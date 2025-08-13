Η Σίτι προσπαθεί να κάνει το «μπαμ» με Ντοναρούμα

Μία από τις πιο δυνατές μεταγραφές του καλοκαιριού ετοιμάζεται να κάνει η Μάντσεστερ Σίτι, αφού βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την απόκτηση του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα. Σύμφωνα με τη γαλλική Equipe, ο Ιταλός τερματοφύλακας επικοινώνησε με τον Πεπ Γκουαρντιόλα και συμφώνησε να μετακομίσει στο «Etihad».

Το συμβόλαιο του Ντοναρούμα, ο οποίος μετά την απόκτηση του Σεβαλιέ από την Παρί, βρέθηκε εκτός του σχεδιασμού της ομάδας, λήγει το επόμενο καλοκαίρι, όμως οι «Παριζιάνοι» για να μην τον παραχωρήσουν ελεύθερο, τον έθεσαν διαθέσιμο για μεταγραφή. Έντονο ενδιαφέρον έδειξε η Γιουνάιτεντ, όμως απ’ όσο φαίνεται, ο πρωταθλητής Ευρώπης θα αγωνίζεται για τους… συμπολίτες.

Ο 26χρονος ήδη αποχαιρέτησε τους φίλους της Παρί, αφήνοντας αιχμές για τον Λουίς Ενρίκε, που τον έθεσε εκτός ομάδας, λέγοντας ότι θέλει κάτι διαφορετικό κάτω από τα δοκάρια.

Η Σίτι σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο απέκτησε και τον Τζέιμς Τράφορντ για τη θέση του τερματοφύλακα, όμως οι φήμες περί αποχώρησης του Έντερσον, την οδήγησαν ξανά στην αγορά για αντικαταστάτη, με τον Ντοναρούμα να είναι μία εξαιρετική λύση, καθώς έρχεται από μία τρομερή σεζόν με τη φανέλα της Παρί.

