Athletic: «Ο Έντσο Μαρέσκα είναι ψηλά στις επιλογές της Μάντσεστερ Σίτι αν αποχωρήσει ο Γκουαρδιόλα»
Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο τεχνικόσς της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα είναι μία από τις πρώτες επιλογές στη Μάντσεστερ Σίτι για αντικαταστάτης του Γκουαρδιόλα σε περίπτωση που αποχωρήσει το επόμενο καλοκαίρι.
Ως μία από τις κορυφαίες επιλογές που έχουν τον Έντσο Μαρέσκα οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Σίτι για την τεχνική ηγεσία των «πολιτών», σε περίπτωση που ο ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποχωρήσει.
Οπως αναφέρει το «Athletic» παρά το γεγονός πως ο Καταλανός τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027, πηγές κοντά στον ίδιο που επικαλείται το εν λόγω Μέσο, θεωρούν η πιθανότητα η φετινή σεζόν να είναι η τελευταία του στον πάγκο της Σίτι είναι αυξημένη. Πάντως όπως διευκρινίζετε στο ρεπορτάζ η όποια τελική απόφαση δεν θα γίνει γνωστή σύντομα, αλλά προς το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου.
Σε κάθε περίπτωση η ομάδα του Μάντσεστερ θέλει να είναι έτοιμη εφόσον υπάρξει επόμενη ημέρα και ο Μαρέσκα απολαμβάνει την εκτίμηση των ιθυνόντων της, έχοντας φυσικά εργαστεί στο παρελθόν τόσο στις ακαδημίες όσο και στο τεχνικό τιμ, ως άμεσος συνεργάτης του Γκουαρδιόλα.
Πάντως ο 45χρονος Ιταλός προπονητής δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Τσέλσι έως το 2029, ωστόσο οι δηλώσεις που έκανε προ ολίγων ημέρων (μετά τη νίκη επί της Έβερτον με 2-0) περί «των χειρότερων 48 ωρών» από τότε που ανέλαβε τους «μπλε» έχουν προκαλέσει μια… αναταραχή
Εξάλλου να τονίσουμε και τα πολύ κολακευτικά λόγια με τα οποία έχει μιλήσει ο ίδιος ο Γκουαρδιόλα για τον Μαρέσκα πρόσφατα, χαρακτηρίζοντάς τον ως «….έναν από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο».
🚨 EXCL: Enzo Maresca high among candidates Manchester City considering in case Pep Guardiola exits next summer. #MCFC advancing contingency work for possibility of manager change – 45yo #CFC coach prominent alongside other potential options @TheAthleticFC https://t.co/nbrXrvHpIt
— David Ornstein (@David_Ornstein) December 18, 2025
