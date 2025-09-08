Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Βελγίου και ετοιμάζεται να επανενταχθεί στο σύνολο του Αντόνιο Κόντε στη Νάπολι.

Λίγες μέρες νωρίτερα, παραμονή της αναμέτρησης με το Καζακστάν, ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι δέχτηκε ερώτηση στη συνέντευξη τύπου σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στην παλιά και τη νέα του ομάδα, χαρακτηρίζοντας το στυλ παιχνιδιού του Κόντε πολύ διαφορετικό από αυτό του Γκουαρντιόλα, ενώ έκανε και μία παρατήρηση σχετικά με τα γήπεδα της Serie A.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντε Μπρόινε

«Είναι δύσκολο να πω με σιγουριά, έχω παίξει μόνο δύο παιχνίδια για τη Νάπολι. Το στυλ του Κόντε είναι πολύ διαφορετικό από του Πεπ. Είναι πολύ πιο τακτικό και λίγο πιο αργό. Το στυλ παιχνιδιού είναι διαφορετικό, αλλά το ίδιο ισχύει και για τα γήπεδα, τα οποία είναι πιο στεγνά. Αυτό δυσκολεύει τη διατήρηση του ρυθμού» δήλωσε ο Ντε Μπρόινε.

Ο Βέλγος θα επιστρέψει στο «Έτιχαντ», όπου έχει αγαπηθεί από τον κόσμο όσο λίγοι, για να αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Σίτι στην πρεμιέρα του Champions League. Σχετικά με την επιστροφή του στο παλιό του «σπίτι», δήλωσε: «Σύντομα παίζουμε εναντίον της Σίτι στο Μάντσεστερ με τη Νάπολι. Αυτό θα είναι περίεργο. Η Σίτι είναι η ομάδα μου και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει».