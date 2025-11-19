Το σχέδιο του Αμορίμ για να εμπνεύσει τους παίκτες της Γιουνάιτεντ – Ο ρόλος των Καντονά, Μπέκαμ και Σκόουλς
Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να καλέσει παλαίμαχους παίκτες – θρύλους της αγγλικής ομάδας για να μιλήσουν στα αποδυτήρια
Η χρονιά μπορεί να μην ξεκίνησε καλά για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Ρούμπεν Αμορίμ να βρέθηκε από νωρίς στην γωνία του ρινγκ ωστόσο το τελευταίο διάστημα το κλίμα έχει αλλάξει στην αγγλική ομάδα.
Τα καλά αποτελέσματα έχουν δημιουργήσει ένα νέο σκηνικό στο Ολντ Τράφορντ και δεν χωρά αμφιβολία πως ο Πορτογάλος προπονητής αισθάνεται πλέον πιο άνετα στην άκρη του πάγκου.
Θυμίζουμε ότι στην αρχή της φετινής σεζόν, υπήρχαν «σενάρια» ακόμα και γι’ απομάκρυνση του 40χρονου τεχνικού από την αγγλική ομάδα, αλλά τώρα πολλά έχουν αλλάξει και ο Αμορίμ αισθάνεται ασφαλής.
Ο αγγλικός Τύπος μάλιστα προχώρησε σε αποκαλύψεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναφορικά με το πλάνο που έχει ο προπονητής της Γιουνάιτεντ, για να εμπνεύσει τους παίκτες της ομάδας του, ενόψει της δύσκολης συνέχειας.
Σύμφωνα λοιπόν με τα ρεπορτάζ των αγγλικών εφημερίδων, ο Αμορίμ σχεδιάζει να καλέσει στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου, παλαίμαχους παίκτες της Γιουνάιτεντ που έχουν γράψει ιστορία στον σύλλογο, για να μιλήσουν στους ποδοσφαιριστές της ομάδας.
Ο Αμορίμ θεωρεί πως μια τέτοια κίνηση θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την ψυχολογία των παικτών του και ο πρώτος στόχος του είναι να πει το «ναι» ο Έρικ Καντονά.
Ο Γάλλος έπαιξε ηγετικό ρόλο την δεκαετία του 1990 στο Ολντ Τράφορντ, κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα με την φανέλα της Γιουνάιτεντ και ο Αμορίμ θαυμάζει τον King Eric.
Θέλει λοιπόν να προσκαλέσει τον Καντονά στο Κάρινγκτον για να μιλήσει στους παίκτες της Γιουνάιτεντ και να εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο εκείνη η φουρνιά παικτών κατάφερε να δημιουργήσει μια υπερδύναμη στο αγγλικό ποδόσφαιρο, υπό την ηγεσία του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.
Και δεν είναι μόνο ο Καντονά, καθώς ο Ρούμπεν Αμορίμ σχεδιάζει να καλέσει κι άλλους παλιούς παίκτες της Γιουνάιτεντ, οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην κυριαρχία του αγγλικού συλλόγου στο Νησί.
Παίκτες όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο Πολ Σκόουλς, ο Ντουάιτ Γιορκ και άλλοι, ποδοσφαιριστές οι οποίοι πανηγύρισαν πολλούς τίτλους με την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Πορτογάλο τεχνικό να θεωρεί πως τα όσα θα πουν οι «σημαίες» της ομάδας, θα έχουν θετική επίδραση στα αποδυτήρια του αγγλικού συλλόγου.
Απομένει να δούμε αν τελικά θα προχωρήσει το πλάνο που έχει στο μυαλό ο Πορτογάλος τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αν υπάρχει περίπτωση να προσκληθεί και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον για να μιλήσει στους παίκτες της ομάδας.
Αυτός κι αν θα είχε να πει πολλά για να εμπνεύσει τους ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ.
