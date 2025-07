Ποδόσφαιρο και ρόκερ – Ο Πεπ Γκουαρντιόλα διασκεδάζει με τους Γκάλαχερ στη συναυλία των Oasis

Η επιστροφή των Oasis στην πολυαναμενόμενη συναυλία τους στο Μάντσεστερ μετατράπηκε σε οικογενειακή υπόθεση με τα παιδιά του Νόελ και του Λίαμ Γκάλαχερ να φωτογραφίζονται μαζί στα παρασκήνια μιας συναυλίας που πολλοί στην πόλη πίστευαν ότι δεν θα γινόταν ποτέ.

Περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι κατέβηκαν στο Μάντσεστερ για τη συναυλία στο Χίτον Πάρκ, με τον προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, να βρίσκεται ανάμεσα στα πλήθη.

Στον Γκουαρντιόλα αφιέρωσε το τραγούδι D’You Know What I Mean ο Λίαμ, ο οποίος αναφέρθηκε στον Ισπανό ως «το αφεντικό», αποκαλώντας τον «μεγαλύτερο μάνατζερ όλων των εποχών», ένα σχόλιο που αποτέλεσε τη μοναδική διχαστική στιγμή για το πλήθος που τον λάτρευε – πολλοί από τους οποίους προέρχονταν από το κόκκινο μισό της πόλης.

Ο Γκουαρντιόλα φωτογραφήθηκε με τους δύο γιους του Λίαμ, τους Λένον, 25 ετών, και Τζιν, 24 ετών, και τα τρία παιδιά του Νόελ, Αναΐς, 25 ετών, Ντόνοβαν, 17 ετών και Σόνι, 14 ετών

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Manchester City FC – Fan Page (@mancity_mcfc)

Μια «ενωμένη» οικογένεια

Ο Γκουαρντιόλα φωτογραφήθηκε με τους δύο γιους του Λίαμ, τους Λένον, 25 ετών, και Τζιν, 24 ετών, και τα τρία παιδιά του Νόελ, Αναΐς, 25 ετών, Ντόνοβαν, 17 ετών και Σόνι, 14 ετών.

Ο Τζιν, του οποίου η μητέρα είναι η πρώην σύζυγος του Λίαμ, Νικόλ Άπλετον, μοιράστηκε την εικόνα στο Instagram, με τη λεζάντα: «Η φωτογραφία του αιώνα εντάξει τώρα όλοι οι άλλοι να πάνε να γ@μηθούν».

Ο Νόελ αφιέρωσε επίσης το τραγούδι Half The World Away στον ηθοποιό του Royale Family, Κρεγκ Κας και στη συμπρωταγωνίστριά του Καρολάιν Αχέρν, η οποία πέθανε από καρκίνο τον Ιούλιο του 2016, σε ηλικία 52 ετών. Το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε ως η μελωδία του θέματος στην κωμωδία του BBC.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Radio Oxígeno (@radiooxigeno)

Παρκά για πάντα

Περίπου στις οκτώ και είκοσι μετά μεσημβρίας, τα αδέρφια ανέβηκαν μαζί στη σκηνή υπό εκκωφαντικές επευφημίες από το πλήθος. Ο Λίαμ, φορώντας ένα παρκά με φερμουάρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, κράτησε το χέρι του μεγαλύτερου αδελφού του και το σήκωσε.

Το δίδυμο ξεκίνησε με το τραγούδι Hello, το οποίο ακολούθησε το Acquiesce. Το Morning Glory ακολούθησε σε ένα σετ που ήταν γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος.

Οι θαυμαστές έπρεπε να περιμένουν μέχρι το encore για να ακούσουν το Don’t Look Back In Anger και το Wonderwall.

Περίπου στις οκτώ και είκοσι μετά μεσημβρίας, τα αδέρφια ανέβηκαν μαζί στη σκηνή υπό εκκωφαντικές επευφημίες από το πλήθος. Ο Λίαμ, φορώντας ένα παρκά με φερμουάρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, κράτησε το χέρι του μεγαλύτερου αδελφού του και το σήκωσε

Η φωνή του Λίαμ στο μετρό

Η αστυνομία του Μάντσεστερ δήλωσε ότι η εκδήλωση διεξήχθη «χωρίς επεισόδια», αν και έξι άνδρες συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση για διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων για μέθη και διατάραξη της τάξης και ως ύποπτοι για αδικήματα ναρκωτικών και απάτης. Πέντε drone κατασχέθηκαν επίσης μετά από παραβιάσεις των περιορισμών του εναέριου χώρου.

Ο πυρετός των Oasis κατέλαβε την πόλη αυτή την εβδομάδα πριν από τη συναυλία. Τεράστιες φωτογραφίες των αδελφών ήταν κολλημένες στα κίτρινα λεωφορεία της πόλης και η φωνή του Λίαμ Γκάλαχερ κατέλαβε το δίκτυο του τραμ Metrolink, λέγοντας στους οπαδούς: «Η επόμενη στάση είναι … Χίτον Πάρρρρκ», πριν προσθέσει: «Φτάσατε!».

Ο Guardian μίλησε με οπαδούς που περίμεναν στην ουρά για τη συναυλία πριν από την έναρξή της, μεταξύ των οποίων και κάποιοι που είχαν ταξιδέψει από τις ΗΠΑ και το Μεξικό. Πολλοί φορούσαν bucket hat στην καυτή ζέστη.

12.900 ευρώ για πέντε ημέρες

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το συγκρότημα προέτρεψε τους συναυλιακούς επισκέπτες να «φορέσουν ένα bucket hat, να βάλουν αντηλιακό, να παραμείνουν ενυδατωμένοι, να αναζητήσουν σκιά και να προσέχουν ο ένας τον άλλον στο Χίτον Παρκ».

Η Κάρλι Γουίλιαμς, 27 ετών, από τη Βοστώνη των ΗΠΑ, ξόδεψε περισσότερα από 15.000 δολάρια (12.900 ευρώ) για να επισκεφθεί το Μάντσεστερ για δύο εβδομάδες και να παρακολουθήσει τις πέντε συναυλίες της πόλης.

«Ποτέ δεν ήμουν πιο ενθουσιασμένη στη ζωή μου», δήλωσε. «Αυτό είναι κάτι μοναδικό… δεν έχω ξαναζήσει ποτέ στη ζωή μου αυτό το επίπεδο προσμονής και απλά απολαμβάνω κάθε λεπτό».

Θρίαμβος

Οι πέντε sold-out συναυλίες εκεί ακολουθούν τις πρώτες συναυλίες επιστροφής του συγκροτήματος στο Κάρντιφ την περασμένη εβδομάδα. Σε μια κριτική πέντε αστέρων, ο Guardian έκανε λόγο για «θρίαμβο πέρα από κάθε προσδοκία».

Μετά το Μάντσεστερ, οι Oasis θα επισκεφθούν το στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, το στάδιο Μάρεϊφιλντ του Εδιμβούργου και το Κρόουκ Παρκ του Δουβλίνου κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου.

*Με στοιχεία από theguardian.com