«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)

Έτοιμη να πυροδοτήσει μια από τις μεταγραφικές «βόμβες» του καλοκαιριού είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ που έρχονται από την Αγγλία. Όπως αναφέρει η Mirror, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν μπει… σφήνα στην υπόθεση της μεταγραφής του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα στη Μάντσεστερ Σίτι, κάτι που φερόταν να είναι «τελειωμένη υπόθεση».

Ονάνα φεύγει, Ντουναρούμα έρχεται (;)

Το μέλλον του Ιταλού τερματοφύλακα παραμένει, ωστόσο, αβέβαιο από τη στιγμή που ο Λουίς Ενρίκε του έδειξε την πόρτα της εξόδου της Παρί Σεν Ζερμέν, με τον «Τζίτζι» να έχει ήδη πάρα πολλές προτάσεις μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Τα τελευταία 24ωρα, η μετακίνησή του στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα φαινόταν πως θα ολοκληρωνόταν αργά ή γρήγορα, ωστόσο οι Άγγλοι τώρα «μπλέκουν» και την άλλη μεγάλη ομάδα του Μάντσεστερ.

🤔 Man Utd have a potential lifeline in their Gianluigi Donnarumma pursuit Inter Milan are interested in re-signing Andre Onana, potentially freeing up funds for United to hijack Man City’s Donnarumma move 🤝https://t.co/pn0myYu08L pic.twitter.com/pNThEb198k — Mirror Football (@MirrorFootball) August 19, 2025

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στο Νησί, η Γιουνάιτεντ έχει μπει πολύ δυναμικά στην υπόθεση και ετοιμάζεται να «απαγάγει τον Ντοναρούμα μέσα από τα χέρια της Σίτι», σημειώνει η Mirror. Στο ίδιο ρεπορτάζ, μάλιστα, τονίζεται ότι ο Αντρέ Ονάνα από την πλευρά του πλησιάζει στην μεγάλη του επιστροφή στην Ίντερ, ώστε έτσι να κάνει «χώρο» στο ρόστερ των «διαβόλων», για τον Ιταλό.