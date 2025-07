Ο «σπάταλος» Πεπ Γκουαρντιόλα: Έγινε ο πρώτος προπονητής που ξόδεψε 2 δισ. ευρώ για μεταγραφές (pic)

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι πολύ ενεργή στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, καθώς συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει της νέας σεζόν. Οι «πολίτες» έβγαλαν από τα ταμεία τους 31 εκατ. ευρώ και κάνουν δικό τους τον Τζέιμς Τράφορντ από την Μπέρνλι, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Έντερσον κάτω από τα δοκάρια και ο Πεπ Γκουαρντιόλα έγραψε ιστορία.

Ο Καταλανός τεχνικός συνεχίζει να «σπαταλάει» χρήματα στη Μάντσεστερ Σίτι, ειδικά από τη στιγμή που την περσινή σεζόν η ομάδα του «φώναζε» για ενίσχυση και έγινε ο μοναδικός προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έσπασε το φράγμα των 2 δις ευρώ για μεταγραφές στις ομάδες του.

Συγκεκριμένα, ο Γκουαρντιόλα δεν είναι απλά ο πρώτος που το καταφέρνει, αλλά είναι ο μοναδικός και πίσω του είναι δεύτερος στη λίστα ο Ντιέγκο Σιμεόνε κατά 700 εκατ. ευρώ. Στην Μπαρτσελόνα (2008-2012), που αποτέλεσε το ξεκίνημα της επαγγελματικής του καριέρας στους πάγκους, ο Γκουαρντιόλα ξόδεψε κοντά στα 342 εκατ. ευρώ, με ακριβότερη αγορά τον Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς, που κόστισε 69.5 εκατ. συν τον Σαμουέλ Ετό που μετακόμισε στην Ίντερ.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: After the signing of James Trafford, Pep Guardiola has officially become the first football manager in history to spend over €2 BILLION. 🤯💰 pic.twitter.com/Vogu4wGqIw

