνουν το «παρών», οι Αμερικανοί σκοπεύουν να... αφήσουν εποχή με την επικείμενη κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσινγκτον.

Σύνταξη
Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής
Μπάσκετ 04.12.25

Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής

O Nτοκ Ρίβερς στάθηκε στον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο και στο χτύπημα που δέχθηκε, ενώ αναφέρθηκε και στα σενάρια περί ανταλλαγής του Έλληνα σούπερ σταρ.

Σύνταξη
Τυχερός στην ατυχία του ο Αντετοκούνμπο, γλίτωσε τα χειρότερα (vid)
Μπάσκετ 04.12.25

Τυχερός στην ατυχία του ο Αντετοκούνμπο, γλίτωσε τα χειρότερα (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο τελευταίο ματς των Μπακς και ανησύχησε τον μπασκετικό κόσμο, όμως σύμφωνα με τον προπονητή του, Ντοκ Ρίβερς, δεν έχει υποστεί ζημιά στον αχίλλειο τένοντα.

Σύνταξη
Μεγάλη «μάχη» στο ΣΕΦ: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε
Euroleague 04.12.25

Μεγάλη «μάχη» στο ΣΕΦ: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στις 21:15 τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για τη 14η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της διοργάνωσης

Σύνταξη
Μπακς – Πίστονς 113-109: Σπουδαία νίκη για το Μιλγουόκι, μεγάλη αγωνία για τον Αντετοκούνμπο
Μπάσκετ 04.12.25

Μπακς – Πίστονς 113-109: Σπουδαία νίκη για το Μιλγουόκι, μεγάλη αγωνία για τον Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χωρίς να υπάρξει επαφή με αντίπαλο έπεσε στο παρκέ και αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια προκαλώντας συναγερμό στους Μιλγουόκι Μπακς, στη νίκη τους με 113-109 επί των Ντιτρόιτ Πίστονς

Σύνταξη
Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: O Γιακουμάκης στέρησε την 4άδα από τον αντίπαλό του στο 90+6′ (vid)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: O Γιακουμάκης στέρησε την 4άδα από τον αντίπαλό του στο 90+6′ (vid)

Ο Άρης προηγήθηκε στο 47' με τον Ντουντού και ετοιμαζόταν να «κλειδώσει» θέση του στην πρώτη 4άδα του Κυπέλλου από απόψε. Τελευταίος όμως «μίλησε» ο ΠΑΟΚ που με γκολ του Γιακουμάκη στο 90+6′ διαμόρφωσε το τελικό σκορ σε 1-1 και οδηγεί τους κίτρινους στα πλέι οφ μαζί με την ομάδα του.

Σύνταξη
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο