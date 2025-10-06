Συνεχίζει να γράφει ιστορία στην Premier League ο Γκουαρντιόλα: Έφτασε τις 250 νίκες σε χρόνο-ρεκόρ (pic)

Η Μάντσεστερ Σίτι έφυγε νικήτρια από το Λονδίνο, καθώς επικράτησε με 1-0 της Μπρέντφορντ, για την 7η αγωνιστική της Premier League, με το γκολ του Χάαλαντ. Παράλληλα, αυτή η νίκη για τους «πολίτες» ήταν… ορόσημο για τον προπονητή της ομάδας, Πεπ Γκουαρντιόλα.

Ο Ισπανός διανύει τη 10η του σεζόν στον πάγκο της Σίτι, και απέναντι στην Μπρέντφορντ έγραψε ιστορία, καταγράφοντας τη νίκη νούμερο 250 στην Premier League.

Ο 54χρονος γίνεται μόλις ο τέταρτος προπονητής που πραγματοποιεί αυτό το επίτευγμα, με τους προηγούμενους να είναι οι Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, Αρσέν Βενγκέρ και Ντέιβιντ Μόγιες. Παράλληλα, ο Γκουαρντιόλα γίνεται ο τρίτος που φτάνει τις 250 νίκες με μία ομάδα στην Premier League, καθώς ο Μόγιες έχει προπονήσει συνολικά 4.

Αυτό που κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό το επίτευγμα του 54χρονου είναι το χρονικό διάστημα που φτάνει αυτό τον αριθμό νικών. Συγκεκριμένα, ο Γκουαρντιόλα έφτασε τις 250 νίκες μετά από 349 συμμετοχές στην Premier League, που αποτελεί το μικρότερο διάστημα που έχει χρειαστεί κάποιος προπονητής για να το επιτεύξει, με μεγάλη διαφορά.

Το ρεκόρ πριν τον προπονητή της Σίτι, το διατηρούσε ο θρυλικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος έφτασε τις 250 νίκες σε 404 παιχνίδια, ενώ ακολουθεί άλλος ένας θρύλος των πάγκων, ο Αρσέν Βενγκέρ, με 423. Ο Μόγιες, που είναι ο τέταρτος που το έχει επιτεύξει, χρειάστηκε 645 παιχνίδια.

Το απίστευτο επίτευγμα του Γκουαρντιόλα

New record 🆕 No manager has reached 250 Premier League wins quicker than Pep Guardiola 🩵 pic.twitter.com/gaZaJtIFIG — Premier League (@premierleague) October 5, 2025

Παράλληλα, το ποσοστό νικών που έχει ο Γκουαρντιόλα μετά από 349 παιχνίδια είναι το υψηλότερο από οποιονδήποτε προπονητή στην ιστορία της Premier League με περισσότερες από 100 συμμετοχές, με 71.6%. Ακολουθεί ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, με 65,2% (528 νίκες σε 810 παιχνίδια), ενώ τρίτος είναι ο Αντόνιο Κόντε με 62,9% (83 νίκες σε 132 παιχνίδια).

Μετά τη νίκη απέναντι στην Μπρέντφορντ, ο Γκουαρντιόλα σχολίασε το γεγονός ότι πλέον βρίσκεται στο κλειστό αυτό «κλαμπ» με θρύλους της Premier League: «Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στο ίδιο γκρουπ με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και τον Αρσέν Βενγκέρ, θα τους προσκαλέσω σε ένα καλό δείπνο», δήλωσε χαμογελαστός.

«Είναι χαρά μου να είμαι μέρος στην ιστορία της Premier League. Είμαι πραγματικά χαρούμενος. Τώρα πάμε για 250 ακόμα!», πρόσθεσε.