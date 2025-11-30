Η έντονη συνομιλία Γκουαρντιόλα – Χάαλαντ μετά το ματς με τη Λιντς – Τι είπε ο Καταλανός (pics)

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 3-2 της Λιντς, με το γκολ του Φιλ Φόντεν στις καθυστερήσεις, με τον Πεπ Γκουαρντιόλα και τους παίκτες του να πανηγυρίζουν μία σημαντική νίκη ενόψει της συνέχειας. Ο μόνος που δεν έδειξε ιδιαίτερα χαρούμενος ήταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ…

Ο Νορβηγός μετά το τελευταίο σφύριγμα του σε συνομιλία που είχε με τον Καταλανό προπονητή του φαινόταν να μην είναι ικανοποιημένος με κάτι, με τις πληροφορίες από το Νησί να αναφέρουν πως ήταν «ξενερωμένος επειδή το βγήκε παιχνίδι» και δεν κατάφερε να απειλήσει την άμυνα της Λιντς.

Δείτε το βίντεο με τον Χάαλαντ και τον Γκουαρντιόλα

Pep Guardiola and Erling Haaland at full-time. 👥 pic.twitter.com/zdqznb6BCp — City Xtra (@City_Xtra) November 29, 2025

Ο Γκουαρντιόλα αναφέρθηκε στο γεγονός και εξήγησε όσα ειπώθηκαν ανάμεσα στον ίδιο και τον παίκτη του. «Θα το πετύχει στο επόμενο παιχνίδι. Απλώς μιλούσαμε για τη διαχείριση στο κορμί του. Έχει τεράστιο σώμα. Η ξεκούραση δεν είναι μόνο για το σώμα, είναι και για το μυαλό. Δεν είναι σαν τον Φιλ ή τον Τζέρεμι αυτοί μπορούν να ξεκουραστούν. Ο Έρλινγκ είναι μεγάλος άντρας. Τον χρειαζόμαστε πάρα πολύ», είπε ο Πεπ μετά το ματς.

Υπενθυμίζεται πως, ο Χάαλαντ μετρά φέτος 22 γκολ σε ισάριθμες εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και πιο αναλυτικά 14 τέρματα σε 13 ματς της Premier League.