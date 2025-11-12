Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα έσβησε το όνειρο της επιστροφής Μέσι: «Δεν είναι ρεαλιστικό σενάριο»

Η επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στο «Καμπ Νου» προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό στους φίλους της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι άρχισαν άμεσα να ζητάνε από την ομάδα την επιστροφή του Αργεντινού, έστω και με δανεισμό μικρής διάρκειας. Ωστόσο, ο πρόεδρος των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα, απάντησε άμεσα και έβαλε τέλος στα όνειρα όλων στη Βαρκελώνη.

Ο 63χρονος παραχώρησε συνέντευξη σε ραδιόφωνο, στην οποία μίλησε για την κόντρα με τη Ρεάλ Μαδρίτης λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα, ενώ έκανε αναφορά και στον 38χρονο αστέρα της Ίντερ Μαϊάμι και θρύλο της Μπαρτσελόνα, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει ρεαλιστικό σενάριο επιστροφής του…

«Μη ρεαλιστικά σενάρια»

Συγκεκριμένα, ο Λαπόρτα είπε: «Με σεβασμό προς τον Μέσι, τους παίκτες μας και τα μέλη μας, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για εικασίες με μη ρεαλιστικά σενάρια», κλείνοντας ουσιαστικά την πόρτα της επιστροφής στον Μέσι.