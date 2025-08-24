Συμφωνία Σίτι – Ντοναρούμα – τι απομένει για το μεγάλο deal

Παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να γίνει σύντομα ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα. Ο Ιταλός τερματοφύλακας που αποχωρεί από την Παρί Σεν Ζερμέν αφού δεν υπολογίζεται από τον Λουίς Ενρίκε, τα μαζεύει για Αγγλία προκειμένου να φορέσει τη φανέλα των «σίτιζενς». Το όνομά του προσωρινά ενεπλάκη και με την άλλη μεγάλη ομάδα του Μάντσεστερ, τη Γιουνάιτεντ, ωστόσο φαίνεται πως όλα είναι έτοιμα για να συνεχίσει στους γαλάζιους της πόλης.

Όπως ανάφερε σε ανάρτησή του ο διάσημος Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 26χρονος «πορτιέρε» έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Σίτι, έχοντας δείξει την επιθυμία του να συνεργαστεί και με τον Πεπ Γκουαρντιόλα. Το μεγάλο deal εκτιμάται πως θα επιτευχθεί για ένα ποσό λίγο κάτω από τα 50 εκατ. ευρώ, με τις τελικές διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων να είναι σε εξέλιξη.

Η σχετική ανάρτηση

🚨 Gigio Donnarumma has agreed on personal terms with Manchester City, keen on joining Pep Guardiola. Negotiations are also underway between Man City & PSG, fee will be under initial €50m request. ❗️ Deal still depends on Éderson exit this summer, with Galatasaray still keen. pic.twitter.com/4HYxRZsTRs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2025

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Ρομάνο, υπάρχει και μια ακόμη εκκρεμότητα για να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή είναι να έχει πρώτα ολοκληρωθεί αντίστοιχα και η αποχώρηση του Έντερσον από το ρόστερ των «πολιτών», με τη Γαλατάσαραϊ να είναι η ομάδα που έχει δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα.