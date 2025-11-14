«Λάμψη» Μέσι στη νίκη της Αργεντινής επί της Ανγκόλας σε ιστορικό φιλικό (vid)

Με πρωταγωνιστές τους Λιονέλ Μέσι και Λαουτάρο Μαρτίνες που είχαν από ένα γκολ και μία ασίστ έκαστος, η Εθνική Αργεντινής επικράτησε με 2-0 της Ανγκόλας σε φιλικό που πραγματοποιήθηκε στο γεμάτο και ενθουσιώδες «11 de Novembre» της Λουάντα.

Σύμφωνα με τη μεγάλη εφημερίδα της Αργεντινής «Ole», αυτό ήταν το 895ο γκολ στην καριέρα του, εκ των οποίων τα 115 είναι με την ομάδα της χώρας του. Επιπλέον ο 38χρονος «μάγος» και πλέον 401 ασίστ σε 1.134 ματς στην καριέρα του. Γενικότερα ο σταρ του Παγκοσμίου ποδοσφαίρου και παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι τα τελευταία χρόνια, παρά το προχωρημένο της ηλικίας του εξακολουθεί να παραμένει σε εξαιρετική φόρμα μετρώντας μέσα στο 2025 45 γκολ!

Από εκεί και πέρα έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στο Μουντιάλ της Αμερικής, όπου και θα κληθεί να υπερασπιστεί τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας (τον οποίο κατέκτησε το 2022), η Αργεντινή είχε την ευκαιρία «ξεσκάσει» σε ένα φιλικό παιχνίδι με ιστορική σημασία και έντονο συμβολισμό.

🚨 Le président de l’Angola a remis un prix spécial à Leo Messi pour célébrer le 50e anniversaire de l’indépendance du pays. Messi est un symbole d’unité ⚽❤🐐 Il unit tout le monde par sa grandeur. pic.twitter.com/DN5pduu5J5 — INTER MIAMI FAN FR (@Intermiamifr2) November 14, 2025

Κι αυτό καθώς στις 11 Νοεμβρίου συμπληρώθηκε μισός αιώνας (50 χρόνια) από την μέρα ανεξαρτησίας της Ανγκόλας από την Πορτογαλία. Έτσι το «παρών» έδωσαν αρκετοί επίσημοι με σημαντικότερο τον πρόεδρο της χώρας, Ζοάο Λουρένσο. Ο πρόεδρος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, απένειμε ένα τρόπαιο με τον αριθμό 50 στον Μέσι και τον αρχηγό της Ανγκόλας, Φρέντι, προς τιμήν της 50ης επετείου. Από την πλευρά του Μέσι δώρισε μια φανέλα του με το θρυλικό «10» στην πλάτη φυσικά.

🚨Lionel Messi offre son maillot à Ana Dias Lourenço, la première dame angolaise.👏🐐 pic.twitter.com/ixJxg5YwE3 — INTER MIAMI FAN FR (@Intermiamifr2) November 14, 2025

Στοκ καθαρά αγωνιστικό μέρος στο 43ο λεπτό ο Μέσι πέρασε κάθετη πάσα τον Μαρτίνες και εκείνος με δεξί συρτό σουτ άνοιξε το σκορ (1-0.) Το 2-0 έγινε στο 82ο λεπτό με τον αρχηγό της Ίντερ να γίνεται εκείνος ο δημιουργός και ο ηγέτης της Εθνικής Αργεντινής να σκοράρει με αριστερό σουτ μέσα από την περιοχή.

Lautaro Martínez opens scoring for ARG! Assist: Messi Friendly | 🏆 Angola 0-1 Argentinapic.twitter.com/LUq0PakhFN — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 14, 2025

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού η Ομοσπονδία της Αργεντινής φέρεται να έλαβε το «ηγεμονικό» ποσό των περίπου 12 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να δώσει αυτό το φιλικό παιχνίδι. Να προσθέσουμε ότι τα εισιτήρια για το 48.000 θέσεων Estadio Nacional 11 de Novembro να διατίθενται μόλις για 1 δολάριο.