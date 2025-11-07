Ο Αμορίμ απάντησε στα «καρφιά» του Ρονάλντο

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βγήκε μπροστά και ανταπέδωσε τα «καρφιά» του Κριστιάνο Ρονάλντο για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Για χάρη των «κόκκινων διαβόλων» προέκυψε πορτογαλικός εμφύλιος καθώς ο Ρονάλντο έκανε κάποια σχόλια για την πρώην ομάδα του ενώ ο νυν προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κρύφτηκε και προέτρεψε τον σύλλογο να σταματήσει να σκέφτεται τα λάθη του παρελθόντος και να αφοσιωθεί πως θα οικοδομήσει το μέλλον, όπερ σημαίνει ότι «κάρφωσε» τον CR7.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, ο Ρονάλντο επανάφερε την κριτική του για τη δομή της Γιουνάιτεντ, ισχυριζόμενος ότι ο σύλλογος «δεν έχει σχέδιο» και «δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο». Επίσης, διεμήνυσε ότι αγαπά τον σύλλογο και με την ευκαιρία αυτή έβγαλε στη σέντρα τον Αμορίμ καθώς πρόσθεσε ότι αμφέβαλε αν θα μπορούσε να κάνει «θαύματα» υπό τις υπάρχουσες συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ρονάλντο δήλωσε: «Πρέπει να ακολουθείς έξυπνους ανθρώπους για να χτίσεις μια ισχυρή βάση όπως έκανε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν από χρόνια. Αυτή τη στιγμή, δεν έχουν δομή. Ο Αμορίμ κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αλλά τα θαύματα είναι μόνο στη Φατίμα, δεν πρόκειται να κάνει θαύματα».

Ο Αμορίμ, από την πλευρά του σήκωσε το γάντι: «Φυσικά και έχουν τεράστιο αντίκτυπο όσα λέει ο Ρονάλντο. Όμως, πρέπει να επικεντρωθούμε στο μέλλον. Γνωρίζουμε ότι ο σύλλογος έκανε πολλά λάθη στο παρελθόν και αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε. Ετσι, ας ξεχάσουμε το παρελθόν και ας επικεντρωθούμε σε αυτό που χτίζουμε τώρα».

Ακόμη, παραδέχτηκε ότι η άμυνα της Γιουνάιτεντ τον ανησυχεί, ιδιαίτερα η αδυναμία της να κλείσει τους χώρους μέσα στην περιοχή: «Μερικές φορές όταν αμύνεσαι καλύτερα, επιτίθεσαι καλύτερα. Δυσκολευτήκαμε μέσα στην περιοχή επειδή επιτρέψαμε πάρα πολλές σέντρες χωρίς πίεση. Στο τελευταίο μας παιχνίδι, ο αντίπαλος είχε 17 σουτ, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Πρέπει να αμυνθούμε καλύτερα».

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ρούμπεν Αμορίμ θεωρεί σημαντικό «να αλλάξουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αυτή είναι μια διαδικασία που ήδη ξεκινήσαμε, όχι ένα θαύμα».