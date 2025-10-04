Μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης από τον Γκουαρντιόλα: «Είμαστε μάρτυρες γενοκτονίας…» (vid)
Ο Πεπ Γκουαρντιόλα κάλεσε τον κόσμο της Βαρκελώνης να ξεσηκωθεί κατά της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.
Ακόμη μία ισχυρή προσωπικότητα του παγκόσμιο ποδοσφαίρου, ο Πεπ Γκουαρντιόλα, πήρε ξεκάθαρη θέση για όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη.
Μέσω βίντεο, ο Καταλανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, καλεί τον κόσμο της Βαρκελώνης σε διαμαρτυρία για όσα συμβαίνουν στη Γάζα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «είμαστε μάρτυρες μιας γενοκτονίας σε πραγματικό χρόνο».
Αναλυτικά όσα είπε ο Γκουαρντιόλα:
Manchester City manager and football legend Pep Guardiola has spoken out in solidarity with Palestine, calling on people to flood the streets of Barcelona tomorrow to protest against the genocide.@PepTeam @Palestina_cat pic.twitter.com/csIO6o3mnF
— Leyla Hamed (@leylahamed) October 3, 2025
«Είμαστε μάρτυρες μιας γενοκτονίας σε πραγματικό χρόνο, όπου χιλιάδες παιδιά έχουν ήδη πεθάνει και πολλά περισσότερα κινδυνεύουν να πεθάνουν.
Η Λωρίδα της Γάζας είναι κατεστραμμένη, και πλήθη ανθρώπων περιπλανιούνται χωρίς προσανατολισμό, χωρίς τροφή, πόσιμο νερό ή φάρμακα.
Μόνο η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών μπορεί να σώσει ζωές και να πιέσει τις κυβερνήσεις να δράσουν οριστικά. Στις 4 Οκτωβρίου, στις 12:00, θα πλημμυρίσουμε τους δρόμους στα Jardinets de Gràcia για να απαιτήσουμε τον τερματισμό της γενοκτονίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σπουδαίος προπονητής.
