Η σωστή απόφαση του Γκουαρντιόλα για Ντοναρούμα
Η Σίτι είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την απόκτηση του Ιταλού γκολκίπερ, μετά την ήττα από την Τότεναμ στο Έιτιχαντ
Η ήττα της Μάντσεστερ Σίτι από την Τότεναμ, στο πλαίσιο της δεύτερη αγωνιστικής του αγγλικού πρωταθλήματος, οδήγησε τον Πεπ Γκουαρντιόλα στην απόφαση να προχωρήσει η αγγλική ομάδα στην απόκτηση του Ντοναρούμα.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως Σίτι και Παρί είναι πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας και οι καθοριστικές επαφές έγιναν μετά τον αγώνα των «πολιτών» με τους Spurs.
Ο Γκουαρντιόλα δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα του Τράφορντ καθώς ο νεαρός γκολκίπερ έκανε ένα μεγάλο λάθος που κόστισε ακριβά στην ομάδα του.
Έτσι φαίνεται πως ο Καταλανός τεχνικός αποφάσισε πως η Σίτι πρέπει να προχωρήσει στην απόκτηση του Τζίτζι Ντοναρούμα από την Παρί.
Οι καθοριστικές επαφές έγιναν χθες και όλα δείχνουν ότι ο 26χρονος τερματοφύλακας είναι έτοιμος για να μετακομίσει στο Μάντσεστερ.
Η γαλλική ομάδα ήθελε 50 εκατ. ευρώ για να δώσει το «οκ» αλλά φαίνεται πως τα… παζάρια των ιθυνόντων της Σίτι (αλλά και ο κίνδυνος να μείνει ο Ιταλός στο Παρίσι) οδήγησαν τους πρωταθλητές Ευρώπης στην απόφαση παραχώρησης του παίκτη, με κάτι παραπάνω από 35 εκατ. ευρώ.
Η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο και ο κορυφαίος αυτή την περίοδο τερματοφύλακας στον κόσμο, θα φορέσει την φανέλα της Σίτι.
Ο προπονητής της Σίτι πήρε μια σημαντική και σωστή απόφαση για την ομάδα του, καθώς η θέση στα γκολπόστ είναι κομβική και γνωρίζει καλά πως με την παρουσία του Ντοναρούμα μπορεί να… κοιμάται ήσυχος.
Αντιθέτως, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που επίσης «καίγεται» για την απόκτηση τερματοφύλακα, προτίμησε τελικά να μην κάνει επίσημη πρόταση στην Παρί, για τον Ντοναρούμα.
Μια επιλογή που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολλούς οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι ήθελαν να δουν τον Ιταλό πορτιέρε στο «θέατρο των ονείρων».
Κι εδώ βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε πως δεν υπάρχει οικονομική αδυναμία της Γιουνάιτεντ για την υλοποίηση της μεταγραφής, καθώς τα ρεπορτάζ του γαλλικού Τύπου αναφέρουν πως οι πρωταθλητές Ευρώπης έριξαν κατά πολύ τις αρχικές τους απαιτήσεις.
