Γκουαρντιόλα: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, έκανα υπερβολικές αλλαγές» (vid)
Ο Πεπ Γκουαρντιόλα μίλησε για το υπερβολικό ροτέισον που έκανε στην ήττα της Μάντσεστερ Σίτι από τη Λεβερκούζεν στο Champions League.
Η Μάντσεστερ Σίτι γνώρισε την εντός έδρας ήττα από την Μπάγερ Λεβερκούζεν με 0-2, για την 5η αγωνιστική του Champions League, στην 100η συμμετοχή του Πεπ Γκουαρντιόλα στη διοργάνωση ως προπονητής της ομάδας.
Ο Ισπανός τεχνικός παρατάχθηκε με τελείως διαφορετική ομάδα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς άλλαξε συνολικά 10 παίκτες συγκριτικά με αυτή της Premier League κόντρα στη Νιουκάστλ, στην οποία οι «πολίτες» γνώρισαν επίσης την ήττα με 2-1.
Μετά το παιχνίδι, ο Γκουαρντιόλα μίλησε για το μεγάλο ροτέισον, το οποίο χαρακτήρισε υπερβολικό, ενώ ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την ήττα της ομάδας του.
Οι δηλώσεις του Γκουαρντιόλα
«Πάντα πίστευα ότι η σεζόν έχει μεγάλη διάρκεια και ότι όλοι θα έπρεπε να συμμετέχουν, αλλά ίσως ήταν υπερβολικό. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που το κάνω, και ήταν υπερβολικό.
Έπαιξαν για να μην κάνουν λάθη, αντί να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Δεν ήταν η απόδοση που νομίζαμε.
Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Χάσαμε κάτι. Χάσαμε μια απίστευτη ευκαιρία και τώρα πρέπει να παλέψουμε στα επόμενα παιχνίδια», ήταν τα λόγια του Γκουαρντιόλα.
«It was too much»
Pep Guardiola admits making 10 changes was «too many» as Man City were beaten 2-0 by Bayer Leverkusen 🔵 pic.twitter.com/1Ak3eRhwaU
— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 25, 2025
