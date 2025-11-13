sports betsson
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
13.11.2025 | 21:01
Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος
Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)
Ποδόσφαιρο 13 Νοεμβρίου 2025 | 19:30

Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)

Με ανάρτησή του ο Λιονέλ Μέσι ευχαρίστησε τις χιλιάδες φίλαθλους που βρέθηκαν στο στάδιο «Manuel Martínez Valero» προκειμένου να τον δουν από κοντά σε προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Με μια ανάρτηση στα social media που περιέχει λόγια από καρδιάς, ο Λιονέλ Μέσι ευχαρίστησε τους χιλιάδες οπαδούς που βρέθηκαν στην προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο «Manuel Martínez Valero» στην ισπανική πόλη Έλτσε.

Οπως μπορείτε να δείτε κι εσείς παρακάτω στις σχετικές φωτογραφίες πάνω από 20.000 έδωσαν το παρών, πληρώνοντας μάλιστα εισιτήριο για να δουν από κοντά τον «μάγο της μπάλας», αλλά και τα υπόλοιπα αστέρια των Αργεντινών, ενόψει του φιλικού με την Αγκόλα (14/11).

«Έχει περάσει καιρός από τότε που ήμουν εδώ και, ειλικρινά, η αγάπη που μου δείχνατε όλοι σας όπου κι αν πήγαινα με συγκινεί ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που ήρθατε σήμερα. Υπήρχαν και τόσοι πολλοί Αργεντινοί! Είναι πάντα χαρά μου να σας ξαναβλέπω όλους!», αναφέρει ο Λιονέλ Μέσι στην ανάρτησή του προς τους χιλιάδες φαν που ήρθαν να τον δουν από κοντά.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό κατά την προπόνηση επικράτησε γιορτινή ατμόσφαιρα, με πολλά συνθήματα, σημαίες της Αργεντινής να ανεμίζουν και γενικά ένα ιδιαίτερα πανηγυρικό κλίμα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πριν από την έναρξη της προπόνησης, ο Λιονέλ Μέσι είχε μια ξεχωριστή στιγμή, όταν έλαβε μια φανέλα της Έλτσε με τον αριθμό 10 από τον Κρίστιαν Μπραγκάρνικ, μέτοχο του ισπανικού συλλόγου.

Δείτε την ανάρτηση του Μέσι, αλλά και τις αναρτήσεις της Έλτσε και της Εθνικής Αργεντινής

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leo Messi (@leomessi)

Economy
Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Business
ΕΧΑΕ: Πήρε το «fit & proper» η Euronext

ΕΧΑΕ: Πήρε το «fit & proper» η Euronext

inWellness
inTown
Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»
Μπάσκετ 13.11.25

Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»

Ο Θανάσης Χατζόπουλος αναφέρθηκε στην παραχώρηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη και μεταξύ άλλων τόνισε ότι ακόμη χρειάζεται να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 13.11.25

Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε λίγο πριν την πτήση για το Μιλάνο ενόψει ενόψει του αγώνα με την Αρμάνι και αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Σύνταξη
Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»

Ο Ματίας Αλμέιδα ρωτήθηκε για τις χειμερινές μεταγραφές της Σεβίλλης και με αρκετή δόση χιούμορ απάντησε πως... προέχει να είναι αυτός στον πάγκο της μέχρι τότε!

Σύνταξη
Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό
Όπως αναμενόταν 13.11.25

Σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό - Μεταφέρεται στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις IDF

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις στη Γάζα συνεχίζουν τις έρευνες σε συντρίμμια κτιρίων για τον εντοπισμό των σορών ομήρων βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας

Σύνταξη
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»
«Είναι τιμή μας» 13.11.25

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα τιμηθεί με το πολυπόθητο βραβείο για την συμβολή της στην τηλεοπτική βιομηχανία κατά τη διάρκεια του δεύτερου ειδικού αφιερώματος «Golden Eve» με θέμα τις Χρυσές Σφαίρες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αδόλφος Χίτλερ: Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του ήταν Εβραίος
Πώς το κατάφεραν 13.11.25

Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του Χίτλερ ήταν Εβραίος

Είναι η πρώτη φορά που αναλύεται το γονιδίωμα του Αδόλφου Χίτλερ, είπε η Τούρι Κινγκ, γενετίστρια στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ, στη δυτική Αγγλία, και επικεφαλής της επιστημονικής μελέτης

Σύνταξη
Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το ΔΝΤ ετοιμάζεται να αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις, θέτοντας μια σειρά από όρους και από μεταρρυθμίσεις για ζητήματα που φοβίζουν τους εταίρους του Κιέβου

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: «Φτάσατε στην Κόλαση» – Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν, λέει ΜΚΟ
Έκθεση HRW 13.11.25

«Φτάσατε στην Κόλαση»: Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ

Σε έκθεση του HRW καταγράφεται η μεταφορά 252 Βενεζουελάνων τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου στη γιγαντιαία φυλακή υψίστης ασφαλείας Cecot στο Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών
Κόσμος 13.11.25

Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών - 11 συλλήψεις

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν διαδρομές και επαφές σε Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού και Ισπανία για να μετακινήσουν τα παιδιά και να τους βγάλουν πλαστά έγγραφα ενόψει της μεταφοράς τους στη Γαλλία.

Σύνταξη
Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ

Ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται το μεσημέρι της Παρασκευής στην αίθουσα της Ολομέλειας προκειμένου να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για ένα από τα βασικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, αυτό της ακρίβειας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τραμπ: Το ποσοστό αποδοκιμασίας του έχει ανέβει στο 58% – Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ
Δείτε αναλυτικά 13.11.25

Το ποσοστό αποδοκιμασίας του Τραμπ έχει ανέβει στο 58% - Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Δημοσκόπηση «χαστούκι» για τον Ντόναλντ Τραμπ - Το 44% των Δημοκρατικών δηλώνουν «πολύ ενθουσιασμένοι» για να ψηφίσουν στις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές - Ο ρόλος της νίκης Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν
Remembering Ozzy 13.11.25

«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν

Η οικογένεια Όσμπορν έδωσε στη δημοσιότητα το προσωπικό μήνυμα που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σάρον μετά τον θάνατο του Όζι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μιλά με συγκίνηση για τον θρυλικό μουσικό

Σύνταξη
Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»
Μπάσκετ 13.11.25

Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»

Ο Θανάσης Χατζόπουλος αναφέρθηκε στην παραχώρηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη και μεταξύ άλλων τόνισε ότι ακόμη χρειάζεται να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού
Ασφάλεια 13.11.25

Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Συρίας δημοσίευσε φωτογραφίες από τα αγάλματα που φέρονται να έχουν κλαπεί, ζητώντας πληροφορίες από το κοινό. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες, η ανάρτηση διαγράφηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 13.11.25

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βάσας για τον 3ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

