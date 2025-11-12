«Ο Γκουαρντιόλα μπορεί να φύγει το καλοκαίρι»

Βλέπει την έξοδο από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Πεπ Γκουαρντιόλα; Αυτό το σενάριο είδε το φως της δημοσιότητας από τους The Times, που επικαλούνται πηγές στην ομάδα της Premier League.

Ο Καταλανός τεχνικός είχε βρεθεί κι άλλες φορές προς την έξοδο, όμως το συγκεκριμένο σενάριο φέρεται να είναι κοντινό μετά από δεκαετή κύκλο στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι και κατακτήσεις πολλών τροπαίων. Ο Γκουαρντιόλα έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026, όμως «μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι το καλοκαίρι», αναφέρουν οι The Times.

Ο 54χρονος προπονητής δεν έχει λάβει απόφαση για το μέλλον του. Εκείνο που πρέπει να προσθέσουμε είναι ότι πάντα τηρεί τις συμφωνίες του, όμως άτομα από το περιβάλλον του δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να ζητήσει να φύγει έναν χρόνο νωρίτερα από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι.

Όπως αναφέραμε έχει βρεθεί κι άλλες φορές στο παρελθόν σε παρόμοιο δίλημμα, παρόλα αυτά συνέχισε λόγω της εξαιρετικής σχέσης του με τον πρόεδρο της Σίτι Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, ο οποίος έπειθε τον Γκουαρντιόλα να συνεχίσει την, ούτως ή άλλως, πετυχημένη θητεία του.

Επίσης, ο Γκουαρντιόλα έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Ούγκο Βιάνα, ο οποίος αντικατέστησε τον Τσίκι Μπεγκιριστάιν ως αθλητικός διευθυντής το περασμένο καλοκαίρι. Ο Πορτογάλος βρίσκεται πλέον στον στενό κύκλο του Καταλανού και περνούν πολύ χρόνο μαζί τόσο στο προπονητικό κέντρο όσο και εκτός επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Οσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, λόγω της καλής σχέσης του με τη διοίκηση, θεωρούν ότι ο Γκουαρντιόλα, που όλοι έλεγαν ότι δεν πρόκειται να μείνει πάνω από τέσσερα χρόνια στη Μάντσεστερ Σίτι, θα πάρει απόφαση να φύγει εφόσον βρεθεί αντικαταστάτης του.

Για παράδειγμα, ο πρώην αρχηγός της Σίτι και νυν προπονητής της Μπάγερν, Βίνσεντ Κομπανί, έχει μεγάλη υποστήριξη εντός του συλλόγου, όμως πρόσφατα επέκτεινε το συμβόλαιό του μέχρι το 2029. Μια ακόμη περίπτωση μπορεί να είναι ο Ρομπέρτο Ντε Ζέρμπι της Μαρσέιγ ή ο Αντόνι Ιραόλα της Μπόρνμουθ.

Οσο για το μέλλον του Γκουαρντιόλα; «Θα σταματήσω μετά τη θητεία μου στη Μάντσεστερ Σίτι», δήλωσε το περασμένο καλοκαίρι, όμως τον περασμένο Οκτώβριο είπε ότι το 2025 θα αρχίσει να σκέφτεται ένα διάλειμμα από την προπονητική, κάτι που δείχνει ότι αμφιταλαντεύεται.