Γιατί ανησυχούν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Ρούμπεν Αμορίμ…

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ξεκινήσει με τον χειρότερο τρόπο τη φετινή σεζόν, καθώς βρίσκεται στη 14η θέση της Premier League, και τα σενάρια για πιθανή αποχώρηση του Ρούμπεν Αμορίμ από τον πάγκο της ομάδας πληθαίνουν.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν έχει καταφέρει να οδηγήσει τους «κόκκινους διαβόλους» σε υψηλή θέση στη βαθμολογία, καθώς την προηγούμενη σεζόν τερμάτισαν στη 15η θέση, ενώ ηττήθηκαν και στον τελικό του Europa League από την Τότεναμ, με αποτέλεσμα να μην συμμετέχουν φέτος σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το περασμένο μεταγραφικό παράθυρο, η Γιουνάιτεντ δαπάνησε κοντά στα 210 εκατομμύρια για την ενίσχυση της επίθεσής της, αποκτώντας τους Κούνια, Εμπουεμό και Σέσκο, ωστόσο σε 6 παιχνίδια, η ομάδα έχει σκοράρει μόλις 7 φορές, και οι φίλοι της ομάδας θέλουν να αλλάξει η εικόνα, καθώς η υπομονή τους… στερεύει. Στα 49 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί η ομάδα υπό τις οδηγίες του Αμορίμ, έχει μετρήσει συνολικά 19 νίκες, 9 ισοπαλίες και 21 ήττες.

Πιθανή παραίτηση του Αμορίμ

Παρά τα αρνητικά αποτελέσματα, η διοίκηση δεν σκοπεύει να απολύσει τον Ρούμπεν Αμορίμ, ωστόσο δημοσιεύματα στην Αγγλία φέρνουν ανατροπή στα δεδομένα, καθώς αναφέρουν ότι ο Πορτογάλος τεχνικός σκέφτεται να αποχωρήσει από μόνος του από τη θέση του.

Σύμφωνα με την «Daily Star», το ενδεχόμενο παραίτησης του Αμορίμ προκύπτει από σκέψεις του ίδιου να προστατέψει την εικόνα του ως προπονητής, αποφεύγοντας την απόλυση από τον σύλλογο.

Παράλληλα, έχουν ακουστεί ονόματα για την αντικατάσταση του Πορτογάλου, σε ενδεχόμενη αποχώρησή του, με αυτό του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ να είναι ψηλά στη λίστα. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την «Daily Mirror», ο πρώην προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, σε περίπτωση που δεχτεί προσφορά από την ομάδα, δεν θα δεχθεί να αναλάβει τον πάγκο της ομάδας.