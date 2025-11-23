«Τρελάθηκε» μετά την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι ο Γκουαρντιόλα: Ξέσπασε σε έναν καμεραμάν (pics)

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν τα κατάφερε κόντρα στην Νιουκάστλ, ηττήθηκε 2-1 και ο Πεπ Γκουαρντιόλα δεν μπορούσε να διαχειριστεί το αποτέλεσμα, μετά το τέλος τους ματς.

Αποτέλεσμα; Ο Ισπανός προπονητής μέσα στην ένταση της στιγμής να τα βάλει μέχρι και με κάμεραμαν που κάλυψε την αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Premier League. Μάλιστα, οι κάμερες τον έπιασαν μέχρι και τα ακουστικά να του αφαιρεί προκειμένου να του πει κάτι σε έντονο ύφος.

Δείτε την… έκρηξη του Γκουαρντιόλα

Pep Guardiola clashed with a camera operator at full time after Manchester City’s loss to Newcastle 😳 pic.twitter.com/LxTCvae39W — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 22, 2025

Και δεν σταμάτησε εκεί, αφού ο Πεπ τα έβαλε και με τους διαιτητές, αλλά και τον αρχηγό της Νιούκαστλ, Μπρούνο Γκιμαράες. Αφορμή, κάποιες διαιτητικές αποφάσεις που δεν άρεσαν στον Καταλανό. Οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε τάκλιν του Σαρ στον Φόντεν, για φάουλ στον Ντοναρούμα πριν από το δεύτερο γκολ της Νιουκάστλ, αλλά και για οφσάιντ στην αρχή της φάσης.