Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)

Με μια ανάρτηση στα social media που περιέχει λόγια από καρδιάς, ο Λιονέλ Μέσι ευχαρίστησε τους χιλιάδες οπαδούς που βρέθηκαν στην προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο «Manuel Martínez Valero» στην ισπανική πόλη Έλτσε.

Οπως μπορείτε να δείτε κι εσείς παρακάτω στις σχετικές φωτογραφίες πάνω από 20.000 έδωσαν το παρών, πληρώνοντας μάλιστα εισιτήριο για να δουν από κοντά τον «μάγο της μπάλας», αλλά και τα υπόλοιπα αστέρια των Αργεντινών, ενόψει του φιλικού με την Αγκόλα (14/11).

«Έχει περάσει καιρός από τότε που ήμουν εδώ και, ειλικρινά, η αγάπη που μου δείχνατε όλοι σας όπου κι αν πήγαινα με συγκινεί ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που ήρθατε σήμερα. Υπήρχαν και τόσοι πολλοί Αργεντινοί! Είναι πάντα χαρά μου να σας ξαναβλέπω όλους!», αναφέρει ο Λιονέλ Μέσι στην ανάρτησή του προς τους χιλιάδες φαν που ήρθαν να τον δουν από κοντά.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό κατά την προπόνηση επικράτησε γιορτινή ατμόσφαιρα, με πολλά συνθήματα, σημαίες της Αργεντινής να ανεμίζουν και γενικά ένα ιδιαίτερα πανηγυρικό κλίμα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πριν από την έναρξη της προπόνησης, ο Λιονέλ Μέσι είχε μια ξεχωριστή στιγμή, όταν έλαβε μια φανέλα της Έλτσε με τον αριθμό 10 από τον Κρίστιαν Μπραγκάρνικ, μέτοχο του ισπανικού συλλόγου.

Δείτε την ανάρτηση του Μέσι, αλλά και τις αναρτήσεις της Έλτσε και της Εθνικής Αργεντινής

