O Μέσι «καθάρισε» ξανά και η Ίντερ Μαϊάμι προκρίθηκε στον τελικό της Ανατολής (vids)
Ο Λιονέλ Μέσι ήταν εξαιρετικός στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στο Σινσινάτι, η οποία χάρισε την πρόκριση στον τελικό της Ανατολής του MLS.
Η Ίντερ Μαϊάμι πέρασε σαν «σίφουνας» από το Σινσινάτι και επικράτησε με 4-0, για να εξασφαλίσει τη θέση της στον τελικό της ανατολικής περιφέρειας του MLS και πλέον η ομάδα του Λιονέλ Μέσι βρίσκεται δύο νίκες μακριά από το να στεφθεί πρωταθλήτρια.
Σε αυτό το παιχνίδι, ο Αργεντίνος αστέρας έδειξε για άλλη μία φορά την τρομερή του ποιότητα, καθώς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, με ένα γκολ και 3 ασίστ. Η ομάδα της Φλόριντα είναι η τρίτη ομάδα με την οποία ο 38χρονος σημειώνει χατ-τρικ από ασίστ, καθώς το έχει καταφέρει στο παρελθόν με την Μπαρτσελόνα και την Εθνική Αργεντινής.
Το σκορ άνοιξε στο 19ο λεπτό, μετά από κεφαλιά του Μέσι, και η Ίντερ Μαϊάμι κράτησε αυτό το αποτέλεσμα μέχρι το 57′. Τότε, ο Αργεντινός βρήκε τον Σιλβέτι και αυτός διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.
Δείτε το γκολ του Μέσι
LIONEL MESSI LOVES A BIG GAME. ✨
What a move to open the scoring! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/l0L3miaYYZ
— Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025
MESSI ASSIST. SILVETTI GOAL. 🇦🇷
— future$001✝️ (@Odekacrypto6710) November 23, 2025
Ο 37χρονος συνέχισε το «σόου» από ασίστ 5 λεπτά αργότερα, όταν έδωσε μία ωραία προωθημένη πάσα στον Αλιέντε, ο οποίος νίκησε σε τετ-α-τετ τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 3-0. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε από μία φάση-«καρμπόν», καθώς στο 74′ ο Μέσι βρήκε με τον ίδιο τρόπο τον Αλιέντε και αυτός σημείωσε το δεύτερο τέρμα του στη βραδιά, για να κάνει το 4-0.
Le barça qui gagne, le Real fait match nul, Ronaldo tjrs 0 CDM et Messi masterclass
Le week end parfait 💯
pic.twitter.com/5d2gH03YuM
— 𝑪𝑶𝑪𝑶🪬 (@FCB_C0C0) November 23, 2025
Lionel Messi has given a hat trick of assists in Barcelona, PSG, Argentina and Inter Miami.
The only player to do that in 3 different continents pic.twitter.com/UzXq6gS6go
— DesmundOris (@Desmund_Oris) November 23, 2025
Επόμενη αναμέτρηση για την Ίντερ Μαϊάμι είναι ο τελικός της Ανατολής, απέναντι στη Νιου Γιορκ Σίτι (29/11).
