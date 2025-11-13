Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)
Με ανάρτησή του ο Λιονέλ Μέσι ευχαρίστησε τις χιλιάδες φίλαθλους που βρέθηκαν στο στάδιο «Manuel Martínez Valero» προκειμένου να τον δουν από κοντά σε προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής.
Με μια ανάρτηση στα social media που περιέχει λόγια από καρδιάς, ο Λιονέλ Μέσι ευχαρίστησε τους χιλιάδες οπαδούς που βρέθηκαν στην προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο «Manuel Martínez Valero» στην ισπανική πόλη Έλτσε.
Οπως μπορείτε να δείτε κι εσείς παρακάτω στις σχετικές φωτογραφίες πάνω από 20.000 έδωσαν το παρών, πληρώνοντας μάλιστα εισιτήριο για να δουν από κοντά τον «μάγο της μπάλας», αλλά και τα υπόλοιπα αστέρια των Αργεντινών, ενόψει του φιλικού με την Αγκόλα (14/11).
«Έχει περάσει καιρός από τότε που ήμουν εδώ και, ειλικρινά, η αγάπη που μου δείχνατε όλοι σας όπου κι αν πήγαινα με συγκινεί ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που ήρθατε σήμερα. Υπήρχαν και τόσοι πολλοί Αργεντινοί! Είναι πάντα χαρά μου να σας ξαναβλέπω όλους!», αναφέρει ο Λιονέλ Μέσι στην ανάρτησή του προς τους χιλιάδες φαν που ήρθαν να τον δουν από κοντά.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό κατά την προπόνηση επικράτησε γιορτινή ατμόσφαιρα, με πολλά συνθήματα, σημαίες της Αργεντινής να ανεμίζουν και γενικά ένα ιδιαίτερα πανηγυρικό κλίμα.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πριν από την έναρξη της προπόνησης, ο Λιονέλ Μέσι είχε μια ξεχωριστή στιγμή, όταν έλαβε μια φανέλα της Έλτσε με τον αριθμό 10 από τον Κρίστιαν Μπραγκάρνικ, μέτοχο του ισπανικού συλλόγου.
Δείτε την ανάρτηση του Μέσι, αλλά και τις αναρτήσεις της Έλτσε και της Εθνικής Αργεντινής
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
🤩 @Argentina 𝐥𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢́𝐧𝐞𝐳 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐫𝐨 𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐧 𝐚𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨
Más de 20.000 aficionados en el templo franjiverde para vivir el entreno de la campeona del mundo
— Elche Club de Fútbol (@elchecf) November 13, 2025
#SelecciónMayor ¡GRACIAS POR TANTO CARIÑO! 🥰🤍
— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 13, 2025
