Ντοναρούμα: 20 μέρες για απόφαση, 10 μήνες για ελευθερία

Η υπόθεση του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα μπαίνει στην πιο δύσκολή της φάση: απομένουν λιγότερες από τρεις εβδομάδες ως το φινάλε της αγοράς, ενώ ο Ιταλός διεθνής έχει ακόμη δέκα μήνες συμβολαίου με την Παρί. Το ναυάγιο στην ανανέωση, σε συνδυασμό με την κίνηση των Παριζιάνων για τον Λουκάς Σεβαλιέ, ερμηνεύεται ως «έξοδος κινδύνου» για τον Γκιτζο. Ωστόσο η πραγματικότητα της αγοράς τερματοφυλάκων, όπου οι ομάδες σχεδιάζουν σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεν ευνοεί λύσεις-αστραπή.

Το «ρομαντικό» σενάριο επιστροφής στη Serie A σκοντάφτει στα οικονομικά και στα ρόστερ: Ίντερ και Γιουβέντους είχαν κατά καιρούς εξετάσει την περίπτωση του, αλλά σήμερα είναι καλυμμένες κάτω από τις δοκιμασμένες ισορροπίες τους και χωρίς χώρο για μια τόσο δαπανηρή προσθήκη. Ρεαλιστικά, το βλέμμα στρέφεται στην Premier League, όπου Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν ανοιχτά ζητήματα κάτω από τα δοκάρια χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να «κλειδώσει» συμφωνία μέσα σε λίγες ημέρες.

Στο κάδρο υπάρχει πάντα και η Ρεάλ Μαδρίτης, με το αναπόφευκτο πέρασμα πίσω από τον Κουρτουά και την έλξη ενός κορυφαίου project. Όμως οι τεταμένες σχέσεις Μαδρίτης–Παρί μειώνουν τις πιθανότητες άμεσης κίνησης, ενώ το προηγούμενο με τον Εμπαπέ υπενθυμίζει ότι τέτοιες υποθέσεις σπάνια λύνονται γρήγορα. Έτσι, το σενάριο «μένω» αποκτά βάρος: ο Ντοναρούμα θα μπορούσε να παραμείνει διαθέσιμος στον Λουίς Ενρίκε, αποδεχόμενος τις τεχνικές επιλογές έστω κι αν η πρόσφατη εξαίρεσή του από τον τελικό του Σούπερ Καπ Ευρώπης έστειλε μήνυμα.

Κομβικό ορόσημο είναι η 1η Ιανουαρίου 2026: αν δεν υπάρξει μετακίνηση τώρα ή τον χειμώνα, ο Εντσο Ραϊόλα θα μπορεί να διαπραγματευτεί ελεύθερα για συμβόλαιο, δίνοντας στον ποδοσφαιριστή τον χρόνο να διαλέξει με ψυχραιμία τον επόμενο σταθμό κάτι το απόλυτα συνεπές με το προφίλ χαμηλών τόνων που κρατά δημόσια. Μέχρι τότε, αναμένονται αναγνωριστικές επαφές και «σκακιστικές» κινήσεις σε κορυφαίες αγορές. Το μόνο βέβαιο είναι πως, παρά την πίεση της Παρί για άμεση λύση, ο Ντοναρούμα δεν δείχνει διατεθειμένος να θυσιάσει την επιλογή του μέλλοντός του στον βωμό της βιασύνης.