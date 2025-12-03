Ο Γκουαρντιόλα έστειλε «μήνυμα» στην Άρσεναλ

Λίγοι μπορούσαν να φανταστούν την στιγμή που η Σίτι προηγήθηκε 5-1 στο χθεσινό ματς με την Φούλαμ ότι στο φινάλε της αναμέτρησης θα βλέπαμε… θρίλερ. Κι όμως έγινε κι αυτό στην Πρέμιερ Λιγκ καθώς η ομάδα του Λονδίνου κατάφερε να μειώσει (4-5) αλλά στο τέλος οι «πολίτες» πανηγύρισαν τη νίκη και την κατάκτηση των τριών βαθμών.

Ήταν ένα σημαντικό «διπλό» για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, μια νίκη που βάζει πίεση στην πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Άρσεναλ η οποία αντιμετωπίσει απόψε την Μπρέντφορντ.

Η Σίτι είναι δύο βαθμούς πίσω από τους «κανονιέρηδες» (έχοντας όμως ένα ματς παραπάνω) και ο Πεπ Γκουαρντιόλα φρόντισε να στείλει «μήνυμα» στους Λονδρέζους, σε ότι αφορά την διεκδίκηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Καταλανός τεχνικός της Σίτι εκθείασε πρώτα απ’ όλα την εκτελεστική δεινότητα του Έρλινγκ Χάαλαντ κι εν συνεχεία εξέφρασε την πίστη του για κατάκτηση του τίτλου.

«Είμαι ο πιο παλιός προπονητής στην Πρέμιερ Λιγκ κι αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι για να κατακτήσει μια ομάδα το πρωτάθλημα, πρέπει να βελτιώνει την εικόνα της από μήνα σε μήνα.

Το λέω αυτό επειδή υπήρξαν πρωταθλήματα τα οποία πήραμε, αλλά τον Γενάρη ή τον Φλεβάρη δεν ήμασταν πρώτοι στην βαθμολογία.

Η Άρσεναλ είναι δυνατή και συμπαγής ομάδα και η μάχη θα είναι μεγάλη, αλλά εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε και την Τσέλσι.

Την παρακολουθώ συνεχώς και βλέπω ότι ο Μαρέσκα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχει φτιάξει μια καλή ομάδα που παίζει με μια ξεχωριστή ταυτότητα και θα πρέπει να πούμε ότι έχει και αυτή τις πιθανότητες που της αναλογούν.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι είμαστε πολύ νωρίς στην χρονιά και όλα είναι πιθανά».

«Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρήκε ξανά δίχτυα και το γκολ κόντρα στην Φούλαμ ήταν κάτι παραπάνω από… ξεχωριστό για τον διεθνή σέντερ φορ της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Νορβηγός στράικερ έφτασε τα 100 γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ (σε 111 συμμετοχές) και δεν χωρά αμφιβολία πως είναι ένα ρεκόρ που δύσκολα θα καταρριφθεί.

Ο Γκουαρντιόλα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τις επιδόσεις του Χάαλαντ τονίζοντας χαρακτηριστικά. «Αν κάποιος μου έλεγε, όταν ο Χάαλαντ ήρθε στην ομάδα, ότι θα πετύχει 100 γκολ μετά από 111 συμμετοχές θα τον κοιτούσα και θα τον έλεγα τρελό. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, αλλά τα κατάφερε.

Κι όμως ο Έρλινγκ κατάφερε να πετύχει αυτό το φανταστικό ρεκόρ, κάτι που φυσικά αποδεικνύει πόσο μεγάλος σκόρερ είναι και πόσο βοηθάει την ομάδα μας. Ο Χάαλαντ μπορεί να σκοράρει με τόσους πολλούς τρόπους κι αυτό είναι ένα μεγάλο προσόν για τον επιθετικό».