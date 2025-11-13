Kαθηγήτρια φαν του Λιονέλ Μέσι, βαθμολογεί γραπτά με φωτογραφίες του!

Viral έχει γίνει μια καθηγήτρια μαθηματικών στην Αργεντινή καθώς έχει επιλέξει να βαθμολογεί τα γραπτά των μαθητών της με φωτογραφίες του Λιονέλ Μέσι!

Ο λόγος για την Καμίλα Μπραμπίγα από το Μπουένος Άιρες προφανώς ποδοσφαιρόφιλη και προφανώς μεγάλη θαυμάστρια του σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Έτσι όταν κάποιος μαθητής της έχει γράψει καλά στο τεστ που έχει βάλει τότε θα βρει στο γραπτό του μια φωτογραφία του Μέσι να χαμογελά, ενώ αν δεν τα έχει πάει καλά τότε ο ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι τότε θα εμφανιστεί απογοητευνένος ή να κάνει κάποια γκριμάτσα!

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο από το tiktok