Ο Ρούμπεν Αμορίμ ζει με τις ιδέες και την τακτική του – Πώς επαναφέρει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην… κανονικότητα (pics, vids)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιστρέφει στην κανονικότητα, καθώς μετά από πάρα πολύ καιρό πέτυχε τρίτη σερί νίκη στην Premier League και πάτησε τετράδα για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν. Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ νίκησε και την Μπράιτον στο «Ολντ Τράφορντ» με 4-2, συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και ο Πορτογάλος τεχνικός συμπλήρωσε για πρώτη φορά στη θητεία του στον αγγλικό σύλλογο τρεις συνεχόμενες νίκες.

Η Γιουνάιτεντ μετά από ένα κακό ξεκίνημα στη χρονιά, αποκλεισμό από την Γκρίσμπι στο «Carabao Cup» και γενικά πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της, δείχνει να βρίσκει μια σταθερότητα, να αφομοιώνει καλύτερα την τακτική και τα θέλω του Αμορίμ και να αποκτάει ψυχολογία.

Προέρχεται από νίκη εντός έδρας πριν τη διακοπή επί της Σάντερλαντ με 2-0, μεγάλο διπλό στο «Ανφιλντ την περασμένη βδομάδα με 2-1 και φυσικά το τρίποντο με τους «γλάρους», που έβαλε τους «κόκκινους διαβόλους» στην τετράδα μετά από πολύ καιρό.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει Ευρώπη, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους συλλόγους (πλην της Σάντερλαντ), έχει ένα παιχνίδι τη βδομάδα και αυτό είναι ευεργετικό τη φετινή σεζόν για τον Αμορίμ. Ο Πορτογάλος τεχνικός από την περασμένη σεζόν έχει δεχτεί δριμεία κριτική για τις επιλογές του στην ενδεκάδα, για το «rebuild» που έχει κάνει στο ρόστερ, για τις μεταγραφές και φυσικά για το σύστημα που παίζει, που είναι πολύ ιδιαίτερο και φουλ επιθετικό.

Constantly criticized by fans and the media, everyone was calling for him to change his formation and tactics, but Ruben Amorim remained steadfast in his convictions despite the defeats. Manchester United are now in the top 4 of the league after winning three consecutive games,… pic.twitter.com/iZ55nRHymy — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 25, 2025

Ο Ρούμπεν Αμορίμ από την εποχή που ήταν προπονητής στη Σπόρτινγκ παίζει ένα 5-2-3 σε φάση άμυνας, που στη μετάβαση και όταν η ομάδα του επιτίθεται γίνεται 3-4-3 και φουλ επιθετικό, με τους μπακ-χαφ να παίζουν καταλυτικό ρόλο. Αυτό το σύστημα στην Premier League και στους ρυθμούς που παίζεται το ποδόσφαιρο εκεί σίγουρα χρειάζεται χρόνο και πολύ δουλειά για να αφομοιωθεί και ήταν ένας λόγος που τα MME και τα media «κατακεραύνωναν» τον Πορτογάλο μετά από κάθε ήττα της Γιουνάιτεντ.

Ο Αμορίμ ρωτήθηκε δεκάδες φορές σε συνεντεύξεις Τύπου, είτε μετά από αρνητικά αποτελέσματα, είτε πριν από σημαντικά παιχνίδια γιατί δεν αλλάζει το σύστημα του, ή γιατί δεν το προσαρμόζει στην ομάδα και ήταν ξεκάθαρος πως το πρόβλημα δεν ήταν το σύστημα. Ο Πορτογάλος ζει και… παθαίνει με τις ιδέες του και το πλάνο του και αυτό φαίνεται ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της θητείας του στο Μάντσεστερ.

Μετά από το ματς με την Μπρέντφορντ, όπου ηττήθηκε με 3-1 η Γιουνάιτεντ ο Αμορίμ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και ακούστηκαν πολλά ακόμη και για απόλυση, όμως ο ίδιος παρά την τεράστια πίεση δεν ασχολήθηκε με τίποτα άλλο πέρα από την ομάδα του. Η δήλωση του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ λίγες μέρες μετά πως η διοίκηση στηρίζει και θα στηρίζει τον προπονητή για τρία χρόνια έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ηρεμία σε όλους τους τομείς και ο Πορτογάλος το εκμεταλλεύτηκε μαζί με τους ποδοσφαιριστές του.

Το ένα ματς τη βδομάδα που έχει και η διακοπή για τις εθνικές ομάδες ήταν καταλυτική, όπως και η νίκη με 2-0 επί της Σάντερλαντ, στο ντεμπούτο το Λάμενς, κάτω από την εστία που έφερε ασφάλεια και σιγουριά. Ο ίδιος ο Αμορίμ πόνταρε στην ψυχολογία της ομάδας και σε ένα μεγάλο αποτέλεσμα στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ και αυτό ήρθε την κατάλληλη στιγμή.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επανήλθε μετά από αυτή τη νίκη για τα καλά, τουλάχιστον από ψυχολογικής πλευράς, ενώ η νοοτροπία που έβγαλαν στο χορτάρι του «Άνφιλντ» οι παίκτες του ήταν αυτό ακριβώς που έψαχνε ο ίδιος 11 μήνες τώρα. Το βράδυ του Σαββάτου ήρθε και η νίκη με 4-2 επί της Μπράιτον να επισφραγίσει το διπλό στο «Ανφιλντ», την επιστροφή σε μία κανονικότητα μετά από πάρα πολύ καιρό και την πρώτη πραγματικά μεγάλη νίκη του Αμορίμ, που δεν είναι το αποτέλεσμα, αλλά όλα όσα συνέβησαν εδώ και 3 εβδομάδες.

Ο Αμορίμ «νίκησε» γιατί δεν άλλαξε το παραμικρό και δεν παρέκκλινε από τις πεποιθήσεις και τις τακτικές του προσεγγίσεις, αλλά και διότι κέρδισε την εμπιστοσύνη του κόσμου και των media (μέχρι να την ξαναχάσει φυσικά). Όπως είπε και ο ίδιος μετά το τρίτο γκολ με την Μπράιτον έπαθε πλάκα με την αντίδραση του κόσμου: «Η αγαπημένη μου στιγμή σήμερα; Μετά το τρίτο γκολ, ο θόρυβος στο γήπεδο δεν ήταν φυσιολογικός. Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα έναν τέτοιο θόρυβο», δείγμα για το ότι έχει αντιστρέψει το κλίμα με τον κόσμο.

🚨🎙️ | Ruben Amorim: «My favourite moment today? After the third goal, the noise of the stadium was NOT NORMAL. It was the first time I’ve ever heard that kind of sound.» pic.twitter.com/fpnPltYU9P — UtdDistrict (@UtdDistrict) October 25, 2025

Αυτό σημαίνει ότι έχει ακόμη μεγαλύτερη ηρεμία να δουλέψει, έχει μπροστά του δύο πολύ δύσκολα ματς κόντρα σε Νότιγχαμ (εκτός) και Τότεναμ (εκτός), όμως μετά έχει κάποια ματς που είναι στα μέτρα της Γιουνάιτεντ μετά για να μαζέψει βαθμούς.

Η Γιουνάιτεντ μετά από 11 μήνες που βρίσκεται ο Αμορίμ είναι στην καλύτερη φάση της, έχει πατήσει τετράδα, είναι στο -3 από την κορυφή με ματς περισσότερο και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα είναι απόλυτα συγκεντρωμένη στην Premier League. Κάτι πολύ σημαντικό σε ένα πρωτάθλημα τοπ επιπέδου.

Η ατάκα του Γουέλμπεκ για τη Γιουνάιτεντ του Αμορίμ

Κλείνοντας, είναι σημαντικό να σημειωθεί και η δήλωση που έκανε ο Ντάνι Γουέλμπεκ, που αγωνίζεται στην Μπράιτον και έχει περάσει για αρκετά χρόνια από τη Γιουνάιτεντ και γνωρίζει καλά την πίεση, τις απαιτήσεις και όλα όσα συμβαίνουν στον σύλλογο. Ο Άγγλος φορ λοιπόν έβγαλε το καπέλο στον Αμορίμ και στην version του Πορτογάλου, που δείχνει πιο συγκεντρωμένη, λειτουργική και δυνατή εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

«Αυτή είναι η καλύτερη ομάδα της Γιουνάιτεντ που έχουμε αντιμετωπίσει εδώ και καιρό. Ήταν πολύ καλά οργανωμένοι και με σωστή δομή. Πάντα έχουν απίστευτους παίκτες. Ήταν ένα δύσκολο ματς», και αυτή η ατάκα για την οργάνωση και τη δομή της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο φέρνει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Αμορίμ.