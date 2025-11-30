Η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι προκρίθηκε στον τελικό του MLS Cup – Γράφει ιστορία και στις ΗΠΑ (vid)
Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε τον 47ο τίτλο και η Ίντερ Μαϊάμι, επικρατώντας με 5αρα κόντρα της Νιου Γιορκ Σίτι και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του MLS
Ο Λιονέλ Μέσι πανηγύρισε με την Ίντερ Μαϊάμι τη νίκη επί της Νιού Γιόρκ Σίτι με 5-1 στον τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας και θα αγωνιστεί στον τελικό του MLS Cup.
Ο Αργεντινός σταρ έδωσε την ασίστ για το τρίτο γκολ στον Σιλβέτι με μια εξαιρετική πάσα, σε έναν αγώνα όπου ξεχώρισε και ο Ταντέο Αγιέντε, σκοράροντας χατ τρικ για τους «ερωδιούς».
Δείτε το βίντεο από την κατάκτηση του τίτλου της Ίντερ Μαϊάμι:
Eastern Conference Champs 🏆@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/oQslTrdaIG
— Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025
Δεν ήταν απλώς ένας ακόμα αγώνας διακυβευόταν ένα εισιτήριο για τον τελικό του πρωταθλήματος. Μάλιστα, για να έρθει η πρόκριση και την υπέρβαση απέναντι στους Νεοϋορκέζους, ο Χαβιέρ Μαστσεράνο επέλεξε να αφήσει τον Λουίς Σουάρες στον πάγκο, σε μια ενδεκάδα με αστέρες όπως ο θρύλος του ποδοσφαίρου, ο Τζόρντι Άλμπα, ο Σέρχιο Μπουσκέτς και ο Ροντρίγκο Ντε Πολ.
Βασικός αγωνίστηκε ο Νόα Άλεν, ο όποιος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο 57ο λεπτό. Η Ίντερ Μαϊάμι θα αντιμετωπίσει τους Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Τόμας Μίλερ το Σάββατο (06/12, 21:30) για τον τίτλο του πρωταθλητή του MLS.
🚨 Official: Lionel Messi becomes the player with most assists in football history.
🥇 Leo Messi — 4️⃣0️⃣5️⃣
🥈 Ferenc Puskas — 4️⃣0️⃣4️⃣
🥉 Pelé — 3️⃣6️⃣9️⃣ pic.twitter.com/C1OPMmNK01
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2025
Πέραν της πρόκρισης και του τροπαίου, ο 38χρονος αστέρας κατόρθωσε να δώσει την ασίστ στο 3ο γκολ της ομάδας του, φτάνοντας τις 405 στη μυθική καριέρα του και όντας πλέον ο απόλυτος playmaker στην ιστορία του ποδοσφαίρου!
Δείτε τα highlights από το Ίντερ Μαϊάμι – Νιου Γιορκ Σίτι
