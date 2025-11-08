Ο Γκουαρντιόλα έφτασε τους 1000 αγώνες στην καριέρα του: «Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος μου…»

Την Κυριακή (/11), όταν η Μάντσεστερ Σίτι υποδεχθεί τη Λίβερπουλ για την Premier League, ο Πεπ Γκουαρντιόλα θα φτάσει στον 1.000ο αγώνα του ως προπονητής.

Σήμερα (7/11) σε συνέντευξη Τύπου,, όταν ρωτήθηκε σχετικά, παραδέχτηκε ότι ο μεγαλύτερος πιο δύσκολος αντίπαλός του σε όλη την καριέρα του ήταν η Λίβερπουλ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πεπ Γκουαρντιόλα

«Βρίσκομαι σε αυτή τη χώρα εδώ και πολύ καιρό και φυσικά η Μπαρτσελόνα είχε μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή μου, ως ball boy, ως παίκτης και ως προπονητής, και η Μπάγερν ήταν επίσης μια σπουδαία περίοδος, αλλά η Λίβερπουλ, με τον Κλοπ, ήταν ο πιο σημαντικός αντίπαλος σε αυτή τη χώρα και δεν θα μπορούσε να υπάρξει τίποτα καλύτερο. Είναι πεπρωμένο», δήλωσε ο Γκουαρδιόλα σε συνέντευξη Τύπου.

«Το πλήθος στο γήπεδο είναι αρκετά παρόμοιο όπως στην Ισπανία, είναι φανταστικό. Βοηθήσαμε τη Σίτι να δημιουργήσει αυτή την αντιπαλότητα την τελευταία δεκαετία. Πριν από αυτό ήταν η Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ, υποθέτω.

Αυτό που συνέβη με την περίοδο του Γιούργκεν ήταν εξαιρετικό . Πάντα απολάμβανα αυτή την υγιή αντιπαλότητα. Πάντα είχα την αίσθηση του πόσο σεβόμασταν ο ένας τον άλλον. Ο Γιούργκεν μου έδωσε πολλά και μου λείπει. Μου έδωσε πολλά όσον αφορά το πόσα έπρεπε να κάνω για να προσπαθήσω να τον νικήσω».

Ο Ισπανός προπονητής δήλωσε ότι δεν περίμενε να φτάσει σε αυτό το ορόσημο όταν ξεκίνησε να προπονεί την αναπληρωματική ομάδα της Μπαρτσελόνα, αλλά ότι ήταν πολύ χαρούμενος που το πέτυχε:

«Δεν έχω απολαύσει κάθε στιγμή, αλλά έχω απολαύσει πραγματικά αυτό το ταξίδι. Ήμουν πολύ τυχερός. Έχουμε κερδίσει τόσα πολλά απίστευτα πράγματα στη Μπαρτσελόνα, στην Μπάγερν και εδώ. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις τους 1.000 αγώνες, και αν ξεκινούσα από την αρχή, δεν θα τα κατάφερνα».

Ο Γκουαρντιόλα δεν ήθελε να ξεχωρίσει τον αγαπημένο του αγώνα και είπε ότι έχει καλές αναμνήσεις από μερικούς και όχι τόσο καλές αναμνήσεις από άλλους:

«Είναι μέρος του ταξιδιού. μαθαίνεις και βελτιώνεσαι. Αύριο ο ήλιος θα ανατείλει ξανά και έχεις έναν νέο αγώνα μπροστά σου».

Και συνέχισε σχετικά με τον Ρόδρι: «Θα δούμε αύριο, αλλά προς το παρόν δεν νομίζω ότι θα πάρουμε ρίσκα. Μετά υπάρχει το διάλειμμα των εθνικών ομάδων. Είναι Νοέμβριος, το πιο σημαντικό μέρος της σεζόν δεν έχει έρθει ακόμα και τον χρειαζόμαστε. Μακάρι να μπορούσαμε να τον έχουμε ήδη πίσω, αλλά ο Νίκο (Γκονσάλες) γίνεται ένας πολύ σημαντικός παίκτης», είπε ο Καταλανός προπονητής

Ο Ρόδρι έχει παίξει μόνο λίγα λεπτά εναντίον της Μπόρνμουθ από τις 5 Οκτωβρίου, όταν τραυμάτισε τον οπίσθιο μηριαίο του εναντίον της Μπόρνμουθ.