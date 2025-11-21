Ο απολογισμός του Αμορίμ για τον 1 χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Είμαστε μακριά από την τελειότητα»

Ένας χρόνος του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πορτογάλος τεχνικός, στη συνέντευξή του στο κανάλι της ομάδας, όπου έκανε απολογισμό της θητείας του είπε ότι δεν μετάνιωσε για την απόφασή του να αφήσει την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ παραδέχθηκε ότι η ομάδα του έχει δρόμο ακόμη («είμαστε τόσο μακριά από την τελειότητα») για να ανακτήσει την παλιά της αγωνιστική λάμψη.

Την προηγούμενη σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τερμάτισε μόλις 15η, στη χαμηλότερη θέση της εδώ και μισό αιώνα. Επίσης, δεν κατάφερε να προκριθεί στην Ευρώπη και υπέστη μια εξευτελιστική ήττα στο Καραμπάο Καπ από τη Γκρίμσμπι της League Two. «Πέρυσι ότι ήμουν πάντα καταβεβλημένος από τα παιχνίδια. Δεν είχα τον χρόνο να ηρεμήσω, να καταλάβω», εξομολογήθηκε ο Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός κάθισε στον πάγκο των Κόκκινων Διαβόλων για πρώτη φορά στις 24 Νοεμβρίου 2024 και η ομάδα του απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) με την Ιπσουϊτς. Δεν ήταν και το ιδανικότερο ξεκίνημα για τον Αμορίμ. Ηταν μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω Εθνικών ομάδων. Ο Πορτογάλος αντιμετωπίζει την Έβερτον τη Δευτέρα (24/11), στην πρώτη επέτειο του αγώνα που κάθισε για πρώτη φορά στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

«Ήταν ένα καλό έτος», δήλωσε ο Αμορίμ στο MUTV, όπου δεν έκρυψε ότι «έμαθα πολλά. Άλλαξα τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Μαθαίνω για το μέλλον και το παρόν. Κάποιες μέρες ήταν πραγματικά δύσκολες, κάποιες νύχτες ήταν πραγματικά δύσκολες αλλά είχα και κάποιες στιγμές που πραγματικά απόλαυσα».

Στη συνέχεια, έδειξε ότι δεν μετάνιωσε και την απόφασή του: «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ένα τεράστιο κλαμπ και δεν θα το άλλαζα για κανένα άλλο. Όταν ανήκεις σε αυτό το κλαμπ, ανήκεις σε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Είμαστε εδώ για να μείνουμε, ελπίζω. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη απόφαση της καριέρας μου»

Επίσης, θυμήθηκε: «Ήταν όλα την ίδια στιγμή. Ένιωσα πέρυσι ότι ήμουν πάντα καταβεβλημένος από τα παιχνίδια. Δεν είχα τον χρόνο να ηρεμήσω, να καταλάβω ότι η δουλειά μου δεν είναι μόνο το γήπεδο, είναι και έξω από το γήπεδο, είναι να πιέζω για όλους. Ένιωθα ότι, πέρυσι, ήμουν πραγματικά συναισθηματικός όλη την ώρα, γιατί πάλευα με τα αποτελέσματα. Λέω πάντα ότι αυτό θα πάρει χρόνο, αλλά είμαι ο τύπος που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη να φροντίζει τα πάντα και να ελέγχει λίγο καλύτερα τα συναισθήματα».

Όσο για τις δύσκολες στιγμές του; «Ο αποκλεισμός από τη Γκρίμσμπι ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για μένα και επίσης λίγο η Μπρέντφορντ. Σε αυτές τις στιγμές, είχα σοκαριστεί. Δεν το περίμενα αυτό».

Όσο για το μέλλον; «Νομίζω ότι βελτιωνόμαστε. Κάνουμε καλά πράγματα αλλά έχουμε τόσο πολλά να κάνουμε. Είμαστε τόσο μακριά από την τελειότητα, επειδή αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχουμε περισσότερους βαθμούς», κατέληξε ο Αμορίμ.