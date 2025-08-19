«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)
Όλα έδειχναν ότι ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θα κατέληγε στο Μάντσεστερ και τη Σίτι, ωστόσο σύμφωνα με το τελευταίο ρεπορτάζ από την Αγγλία, η άλλη ομάδα της πόλης -η Γιουνάιτεντ- είναι αυτή που πάει να κάνει το μεγάλο «κόλπο»!
- Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη - Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.
- Η Βρετανία υπαναχωρεί από την απαίτηση για «πίσω πόρτα» στα δεδομένα των χρηστών της Apple
- Οι καταναλωτές προτίμησαν να αγοράσουν… διακοπές
- Ο ΟΗΕ εξετάζει το μέλλον της ειρηνευτικής δύναμης στον Λίβανο - Εναντιώνονται ΗΠΑ, Ισραήλ
Έτοιμη να πυροδοτήσει μια από τις μεταγραφικές «βόμβες» του καλοκαιριού είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ που έρχονται από την Αγγλία. Όπως αναφέρει η Mirror, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν μπει… σφήνα στην υπόθεση της μεταγραφής του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα στη Μάντσεστερ Σίτι, κάτι που φερόταν να είναι «τελειωμένη υπόθεση».
Ονάνα φεύγει, Ντουναρούμα έρχεται (;)
Το μέλλον του Ιταλού τερματοφύλακα παραμένει, ωστόσο, αβέβαιο από τη στιγμή που ο Λουίς Ενρίκε του έδειξε την πόρτα της εξόδου της Παρί Σεν Ζερμέν, με τον «Τζίτζι» να έχει ήδη πάρα πολλές προτάσεις μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Τα τελευταία 24ωρα, η μετακίνησή του στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα φαινόταν πως θα ολοκληρωνόταν αργά ή γρήγορα, ωστόσο οι Άγγλοι τώρα «μπλέκουν» και την άλλη μεγάλη ομάδα του Μάντσεστερ.
🤔 Man Utd have a potential lifeline in their Gianluigi Donnarumma pursuit
Inter Milan are interested in re-signing Andre Onana, potentially freeing up funds for United to hijack Man City’s Donnarumma move 🤝https://t.co/pn0myYu08L pic.twitter.com/pNThEb198k
— Mirror Football (@MirrorFootball) August 19, 2025
Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στο Νησί, η Γιουνάιτεντ έχει μπει πολύ δυναμικά στην υπόθεση και ετοιμάζεται να «απαγάγει τον Ντοναρούμα μέσα από τα χέρια της Σίτι», σημειώνει η Mirror. Στο ίδιο ρεπορτάζ, μάλιστα, τονίζεται ότι ο Αντρέ Ονάνα από την πλευρά του πλησιάζει στην μεγάλη του επιστροφή στην Ίντερ, ώστε έτσι να κάνει «χώρο» στο ρόστερ των «διαβόλων», για τον Ιταλό.
- Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Λαρεντζάκη
- Ολυμπιακός: Η «αποκάλυψη» της προετοιμασίας, στην «πρώτη γραμμή» (vids)
- Πέσιτς για Μίτσιτς ενόψει Eurobasket: «Θα δούμε πόσο μπορεί να αντέξει ο καρπός του…»
- «Η Τζιρόνα ετοιμάζει νέα πρόταση για τον Ουναΐ»
- Δεν χάνει την πρώτη θέση ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Λωζάνης
- To 53,5% της… ντροπής του Αμορίμ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις