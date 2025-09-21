Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε σπουδαία νίκη στο μεγάλο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στην Τσέλσι και η νίκη των γηπεδούχων με 2-1 ίσως είναι μια νέα αρχή για την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ.

Αυτό άλλωστε επισήμανε και ο τεχνικός της Γιουνάιτεντ μετά το τέλος της αναμέτρησης, αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία κι «έκλεψε την παράσταση» στον αγγλικό Τύπο, ήταν μια κίνηση του 42χρονου προπονητή της αγγλικής ομάδας.

Μια κίνηση που έκανε και τους οπαδούς του αγγλικού συλλόγου να «βγάλουν το καπέλο» στον Αμορίμ, παρά το ότι το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό για τον Πορτογάλο τεχνικό.

Η κακοκαιρία καθ’ όλη την διάρκεια της χθεσινής μέρας στο Μάντσεστερ ήταν έντονη και ο αγώνας των δύο ομάδων στο Ολντ Τράφορντ διεξήχθη υπό καταρρακτώδη βροχή.

Η κακοκαιρία όμως δεν εμπόδισε πολλούς οπαδούς της Γιουνάιτεντ να συγκεντρωθούν έξω από το «θέατρο των ονείρων» και να περιμένουν τους παίκτες της ομάδας τους, για ένα αυτόγραφο και μια φωτογραφία.

‘He has the passion’ – Man Utd fans love Ruben Amorim’s classy gesture despite torrential rain after win over Chelsea https://t.co/xiuZQ4LWdf — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 21, 2025

Ο Ρούμπεν Αμορίμ λοιπόν δεν μπήκε στο αυτοκίνητό του για να πάει στο σπίτι του. Βγήκε από το γήπεδο, πήγε περπατώντας στους εκατοντάδες οπαδούς της Γιουνάιτεντ που περίμεναν στην βροχή και τους ευχαρίστησε για την υποστήριξη.

Ο προπονητής της Γιουνάιτεντ υπέγραψε πολλά αυτόγραφα, έβγαλε φωτογραφίες με τους οπαδούς και συζήτησε γι’ αρκετή ώρα μαζί τους για την ομάδα τους και την πορεία στην συνέχεια.

Οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου έγραψαν τα καλύτερα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την κίνηση που έκανε ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο πόσο πολύ εκτίμησαν την συμπεριφορά του 40χρονου τεχνικού.

«Ένας άνδρας για τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά οπαδός της Γιουνάιτεντ ενώ κάποιος άλλος έγραψε. «Έχει το πάθος αλλά δεν έχει την σωστή τακτική».

Θα πρέπει πάντως να τονίσουμε ότι υπήρξε και οπαδός της αγγλικής ομάδας, ο οποίος έστειλε μήνυμα στην διοίκηση του συλλόγου, αναφέροντας «δώστε του συμβόλαιο για μια ζωή», ενώ άλλος οπαδός της Γιουνάιτεντ έγραψε στα social media. «Μπράβο του, ήταν μια κίνηση που σημαίνει πολλά για τους οπαδούς και ο κόσμος δεν ξεχνάει».

Τόσο πολύ εκτίμησαν οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ την στάση του Αμορίμ, μετά τη νίκη της Γιουνάιτεντ επί της Τσέλσι στο «θέατρο των ονείρων».

Σε ότι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ο Πορτογάλος προπονητής τόνισε πως η ομάδα του είχε μεγάλη ανάγκη τη νίκη επί της Τσέλσι και πρόσθεσε.

«Πρέπει να συνεχίσουμε την δουλειά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Υποφέρουμε όταν βλέπουμε πως είμαστε μακριά από την κορυφή κι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.

Μπορεί να χάσουμε από την Γκρίμσμπι αλλά μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας».