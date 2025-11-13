«Πανζουρλισμός» για τον Μέσι στην προπόνηση της εθνικής Αργεντινής (vids)
Η εθνική ομάδα της Αργεντινής προκάλεσε ξανά έντονο ενθουσιασμό, με πλήθος κόσμου να ανεβαίνει μέχρι και σε πλαγιές για να παρακολουθήσει την προπόνηση και τον Λιονέλ Μέσι
Οι παίκτες της εθνικής Αργεντινής και ο Λιονέλ Μέσι, προπονούνται στο Αλικάντε και ετοιμάζονται για το παιχνίδι απέναντι στην Ανγκόλα και ο κόσμος για άλλη μία φορά ήταν στο πλευρό της ομάδας, παρακολουθώντας την προπόνηση, έστω κι αν αυτή δεν ήταν ανοιχτή για τους φιλάθλους.
Μάλιστα, όσοι βρέθηκαν έξω από το γήπεδο που πραγματοποιούταν η προπόνηση βρήκαν τρόπο να παρακολουθήσουν τον Λιονέλ Μέσι και τους υπόλοιπους αστέρες της χώρας, ανεβαίνοντας μέχρι και σε πλαγιές για να έχουν ορατότητα.
Δείτε τα βίντεο με τον κόσμο που παλεύει να δει τον Λιονέλ Μέσι
Con una gran cantidad de fanáticos en los alrededores, la #SelecciónArgentina se entrena en Alicante a la espera del cruce con #Angola. pic.twitter.com/DKt8zSr8BZ
— TyC Sports (@TyCSports) November 11, 2025
Αυτό οδήγησε στην ομοσπονδία της Αργεντινής να ανακοινώσει ότι η επόμενη προπόνηση των παγκόσμιων πρωταθλητών θα είναι ανοιχτή, και οι οπαδοί θα μπορέσουν να στηρίξουν στο μέγιστο τους «Αλμπισελέστε», κάτι που προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό.
«Πανζουρλισμός» για τον Μέσι στην προπόνηση της εθνικής Αργεντινής (vids)
