Τι βρέθηκε στο σπίτι του Μπράντον Κλαρκ – Οι πρώτες πληροφορίες

Ο Μπράντον Κλαρκ σκόρπισε τη θλίψη στο ΝΒΑ και στον επαγγελματικό αθλητισμό, καθώς πέθανε σε ηλικία μόλις 29 ετών με το TMZ να αποκαλύπτει το βράδυ της Τρίτης (12/5) ότι οι αρχές βρήκαν στο σπίτι του παίκτη των Μέμφις Γκρίζλις εξοπλισμό για ναρκωτικές ουσίες.

«Ο θάνατος του Μπράντον Κλαρκ ερευνάται ως πιθανός από υπερβολική δόση. Οι αστυνομικοί βρήκαν σύνεργα ναρκωτικών στο σπίτι του. Η Πυροσβεστική του Λος Άντζελες απάντησε σε κλήση έκτακτης ανάγκης στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας και βρήκαν τον Κλαρκ νεκρό στο σημείο σύμφωνα με το NBC4», αναφέρει το TMZ.

Η αυτοψία θα αποκαλύψει τα αίτια του θανάτου του. Τον προηγούμενο μήνα είχε συλληφθεί στο Άρκανσας, με την κατηγορία της υπερβολικής ταχύτητας, της διαφυγής και της κατοχής απαγορευμένης ουσίας».

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ανταποκρίθηκε σε κλήση για επείγον ιατρικό περιστατικό και όταν έφτασε στο σημείο, ο Αμερικανοκαναδός ήταν νεκρός. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, καθώς αναμένεται η νεκροψία και οι σχετικές εξετάσεις.

Brandon Clarke of the Memphis Grizzlies has died at 29 years old. RIP. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 12, 2026

Στην καριέρα του στο NBA ο Κλαρκ μέτρησε 10.2 πόντους, 5.5 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ ανά 20.8 λεπτά σε 309 αγώνες από το 2019 έως το 2025. Στη φετινή σεζόν έγραψε μόλις δύο συμμετοχές, πέρυσι είχε 64, ενώ την περίοδο 2023/24 έπαιξε σε μόλις έξι ματς.