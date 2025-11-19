sports betsson
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
19.11.2025 | 20:47
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Ο αντίπαλος του Λαπόρτα άνοιξε κουβέντα για τον… Μέσι
On Field 19 Νοεμβρίου 2025 | 22:00

Ο αντίπαλος του Λαπόρτα άνοιξε κουβέντα για τον… Μέσι

Ο Βίκτορ Φοντ θα διεκδικήσει την προεδρία της Μπαρτσελόνα στις προσεχείς εκλογές και υπόσχεται την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στους «μπλαουγκράνα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Vita.gr
Spotlight

Οι εκλογές για την θέση του προέδρου της Μπαρτσελόνα αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα τέλη Μαρτίου και ο Ζουάν Λαπόρτα είναι το φαβορί για ν’ ανανεώσει την θητεία του στον προεδρικό «θώκο» της ομάδας της Βαρκελώνης.

Μεγάλο «όπλο» του Λαπόρτα στην προσπάθεια για μια νέα θητεία, είναι φυσικά η κατασκευή του νέου γηπέδου καθώς ο νυν πρόεδρος της Μπάρτσα θα στηρίξει στο νέο Καμπ Νου, μεγάλος μέρος της προεκλογικής του καμπάνιας.

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Λαπόρτα είναι ο Βίκτορ Φοντ, ο οποίος είχε διεκδικήσει την προεδρία και στις εκλογές του 2021, αλλά είχε ηττηθεί από τον νυν πρόεδρο του συλλόγου.

Ο Φοντ όμως φαίνεται πως δεν το βάζει κάτω και είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει και πάλι τον προεδρικό θώκο της Μπάρτσα, γνωρίζοντας βεβαίως ότι δεν είναι το φαβορί.

Το θέμα του νέου γηπέδου είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα του Λαπόρτα στην προεκλογική περίοδο, καθώς η Μπαρτσελόνα μπαίνει στο νέο της γήπεδο και αυτό είναι ένα τεράστιο πρότζεκτ που το πιστώνεται ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα».

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι ο Φοντ έψαχνε ένα μεγάλο «όπλο» για να παλέψει στην προεκλογική περίοδο και να έχει πιθανότητες νίκης απέναντι στον Λαπόρτα και μάλλον το… βρήκε.

Ποιο είναι αυτό; Η υπόσχεση για επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στην ομάδα της Βαρκελώνης.

Ο Φοντ γνωρίζει πολύ καλά πως το «σενάριο» που εξιτάρει ακόμα τους οπαδούς της Μπάρτσα είναι ο Αργεντίνος σούπερ σταρ και θέλησε να βάλει στην προεκλογική «μάχη» το όνομα του πρώην σούπερ σταρ των Καταλανών.

Κανείς βέβαια δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο Μέσι υπέγραψε πριν από λίγο καιρό νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την Ίντερ Μαϊάμι, αλλά αυτό δεν φαίνεται να πτοεί τον μεγάλο αντίπαλο του Λαπόρτα, ο οποίος δήλωσε.

«Αν νικήσω στις εκλογές της Μπαρτσελόνα, ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο θα τηλεφωνήσω θα είναι ο Λιονέλ Μέσι, για να γυρίσει στην Μπάρτσα».

Καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι η συγκεκριμένη δήλωση από πλευράς Φοντ έκανε μεγάλο ντόρο στην Βαρκελώνη, καθώς το όνειρο των οπαδών της Μπάρτσα είναι να δουν ξανά τον Αργεντίνου σούπερ σταρ με την φανέλα της ομάδας τους.

Θέση για το ενδεχόμενο επιστροφής του Μέσι στην Μπαρτσελόνα έχει πάρει πάντως ο Λαπόρτα, με τον πρόεδρο των Καταλανών να χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο «σενάριο» ως μη ρεαλιστικό.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

Vita.gr
OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

inWellness
inTown
Stream sports
Το σχέδιο του Αμορίμ για να εμπνεύσει τους παίκτες της Γιουνάιτεντ – Ο ρόλος των Καντονά, Μπέκαμ και Σκόουλς
On Field 19.11.25

Το σχέδιο του Αμορίμ για να εμπνεύσει τους παίκτες της Γιουνάιτεντ – Ο ρόλος των Καντονά, Μπέκαμ και Σκόουλς

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να καλέσει παλαίμαχους παίκτες – θρύλους της αγγλικής ομάδας για να μιλήσουν στα αποδυτήρια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ
On Field 19.11.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ

Κρυπτόμενοι πίσω από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο των διεθνών ουδείς έχει αναλύσει με ψυχραιμία και λεπτομέρειες γιατί η Εθνική δεν θα πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το άξιζαν και μπράβο τους
On Field 19.11.25

Το άξιζαν και μπράβο τους

Η Σκωτία έκανε το «μπαμ» και δικαιώθηκε για την μεγάλη της προσπάθεια, με την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Μουντιάλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ
On Field 18.11.25

Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ

Θα μπορούσε να είναι τίτλος… θεατρικού έργου που θ’ ανέβει στο Λονδίνο, αλλά είναι ο τρόπος δουλειάς του ομοσπονδιακού τεχνικού της Αγγλίας ενόψει Μουντιάλ 2026

Σύνταξη
Αυτό που θέλει ο Μέντι
On Field 17.11.25

Αυτό που θέλει ο Μέντι

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ξεκάθαρο στόχο ενόψει της συνέχειας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα περασμένα μεγαλεία των Ιταλών
On Field 17.11.25

Τα περασμένα μεγαλεία των Ιταλών

Η εντός έδρας συντριβή της σκουάντρα ατζούρα από τη Νορβηγία έκανε τους Ιταλούς ν’ αναπολούν παίκτες που έγραψαν ιστορία με την φανέλα της Ιταλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ
On Field 17.11.25

Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ

Πρώτο θέμα ο νεαρός άσος στον αγγλικό Τύπο, καθώς οι σχέσεις του παίκτη με τον Τούχελ έχουν φτάσει στο… απροχώρητο και το Μουντιάλ πλησιάζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σημαντικό το παρελθόν, πιο σημαντική η επόμενη μέρα
Παναθηναϊκός 17.11.25

Σημαντικό το παρελθόν, πιο σημαντική η επόμενη μέρα

Ο Γιάννης Αλαφούζος έπρεπε επιτέλους να δώσει εξηγήσεις για τις κακές επιλογές των προηγούμενων ετών, όμως ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από ένα μέλλον αντάξιο του μεγέθους του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές
On Field 15.11.25

Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές

Ο Γάλλος μπορεί να επικοινωνεί συχνά με τους ρέφερι, να ασχολείται πολύ, όμως κάπου στράβωσε η εκπαίδευση που περισσότερο μπερδεύει παρά εκπαιδεύει και σα να μην έφτανε αυτό είναι και κρύο πιάτο

Βάιος Μπαλάφας
Ζελένσκι: Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος
Απάντηση στο σχέδιο 19.11.25

Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος λέει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έδωσε μια έμμεση απάντηση από την Κωνσταντινούπολη όπου βρίσκεται σε σχέση με το σχέδιο Ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανίας που κατάρτισαν ΗΠΑ και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αχαΐα: Αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο 25χρονος θείος του 4χρονου – «Μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ»
Ελλάδα 19.11.25

Αχαΐα: Αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο 25χρονος θείος του 4χρονου – «Μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ»

«Είμαι συγκλονισμένος τις τελευταίες ημέρες, μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ. Δεν μπορώ να αντέξω άλλο και θέλω να πω την αλήθεια» είπε ο 25χρονος κατά την ομολογία του ότι το παιδί σκοτώθηκε στο τροχαίο που είχαν με τη «γουρούνα»

Σύνταξη
«Η UEFA στηρίζει τον Λανουά και την ΕΠΟ»
Ποδόσφαιρο 19.11.25

«Η UEFA στηρίζει τον Λανουά και την ΕΠΟ»

Το τμήμα επικοινωνίας της UEFA πήρε θέση με αφορμή την επίσκεψη της ΑΕΚ και τονίζει ότι η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία στηρίζει τον Λανουά, την ΚΕΔ και την ΕΠΟ

Σύνταξη
Τι αναφέρει το αμερικανορωσικό σχέδιο – Η Ρωσία είναι έτοιμη για διευθέτηση του Ουκρανικού λέει ο Πεσκόφ
Πρώτες διαρροές 19.11.25 Upd: 00:06

Τι αναφέρει το αμερικανορωσικό σχέδιο – Η Ρωσία είναι έτοιμη για διευθέτηση του Ουκρανικού λέει ο Πεσκόφ

O εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη για ειρήνη στην Ουκρανία, την ώρα που διέρρευσαν οι πρώτες αποκαλύψεις του σχεδίου που καταρτίστηκε ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»
Νέο βιβλίο 19.11.25

Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»

Ένα βιβλίο πυρπολεί τα θεμέλια του Παλατιού της Νορβηγίας με τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, τον θετό γιο του μελλοντικού βασιλιά Χάακον, να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εξωφρενικά εγκληματικής καταιγίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην παιδική κακοποίηση
Σημαντικό μήνυμα 19.11.25

Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην παιδική κακοποίηση

Η φωταγώγηση της Βουλής εντάσσεται στην εκστρατεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «ΕΛΙΖΑ», που έχει ως στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και την αναγνώριση περιστατικών παιδικής κακοποίησης

Σύνταξη
Αρναούτογλου: Σοβαρός κίνδυνος για πλημμύρες σε περιοχές της ΒΔ Ελλάδας – Μεγάλα ύψη βροχής για πολλές ημέρες
Ελλάδα 19.11.25

Αρναούτογλου: Σοβαρός κίνδυνος για πλημμύρες σε περιοχές της ΒΔ Ελλάδας – Μεγάλα ύψη βροχής για πολλές ημέρες

Ο γνωστός μετεωρολόγος προτείνει την προληπτική μετάβαση του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού στη βορειοδυτική Ελλάδα

Σύνταξη
Baby Boomers: Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων – Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι
Baby Boomers 19.11.25

Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων - Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι

Γιατί οι σημερινές γενιές δεν μπορούν να ελπίζουν στο «οικονομικό θαύμα» που βίωσαν οι Baby Boomers. Η κατανομή του πλούτου και οι προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι νέοι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρωτας στα χρόνια της στεγαστικής κρίσης; Οι Ευρωπαίοι στρέφονται στις σχέσεις για να αποκτήσουν ακίνητα
Διεθνής Οικονομία 19.11.25

Έρωτας στα χρόνια της στεγαστικής κρίσης; Οι Ευρωπαίοι στρέφονται στις σχέσεις για να αποκτήσουν ακίνητα

Μισθός, ερωτική ζωή, γεωγραφία... Για τους ανθρώπους που ζουν μόνοι, ο δρόμος προς την απόκτηση ακινήτου είναι γεμάτος εμπόδια. Ποιοι αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κόστος και ποιες λύσεις επιλέγουν οι Ευρωπαίοι;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια – Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου
ΗΠΑ 19.11.25

Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια – Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου

H διαφωνία φάνηκε και στην απόφαση, καθώς ο Στίβεν Μίραν ψήφισε τη μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης και ο Τζέφρει Σμίτ, ήταν υπέρ το να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης: Έσοδα-ρεκόρ αλλά πρώτη ζημιά μετά την πανδημία και πριν από την πώληση
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Ατλέτικο Μαδρίτης: Έσοδα-ρεκόρ αλλά πρώτη ζημιά μετά την πανδημία και πριν από την πώληση

Μπορεί η Ατλέτικο Μαδρίτης το 2025 να είχε έσοδα-ρεκόρ πάνω από 400 εκατ. ευρώ, όμως είχε ζημιά 6 εκατ. όπως και εκτόξευση του κόστους του ρόστερ. Νέος στόχος τα 475 εκατ. ευρώ σε έσοδα.

Βάιος Μπαλάφας
Το κρυολόγημα ως ζήτημα ζωής και θανάτου — Τελικά, ήταν drama queen η Τζέιν Όστεν;
The Good Life 19.11.25

Το κρυολόγημα ως ζήτημα ζωής και θανάτου — Τελικά, ήταν drama queen η Τζέιν Όστεν;

Στην εποχή της Όστεν, ένα κρυολόγημα μπορούσε πράγματι να γίνει πολύ επικίνδυνο. Οι «δραματικές» αρρώστιες στα έργα της δεν είναι υπερβολή, αλλά πιστή καταγραφή ενός κόσμου εύθραυστης υγείας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΚΚΕ: Το επικίνδυνο ευρωενωσιακό πλαίσιο θεωρεί «στρατηγικό εταίρο» την Τουρκία
Δήλωση Παπαδάκη 19.11.25

ΚΚΕ: Το επικίνδυνο ευρωενωσιακό πλαίσιο θεωρεί «στρατηγικό εταίρο» την Τουρκία

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης, τόνισε ότι «κάθε μέρα που περνάει οι πολεμικοί εξοπλισμοί εκτινάσσονται, βαθαίνει η εμπλοκή και οι ανταγωνισμοί της ΕΕ με Ρωσία, Κίνα, αλλά και με τις ΗΠΑ»

Σύνταξη
Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης
«Όταν» 19.11.25

Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

H τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται ως μαγική λύση σε όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας, όμως δεν υπάρχει εύκολος τρόπος ώστε να μπει στην καθημερινότητά μας δημιουργώντας κέρδος στις εταιρείες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις
Στην εξεταστική 19.11.25

Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις

Εκρηκτική η σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να καταγγέλλει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη για φασιστική συμπεριφορά. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο
Ελλάδα 19.11.25

Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο

Ο συγκεκριμένος κρατούμενος έχει κατηγορηθεί για δύο δολοφονίες ηλικιωμένων σε περιοχή της νοτίου Ελλάδας - Ο σωφρονιστικός υπάλληλος τον έβγαλε από τη φυλακή χωρίς να ενημερώσει κανέναν

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

