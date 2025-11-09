Μπενίτεθ σε Γκουαρντιόλα: «Μου δημιούργησες μία νέα πρόκληση» (vid)

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα γράφει ιστορία, καθώς στη σημερινή (9/11, 18:30) αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λίβερπουλ, συμπληρώνει 1000 ματς στην προπονητική του καριέρα.

Το «Sky Sports» έκανε ένα βίντεο-αφιέρωμα στον Ισπανό τεχνικό, καλώντας πρώην και νυν προπονητές που έχουν ξεπεράσει το συγκεκριμένο ορόσημο, για να στείλουν το δικό τους μήνυμα στον Πεπ. Μεταξύ τους βρίσκεται και ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος τόνισε τη δυσκολία ένταξης του ισπανικού στιλ ποδοσφαίρου στην Αγγλία, δημιουργώντας μια πρόκληση προς τον 65χρονο προπονητή του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπενίτεθ:

«Γεια σου Πεπ. Συγχαρητήρια για αυτό το σπουδαίο επίτευγμα. Γνωρίζεις πόσο δύσκολο είναι να φτάνεις τα 1.000 παιχνίδια, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Θυμάμαι κάποιες από τις συζητήσεις μας πριν έρθεις στην Αγγλία, όταν δεν υπήρχαν (στην Αγγλία) Ισπανοί προπονητές, να μιλάμε για το πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσεις το άμεσο ποδόσφαιρο. Αυτή ήταν μία πρόκληση για εμένα εκείνη την περίοδο.

Ύστερα ήρθες και εφάρμοσες ποδόσφαιρο με πολλές πάσες και δημιούργησες μία νέα διαφορετική πρόκληση για εμένα. Σου εύχομαι τα καλύτερα και να προσέχεις».