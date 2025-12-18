Ως μία από τις κορυφαίες επιλογές που έχουν τον Έντσο Μαρέσκα οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Σίτι για την τεχνική ηγεσία των «πολιτών», σε περίπτωση που ο ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποχωρήσει.

Οπως αναφέρει το «Athletic» παρά το γεγονός πως ο Καταλανός τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027, πηγές κοντά στον ίδιο που επικαλείται το εν λόγω Μέσο, θεωρούν η πιθανότητα η φετινή σεζόν να είναι η τελευταία του στον πάγκο της Σίτι είναι αυξημένη. Πάντως όπως διευκρινίζετε στο ρεπορτάζ η όποια τελική απόφαση δεν θα γίνει γνωστή σύντομα, αλλά προς το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου.

Σε κάθε περίπτωση η ομάδα του Μάντσεστερ θέλει να είναι έτοιμη εφόσον υπάρξει επόμενη ημέρα και ο Μαρέσκα απολαμβάνει την εκτίμηση των ιθυνόντων της, έχοντας φυσικά εργαστεί στο παρελθόν τόσο στις ακαδημίες όσο και στο τεχνικό τιμ, ως άμεσος συνεργάτης του Γκουαρδιόλα.

Πάντως ο 45χρονος Ιταλός προπονητής δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Τσέλσι έως το 2029, ωστόσο οι δηλώσεις που έκανε προ ολίγων ημέρων (μετά τη νίκη επί της Έβερτον με 2-0) περί «των χειρότερων 48 ωρών» από τότε που ανέλαβε τους «μπλε» έχουν προκαλέσει μια… αναταραχή

Εξάλλου να τονίσουμε και τα πολύ κολακευτικά λόγια με τα οποία έχει μιλήσει ο ίδιος ο Γκουαρδιόλα για τον Μαρέσκα πρόσφατα, χαρακτηρίζοντάς τον ως «….έναν από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο».