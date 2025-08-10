Αποχωρεί ο σύμμαχος του Γκουαρντιόλα από τη Μάντσεστερ Σίτι

Πρόκειται για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος ποδοσφαιρικού διαζυγίου, όμως υπάρχουν ποδοσφαιρικές επιπτώσεις, ή αν προτιμάτε ποδοσφαιρικές ερμηνείες. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα χάνει έναν πολύτιμο σύμμαχο που είναι ο αθλητικός διευθυντής, Τσίκι Μπεγκιριστάιν, με τον οποίο είναι μαζί στη Μάντσεστερ Σίτι. Οι Γκουαρντιόλα και Τσίκι Μπεγκιριστάιν συνεργάζονται 13 χρόνια, μαζί «έχτισαν» τους ποδοσφαιρικούς κολοσσούς της Μπαρτσελόνα και της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο στενός συνεργάτης του Γκουαρντιόλα θα πει επίσημα «αντίο» στα μέσα Σεπτεμβρίου στο περιθώριο του ντέρμπι του Μάντσεστερ στο Ετιχάντ. Αναμένεται και να τιμηθεί για τις υπηρεσίες του.

Ο Τσίκι Μπεγκιριστάιν, νυν αθλητικός διευθυντής της Μάντσεστερ Σίτι, υπήρξε βασικό ποδοσφαιρικό στέλεχος στη μεγάλη ομάδα της Μπαρτσελόνα του τεράστιου Γιόχαν Κρόιφ, η οποία κέρδισε το πρώτο Ευρωπαϊκό Κύπελλο του συλλόγου το 1992. Ως συνεργάτης του Γκουαρντιόλα είχε συμβολή όχι μόνο στις μεταγραφές παικτών αλλά ήταν δραστήριος και στο παρασκήνιο, ενώ φρόντιζε να υπάρχουν ισορροπίες στα αποδυτήρια, με δεδομένη και την συνύπαρξη τόσων πολλών ποδοσφαιρικών αστέρων.

Ο Γκουαρντιόλα τον αντικατέστησε ο Ούγκο Βιάνα, ο οποίος παίρνει… μαθήματα από τον Μπεγκιριστάιν τους τελευταίους μήνες για να διασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση. Η άφιξη του Μπεγκιριστάιν στο Μάντσεστερ το 2012, μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Φεράν Σοριάνο, δεν ήταν τυχαία, καθώς είχαν την ευθύνη να «προετοιμάσουν το έδαφος» για την έλευση του Πεπ Γκουαρντιόλα. Μεταξύ τους υπήρχε σχέση εμπιστοσύνης. Με την συμβολή και της διοίκησης από το Αμπού Ντάμπι ο Γκουαρντιόλα και ο Μπεγκιριστάιν έκαναν πρωταγωνίστρια τη Μάντσεστερ Σίτι.

Τώρα, καθώς ο Μπεγκιριστάιν αποχωρεί, ο Γκουαρντιόλα παραμένει ο τελευταίος πυλώνας του αρχικού στρατηγικού πυρήνα της Σίτι. Ο Ούγκο Βιάνα κληρονομεί όχι μόνο μια δουλειά, αλλά και την τεράστια ευθύνη της διατήρησης μιας ποδοσφαιρικής αυτοκρατορίας που χτίστηκε προσεκτικά για περισσότερο από μια δεκαετία.