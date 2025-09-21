sports betsson
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
21.09.2025 | 18:51
Φωτιά στη Μαγνησία – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ
On Field 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:30

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ

Η κίνηση του Πορτογάλου τεχνικού δεν πέρασε απαρατήρητη και οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την στάση που κράτησε ο 40χρονος κόουτς της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Spotlight

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε σπουδαία νίκη στο μεγάλο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στην Τσέλσι και η νίκη των γηπεδούχων με 2-1 ίσως είναι μια νέα αρχή για την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ.

Αυτό άλλωστε επισήμανε και ο τεχνικός της Γιουνάιτεντ μετά το τέλος της αναμέτρησης, αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία κι «έκλεψε την παράσταση» στον αγγλικό Τύπο, ήταν μια κίνηση του 42χρονου προπονητή της αγγλικής ομάδας.

Μια κίνηση που έκανε και τους οπαδούς του αγγλικού συλλόγου να «βγάλουν το καπέλο» στον Αμορίμ, παρά το ότι το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό για τον Πορτογάλο τεχνικό.

Η κακοκαιρία καθ’ όλη την διάρκεια της χθεσινής μέρας στο Μάντσεστερ ήταν έντονη και ο αγώνας των δύο ομάδων στο Ολντ Τράφορντ διεξήχθη υπό καταρρακτώδη βροχή.

Η κακοκαιρία όμως δεν εμπόδισε πολλούς οπαδούς της Γιουνάιτεντ να συγκεντρωθούν έξω από το «θέατρο των ονείρων» και να περιμένουν τους παίκτες της ομάδας τους, για ένα αυτόγραφο και μια φωτογραφία.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ λοιπόν δεν μπήκε στο αυτοκίνητό του για να πάει στο σπίτι του. Βγήκε από το γήπεδο, πήγε περπατώντας στους εκατοντάδες οπαδούς της Γιουνάιτεντ που περίμεναν στην βροχή και τους ευχαρίστησε για την υποστήριξη.

Ο προπονητής της Γιουνάιτεντ υπέγραψε πολλά αυτόγραφα, έβγαλε φωτογραφίες με τους οπαδούς και συζήτησε γι’ αρκετή ώρα μαζί τους για την ομάδα τους και την πορεία στην συνέχεια.

Οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου έγραψαν τα καλύτερα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την κίνηση που έκανε ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο πόσο πολύ εκτίμησαν την συμπεριφορά του 40χρονου τεχνικού.

«Ένας άνδρας για τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά οπαδός της Γιουνάιτεντ ενώ κάποιος άλλος έγραψε. «Έχει το πάθος αλλά δεν έχει την σωστή τακτική».

Θα πρέπει πάντως να τονίσουμε ότι υπήρξε και οπαδός της αγγλικής ομάδας, ο οποίος έστειλε μήνυμα στην διοίκηση του συλλόγου, αναφέροντας «δώστε του συμβόλαιο για μια ζωή», ενώ άλλος οπαδός της Γιουνάιτεντ έγραψε στα social media. «Μπράβο του, ήταν μια κίνηση που σημαίνει πολλά για τους οπαδούς και ο κόσμος δεν ξεχνάει».

Τόσο πολύ εκτίμησαν οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ την στάση του Αμορίμ, μετά τη νίκη της Γιουνάιτεντ επί της Τσέλσι στο «θέατρο των ονείρων».

Σε ότι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ο Πορτογάλος προπονητής τόνισε πως η ομάδα του είχε μεγάλη ανάγκη τη νίκη επί της Τσέλσι και πρόσθεσε.

«Πρέπει να συνεχίσουμε την δουλειά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Υποφέρουμε όταν βλέπουμε πως είμαστε μακριά από την κορυφή κι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.

Μπορεί να χάσουμε από την Γκρίμσμπι αλλά μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας».

Headlines:
Economy
Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Business
Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Η ΑΕΚ έδωσε δικαίωμα και η ΑΕΛ την «τιμώρησε» (vid)

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 55' με τον Μάνταλο, όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμά, της, με τον Τσάκλα να ισοφαρίζει στο 75' για την ΑΕΛ και το 1-1 να μένει μέχρι το φινάλε του αγώνα στη Λάρισα.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι
On Field 18.09.25

Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού έδωσε το σύνθημα στους παίκτες του για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τους «πράσινους», ζητώντας συγκεκριμένα πράγματα από τους «ερυθρόλευκους»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA
On Field 18.09.25

Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» έναν βοηθό του προπονητή της Ατλέτικο, να φτύνει οπαδούς της Λίβερπουλ και μετά έγινε ο κακός χαμός που οδήγησε στην αποβολή του Σιμεόνε. Η UEFA ξεκίνησε έρευνα και… έρχονται τιμωρίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του

Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα ο Μανόλο Χιμένεθ έχει κάνει τον Άρη να δείχνει όσο ομάδα δεν έδειξε ποτέ στις 266 ημέρες παραμονής του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η πιο κρίσιμη επιλογή
On Field 18.09.25

Η πιο κρίσιμη επιλογή

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να επιλέξει ποιον γκαρντ θα πάρει στον Ολυμπιακό κι αυτή η επιλογή ίσως να κάνει και την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι
On Field 18.09.25

Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι

Η συνύπαρξη των Ελ Κααμπί και Ταρέμι στο δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο, δείχνει πιθανώς και το μέλλον της ομάδας σε τακτικό επίπεδο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…
On Field 18.09.25

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…

Ο Ολυμπιακός δεν... έσπασε το τείχος της Πάφου, όμως αυτά που είπε μετά το ματς ο Μεντιλίμπαρ, δείχνουν γιατί έχει ήδη πετύχει τόσα πολλά στον Πειραιά -και μπορεί ακόμη περισσότερα.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ
On Field 18.09.25

Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κόκκινων» στο μεγάλο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, γράφοντας ιστορία με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι
On Field 16.09.25

Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι

Ο Ιρανός είναι το πρόσωπο που συγκεντρώνει πάνω του τα φώτα και είναι αποκαλυπτικά τα όσα λέγονται στο προπονητικό κέντρο των πειραιωτών, για τον διεθνή σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 21.09.25

Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Πρωτοβουλίες, με πρώτη πράξη την αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος. «Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα», λέει για τη Γάζα.

Σύνταξη
Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα στούντιο
«Ανυπομονώ» 21.09.25

Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα στούντιο

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, ένας από τους πιο επιτυχημένους σκηνοθέτες της γενιάς του, διαδέχεται τη Λέσλι Λίνκα Γκλάτερ στην θέση του Προέδρου της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1: Η «Ένωση» έδωσε δικαίωμα και οι Θεσσαλοί την τιμώρησαν (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Η ΑΕΚ έδωσε δικαίωμα και η ΑΕΛ την «τιμώρησε» (vid)

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 55' με τον Μάνταλο, όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμά, της, με τον Τσάκλα να ισοφαρίζει στο 75' για την ΑΕΛ και το 1-1 να μένει μέχρι το φινάλε του αγώνα στη Λάρισα.

Σύνταξη
Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 – Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy
God is a DJ 21.09.25

Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 - Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy

Το νέο βιβλίο αναμνήσεων, «Night People», του μουσικού παραγωγού, Μαρκ Ρόνσον, ξαναζωντανεύει ξεχασμένες ιστορίες από την εποχή που ήταν DJ στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του '90.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρεκόρ συγκρούσεων μετά τον Β’ ΠΠ τo 2025 – Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη ειρήνης
Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης 21.09.25

Ρεκόρ συγκρούσεων μετά τον Β’ ΠΠ τo 2025 – Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη ειρήνης

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης η 21η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται το 2025 έχουμε 59 διεθνείς συγκρούσεις και χιλιάδες νεκρούς. Ενώ οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι τεράστιες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βαλτική: Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της – Σηκώθηκαν 2 Eurofighters
Νέο επεισόδιο 21.09.25

Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της Βαλτικής - Σηκώθηκαν 2 Eurofighters

Φόβος ότι ένα ανθρώπινο λάθος θα μπορούσε να δημιουργήσει «έκρηξη» στη Βαλτική - Η Luftwaffe έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ελέγξει ρωσικό αεροσκάφος που εισήλθε σε ουδέτερο/διεθνή εναέριο χώρο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Συγκλονίζουν τα λόγια του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – «Όσοι εμποδίζουν τις εκταφές είναι συνένοχοι»
Ελλάδα 21.09.25 Upd: 20:07

Συγκλονίζουν τα λόγια του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – «Όσοι εμποδίζουν τις εκταφές είναι συνένοχοι»

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, Πάνος, παραμένει για έβδομη μέρα μπροστά από τη Βουλή, αρνούμενος να δεχτεί τροφή και νερό. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας.

Φωτογραφίες - Βίντεο Δημήτρης Μιχαλάκης
Ένα αλλόκοτο άγαλμα του Τραμπ που κρατάει ένα Bitcoin εμφανίστηκε μυστηριωδώς στην Ουάσινγκτον
Τέσσερα μέτρα; 21.09.25

Ένα αλλόκοτο άγαλμα του Τραμπ που κρατάει ένα Bitcoin εμφανίστηκε μυστηριωδώς στην Ουάσινγκτον

Οι δημιουργοί του αγάλματος, μια ομάδα επενδυτών που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα, θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στην οικονομική πολιτική του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπερνάρ Αρνό: Ο πλουσιότερος Γάλλος καταδικάζει τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων
«Είναι ακροαριστερός» 21.09.25

Μπερνάρ Αρνό: Ο πλουσιότερος Γάλλος καταδικάζει τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων

Για τον Μπερναρ Αρνό, τον πλουσιότερο Γάλλο, επικεφαλής του ομίλου LVMH, η πρόταση Ζουκμάν για φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων και φορολογική δικαιοσύνη, «θα καταστρέψει την οικονομία».

Σύνταξη
To «Μπερναμπέου» γίνεται… σάουνα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

To «Μπερναμπέου» γίνεται… σάουνα

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης διαμαρτύρονται για τον καύσωνα στο Μπερναμπέου όταν η οροφή παραμένει κλειστή.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι για την 5η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά

Ο Κυρ. Μητσοτάκης με «μασάζ» στους βουλευτές του προσπαθεί να τους πείσει να βάλουν πλάτη για να σωθεί η παρτίδα που φαίνεται χαμένη, ενώ αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά που μετά την εμφατική επιστροφή του στις πολιτικές παρεμβάσεις φαντάζει πιο κοντά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η στάση Ναζί – Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά
Μια θεωρία 21.09.25

Η στάση Ναζί - Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά

Ο συγγραφέας, σκηνοθέτης και ακτιβιστής Στιούαρτ Χομ (Stewart Home), μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της βρετανικής αντικουλτούρας, εξηγεί αυτή τη σχέση στο τελευταίο του βιβλίο, «Fascist Yoga» (Φασιστική Γιόγκα).

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: «Να τον απαλλάξουν, ο γιος μου είναι καλό παιδί», λέει ο πατέρας του αδελφοκτόνου
Το σημείωμα 21.09.25

«Να τον απαλλάξουν, ο γιος μου είναι καλό παιδί», λέει ο πατέρας του αδελφοκτόνου

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων, ο 50χρονος είχε αφήσει σημείωμα στην πολυκατοικία στο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώντας τους ενοίκους να φέρονται καλά στην αδερφή του, γιατί ήταν πολύ ευάλωτη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αυτό είναι το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone που απειλεί τη γέφυρα της Κριμαίας [βίντεο]
TLK-1000 21.09.25

Αυτό είναι το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone της Ουκρανίας που απειλεί τη γέφυρα της Κριμαίας

Η Ουκρανία αναφέρει ότι το συγκεκριμένο drone, μήκους 12 μέτρων, μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή βάρους έως και 5.000 κιλών σε απόσταση έως και 2.000 χιλιομέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Πέδρο Πασκάλ στέκεται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ παρά τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες της Disney
«Δημοκρατία» 21.09.25

Ο Πέδρο Πασκάλ στέκεται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ παρά τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες της Disney

Ο Πέδρο Πασκάλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σειρά The Mandalorian της Disney και πρόσφατα εντάχθηκε στο Marvel Cinematic Universe (MCU), έγραψε στο Instagram: «Υπερασπίσου την ελευθερία του λόγου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΑΕΛ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: ΑΕΛ – ΑΕΚ

LIVE: ΑΕΛ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ – ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο