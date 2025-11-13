Kαθηγήτρια φαν του Λιονέλ Μέσι, βαθμολογεί γραπτά με φωτογραφίες του!
Kαθηγήτρια από την Αργεντινή χρησιμοποιεί φωτογραφίες του Λιονέλ Μέσι προκειμένου να βαθμολογήσει τα γραπτά των μαθητών της κι έχει γίνει viral!
- Νέο φιάσκο Τραμπ με τους φακέλους Έπσταϊν, του γύρισε μπούμερανγκ - Στο κενό οι πιέσεις του Λευκού Οίκου
- Οι «διαβολο… μήνες» του Μαξίμου και η νέα επιχείρηση damage control απέναντι στα ανοιχτά μέτωπα
- Νωρίτερα φέτος το δώρο Χριστουγέννων – Πώς υπολογίζεται
- Κίνα: Εργάτες σε τούνελ τρέχουν να σωθούν από αστραπιαία πλημμύρα - Κατάρρευση γέφυρας
Viral έχει γίνει μια καθηγήτρια μαθηματικών στην Αργεντινή καθώς έχει επιλέξει να βαθμολογεί τα γραπτά των μαθητών της με φωτογραφίες του Λιονέλ Μέσι!
Ο λόγος για την Καμίλα Μπραμπίγα από το Μπουένος Άιρες προφανώς ποδοσφαιρόφιλη και προφανώς μεγάλη θαυμάστρια του σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
Έτσι όταν κάποιος μαθητής της έχει γράψει καλά στο τεστ που έχει βάλει τότε θα βρει στο γραπτό του μια φωτογραφία του Μέσι να χαμογελά, ενώ αν δεν τα έχει πάει καλά τότε ο ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι τότε θα εμφανιστεί απογοητευνένος ή να κάνει κάποια γκριμάτσα!
Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο από το tiktok
@cami.brambilla Mi parte favorita de corregir 🤭#correcion #pruebas #matematica #Messi ♬ Funny – Gold-Tiger
- Ολυμπιακός: Σπουδαίο ρεκόρ που αναδεικνύει το μεγαλείο του «ερυθρόλευκου» συλλόγου
- IFAB: «Δύο διαιτητές στο γήπεδο και κατάργηση των βοηθών»
- Έγραψαν ιστορία τα κορίτσια του Ολυμπιακού! Προκρίθηκαν στους ομίλους του Champions League
- Kαθηγήτρια φαν του Λιονέλ Μέσι, βαθμολογεί γραπτά με φωτογραφίες του!
- Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)
- Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις