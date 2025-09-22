Ο Γκουαρντιόλα έγινε… viral: Φίλησε στο μάγουλο τον τέταρτο διαιτητή (vid)

Η Άρσεναλ ισοφάρισε με τον Μαρτινέλι την Μάντσεστερ Σίτι και απέσπασε ισοπαλία με 1-1 από την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα. Οι κάμερες έπιασαν ένα απίστευτο περιστατικό με τον Ισπανό προπονητή, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα στον τέταρτο βοηθό.

Στη συνέχεια αφού ηρέμησε και οι… παλμοί έπεσαν του έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο, αφήνοντάς τον άναυδο. Απίθανη αντίδραση από τον Πεπ που αποδεικνύει ακόμα μία φορά πόσο τρομερός τύπος είναι, καθώς αφού του είπε όσα παράπονα είχε μέσα στο παιχνίδι μετά άμεσα έριξε τους τόνους.

Το βίντεο με τον Γκουαρντιόλα και το φιλί

Αναλυτικά όσα είπε ο Πεπ Γκουαρντιόλα:

«Δίνω πολλά εύσημα στην Άρσεναλ. Μερικές φορές θέλεις να πάρεις το αποτέλεσμα και δεν μπορείς. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να παίζουμε με πέντε αμυντικούς. Η Άρσεναλ είχε μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής γιατί ήταν καλύτερη ομάδα. Μερικές φορές συμβαίνει να παραχωρούμε γήπεδο, μια φορά στα 10 χρόνια δεν είναι κακό, υπέφερα που δεν είχαμε την κατοχή της μπάλας, αλλά ο αντίπαλος έκανε κάτι καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο και μας ανάγκασε να οπισθοχωρήσουμε».