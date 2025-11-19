Ο αντίπαλος του Λαπόρτα άνοιξε κουβέντα για τον… Μέσι

Οι εκλογές για την θέση του προέδρου της Μπαρτσελόνα αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα τέλη Μαρτίου και ο Ζουάν Λαπόρτα είναι το φαβορί για ν’ ανανεώσει την θητεία του στον προεδρικό «θώκο» της ομάδας της Βαρκελώνης.

Μεγάλο «όπλο» του Λαπόρτα στην προσπάθεια για μια νέα θητεία, είναι φυσικά η κατασκευή του νέου γηπέδου καθώς ο νυν πρόεδρος της Μπάρτσα θα στηρίξει στο νέο Καμπ Νου, μεγάλος μέρος της προεκλογικής του καμπάνιας.

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Λαπόρτα είναι ο Βίκτορ Φοντ, ο οποίος είχε διεκδικήσει την προεδρία και στις εκλογές του 2021, αλλά είχε ηττηθεί από τον νυν πρόεδρο του συλλόγου.

Ο Φοντ όμως φαίνεται πως δεν το βάζει κάτω και είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει και πάλι τον προεδρικό θώκο της Μπάρτσα, γνωρίζοντας βεβαίως ότι δεν είναι το φαβορί.

Το θέμα του νέου γηπέδου είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα του Λαπόρτα στην προεκλογική περίοδο, καθώς η Μπαρτσελόνα μπαίνει στο νέο της γήπεδο και αυτό είναι ένα τεράστιο πρότζεκτ που το πιστώνεται ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα».

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι ο Φοντ έψαχνε ένα μεγάλο «όπλο» για να παλέψει στην προεκλογική περίοδο και να έχει πιθανότητες νίκης απέναντι στον Λαπόρτα και μάλλον το… βρήκε.

Ποιο είναι αυτό; Η υπόσχεση για επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στην ομάδα της Βαρκελώνης.

Ο Φοντ γνωρίζει πολύ καλά πως το «σενάριο» που εξιτάρει ακόμα τους οπαδούς της Μπάρτσα είναι ο Αργεντίνος σούπερ σταρ και θέλησε να βάλει στην προεκλογική «μάχη» το όνομα του πρώην σούπερ σταρ των Καταλανών.

Κανείς βέβαια δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο Μέσι υπέγραψε πριν από λίγο καιρό νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την Ίντερ Μαϊάμι, αλλά αυτό δεν φαίνεται να πτοεί τον μεγάλο αντίπαλο του Λαπόρτα, ο οποίος δήλωσε.

«Αν νικήσω στις εκλογές της Μπαρτσελόνα, ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο θα τηλεφωνήσω θα είναι ο Λιονέλ Μέσι, για να γυρίσει στην Μπάρτσα».

Καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι η συγκεκριμένη δήλωση από πλευράς Φοντ έκανε μεγάλο ντόρο στην Βαρκελώνη, καθώς το όνειρο των οπαδών της Μπάρτσα είναι να δουν ξανά τον Αργεντίνου σούπερ σταρ με την φανέλα της ομάδας τους.

Θέση για το ενδεχόμενο επιστροφής του Μέσι στην Μπαρτσελόνα έχει πάρει πάντως ο Λαπόρτα, με τον πρόεδρο των Καταλανών να χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο «σενάριο» ως μη ρεαλιστικό.