«Πυρά» κατά της Παρί Σεν Ζερμέν από τον ατζέντη του Ντοναρούμα

Με τον χειρότερο τρόπο τελειώνει η θητεία του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Λουίς Ενρίκε δεν συμπεριέλαβε τον Ιταλό τερματοφύλακα στην αποστολή του αγώνα κόντρα στην Τότεναμ για το UEFA Super Cup, δείχνοντάς του την… πόρτα της εξόδου.

Ο Ντοναρούμα στη δημοσίευση που αποχαιρέτησε την ομάδα του Παρισιού, άφησε αιχμές για τον Ισπανό προπονητή, δηλώνοντας αποκαρδιωμένος, και πλέον αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τη Μάντσεστερ Σίτι να είναι το φαβορί για την απόκτησή του, καθώς, σύμφωνα με την Equipe, ο παίκτης συμφώνησε προφορικά με την ομάδα.

Μετά τον Ιταλό, ήταν η σειρά του ατζέντη του να μιλήσει για την κατάσταση με την Παρί. Συγκεκριμένα, ο Έντσο Ραϊόλα μίλησε για έλλειψη σεβασμού από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς μετά την κατάκτηση του Champions League ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις, με τον Ντοναρούμα να δέχεται και μείωση μισθού για να μείνει στην ομάδα.

Οι δηλώσεις του Ραϊόλα για την υπόθεση του Ντοναρούμα

«Είμαστε σοκαρισμένοι από την Παρί Σεν Ζερμέν. Δεν υπάρχει καθόλου σεβασμός από τον σύλλογο μετά από τέσσερα χρόνια μαζί. Η Παρί Σεν Ζερμέν είχε υποβάλει διάφορες απαιτήσεις. Τελικά, δεχτήκαμε μια προσφορά χαμηλότερη από τον τρέχοντα μισθό του Τζίτζιο επειδή ήθελε να μείνει. Στη συνέχεια άλλαξαν τους κανόνες και σε εκείνο το σημείο, διακόψαμε τις διαπραγματεύσεις για να συναντηθούμε ξανά μετά τον τελικό του Champions League. Συναντηθήκαμε ξανά πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και επιβεβαίωσαν την προθυμία τους να συνεχίσουν. Δεν περιμέναμε αυτό που συνέβη τις τελευταίες δέκα ημέρες», δήλωσε αρχικά.

Παράλληλα, θεώρησε περίεργη την ξαφνική αλλαγή στη στάση του Ενρίκε, προσθέτοντας: «Πριν από ένα μήνα, μιλούσαμε για την ανανέωση του συμβολαίου του, είναι περίεργο που σε ένα μήνα, ο προπονητής άλλαξε γνώμη για τον Τζίτζιο ως παίκτη. Αυτό είναι που με θλίβει περισσότερο και με κάνει να πιστεύω ότι τελικά, ήταν καλύτερο να μην ανανεώσουμε το συμβόλαιό του».

Η κατάσταση φαίνεται ότι δεν θα βελτιωθεί σύντομα, καθώς ο Ραϊόλα σκέφτεται να κινηθεί νομικά κατά της Παρί για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν στον Ντοναρούμα: «Καταλαβαίνω την ανάγκη να αγοράσουν έναν νέο τερματοφύλακα, αλλά η απόλυση του Τζίτζιο μετά από όλα όσα έχει κάνει για τον σύλλογο είναι μια τεράστια έλλειψη σεβασμού που θα αξιολογήσω με τους δικηγόρους μου. Πέρα από το γεγονός ότι ο προπονητής ήταν αυτός που πήρε αυτή την απόφαση, εργάζεται επίσης για τον σύλλογο και οι δικηγόροι μου κι εγώ θέλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη θέση τους».

Τέλος, με αφορμή τις φήμες για μεταγραφή στην Αγγλία, ο Ραϊόλα πέταξε το τελευταίο του «καρφί» στην Παρί, λέγοντας ότι μόνο ομάδες από το Νησί μπορούν να ικανοποιήσουν τις οικονομικές απαιτήσεις της ομάδας, η οποία «μιλάει για σεβασμό αλλά σε αυτό το σημείο ίσως ο σεβασμός να είναι μόνο οικονομικός».