Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Θα πάρει «ανάσα» ο Αμορίμ; Η Μάντσεστερ υποδέχεται την Μπέρνλι και…
Ποδόσφαιρο 30 Αυγούστου 2025 | 10:37

Θα πάρει «ανάσα» ο Αμορίμ; Η Μάντσεστερ υποδέχεται την Μπέρνλι και…

Πόσο πιθανό είναι να «χαιρετίσει» ο Αμορίμ την Μάντσεστερ; Αν δεν νικήσει και την Μπέρνλι…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Όταν πέρσι αναλάμβανε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άπαντες θεωρούσαν πως έχει τις δυνατότητες να αποδειχθεί ο «εκλεκτός» στην μετά-Φέργκιουσον εποχή. Ναι, μπορεί τα χρόνια να είναι πολλά από τότε που ο sir Αλεξ Φέργκιουσον αποχώρησε από το ποδόσφαιρο αλλά στην Γιουνάιτεντ πότε δεν μπόρεσαν να βρουν τον προπονητή που θα τους επαναφέρει στις επιτυχίες.

Κάποιες μικρές στιγμές χαράς και τέλος από τότε με τον Πορτογάλο τεχνικό που ήρθε ως αναμορφωτής μετά την σπουδαία δουλειά που έκανε στην Σπόρτινγκ να βρίσκεται ήδη με την «πλάτη στον τοίχο».

Και αν την περσινή σεζόν είχε την δικαιολογία πως πήρε ομάδα που δεν είχε επιλέξει, την φετινή αυτό δεν «μπαίνει στο τραπέζι». Η ομάδα που έφτιαξε είναι δικιά του και δικά του και τα… επιτεύγματά της έως τώρα. Ένας βαθμός με την ισοπαλία εκτός έδρας με την Φούλαμ στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Πρέμιερ Λιγκ (ήττα στην πρεμιέρα στο Ολντ Τράφορντ από την Άρσεναλ) και ένας αποκλεισμός ντροπή από την Γκρίμσμπι της τέταρτης κατηγορίας στο Carabao Cup για την ομάδα του Αμορίμ που στις 5μμ υποδέχεται την Μπέρνλι για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ματς που αν δεν νικήσει θα φέρει τον Πορτογάλο τεχνικό σε ακόμη πιο δύσκολη θέση. Ο Αμορίμ που πέταξε τα «καρδιά» του προς τους παίκτες του μετά τον αποκλεισμό από την Γκρίμσμπι και ελπίζει πως σε λίγες ώρες στο Μάντσεστερ θα του δοθεί η ευκαιρία να πάρει βαθιά «ανάσα» και να χαμογελάσει με μια νίκη άκρως απαραίτητη για την ομάδα του από όλες τις απόψεις. Και όλα αυτά ενώ την επόμενη αγωνιστική η Γιουνάιτεντ παίζει εκτός έδρας με την Σίτι…

Σε μια αγωνιστική που κυριαρχεί το ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Λίβερπουλ και την αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ, Άρσεναλ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Σάββατο 30/08

Τσέλσι-Φούλαμ (14:30)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι (17:00)
Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ (17:00)
Τότεναμ-Μπόρνμουθ (17:00)
Γουλβς-Έβερτον (17:00)
Λιντς-Νιουκάστλ (19:30)

Κυριακή 31/08

Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ (16:00)
Λίβερπουλ-Άρσεναλ (18:30)
Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας (21:00)

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

Για το «απόλυτο» ο Άρης, «σεφτέ» ψάχνουν Πανσερραϊκός, ΟΦΗ, ΑΕΛ και Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Για το «απόλυτο» ο Άρης, «σεφτέ» ψάχνουν Πανσερραϊκός, ΟΦΗ, ΑΕΛ και Κηφισιά

Δράση σε τρία ακόμη γήπεδα υπάρχει στο πρόγραμμα της Super League το Σάββατο, αφού εκτός από το ματς του Ολυμπιακού στον Βόλο, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ, Άρης τον Παναιτωλικό και η ΑΕΛ την Κηφισιά.

Σύνταξη
LIVE: Λέτσε – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 29.08.25

LIVE: Λέτσε – Μίλαν

LIVE: Λέτσε – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λέτσε – Μίλαν, για τη 2η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Τσέφεριν φρενάρει La Liga και Serie A
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Ο Τσέφεριν φρενάρει La Liga και Serie A

Ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν διαφωνεί με τον ορισμό αγώνων σε άλλη ήπειρο και εξήγησε τους λόγους. Αντίθετος και ο επίτροπος αθλητισμού της ΕΕ: «Προδοσία»

Βάιος Μπαλάφας
DLD: Η «αόρατη» γλωσσική διαταραχή που εμφανίζουν τα παιδιά και συχνά θεωρείται τεμπελιά ή δυσλεξία
Τα σημάδια 30.08.25

Τι είναι η «αόρατη» διαταραχή DLD που εμφανίζουν τα παιδιά και συχνά παρερμηνεύεται ως τεμπελιά ή δυσλεξία

Πολλά παιδιά με DLD φαίνονται να επικοινωνούν φυσιολογικά σε καθημερινές συζητήσεις, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν το γλωσσικό περιεχόμενο γίνεται πιο σύνθετο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεοδωρικάκος: Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν
Έλεγχοι 30.08.25

Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν, λέει ο Θεοδωρικάκος

«Οι έλεγχοι ξεκινούν από τον αναπτυξιακό νόμο 2004 και φτάνουν μέχρι τον αναπτυξιακό νόμο 2016», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ούτε πάρκο ούτε έκθεση στη ΔΕΘ – Ο Μητσοτάκης τιμωρεί τη Θεσσαλονίκη
«Υποβάθμιση» 30.08.25

Νέα Αριστερά: Ούτε πάρκο ούτε έκθεση στη ΔΕΘ – Ο Μητσοτάκης τιμωρεί τη Θεσσαλονίκη

«Ο κ. Μητσοτάκης, αφού είδε ότι τα αρχικά σχέδια να πνίξει με μπετόν το κέντρο της πόλης δεν είχαν υποστήριξη, αποφάσισε να τιμωρήσει τη Θεσσαλονίκη. Όσα ανακοίνωσε ουσιαστικά υποβαθμίζουν την πόλη», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Καναδάς: Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως
Στον Καναδά 30.08.25

Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως

Ομάδες για τα πολιτικά δικαιώματα στον Καναδά χαρακτήρισαν το μέτρο για τη δημόσια προσευχή «ανησυχητικό» καθώς στοχοποιεί θρησκευτικές μειονότητες και παραβιάζει «βασικές δημοκρατικές ελευθερίες»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για μια νέα Ηθική Επανάσταση, απέναντι στην παρακμή της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 30.08.25

Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για μια νέα Ηθική Επανάσταση, απέναντι στην παρακμή της ΝΔ

«Η διαφθορά, οι υποκλοπές, τα σκάνδαλα, η εργαλειοποίηση των θεσμών έχουν τραυματίσει βαθιά τη Δημοκρατία», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Δημογραφικό: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που μπήκε στο συρτάρι, τα «μάταια» επιδόματα και τα φωτεινά παραδείγματα
Απουσία Σχεδιασμού 30.08.25

Δημογραφικό: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που μπήκε στο συρτάρι, τα «μάταια» επιδόματα και τα φωτεινά παραδείγματα

Η καθηγήτρια Αλεξάνδρα Τραγάκη, ο μαιευτήρας Στέφανος Χανδακάς και ο δήμαρχος του Αη Στρατή, μιλούν στο in για τις σωστές και τις λάθος πολιτικές γύρω από το ζήτημα του δημογραφικού στην Ελλάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Φωτιά στην Κάντζα: Βίντεο – ντοκουμέντο με 62χρονο φερόμενο εμπρηστή να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς
Συνελήφθη 30.08.25

Φωτιά στην Κάντζα: Βίντεο – ντοκουμέντο με 62χρονο φερόμενο εμπρηστή να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς

Οι αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του 62χρονου που φέρεται να συνδέεται με τη φωτιά στην Κάντζα

Σύνταξη
Βόλος: Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί την περιοχή
Ανακοίνωση ΔΕΥΑΜΒ 30.08.25

Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί τον Βόλο

Ο αγωγός ήταν κοντά στις πηγές στο βουνό, όπου δεν εξελίσσεται κανένα έργο κοινής ωφέλειας, και σπασμένος από το πάνω μέρος - Σκαπτικό μηχάνημα φαίνεται να χρησιμοποίησαν οι χρυσοθήρες

Σύνταξη
Πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με αναστολή, η ποινή στον Πετρούσεφ για τη γροθιά (vid)
Μπάσκετ 30.08.25

Πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με αναστολή, η ποινή στον Πετρούσεφ για τη γροθιά (vid)

Χρηματικό πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με τριετή αναστολή, ήταν η ποινή που επέβαλε η FIBA στον Φίλιπ Πετρούσεφ για εκτός φάσης γροθιά σε αντίπαλό του κατά τη διάρκεια του Πορτογαλία – Σερβία.

Σύνταξη
Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»
Φρίκη 30.08.25

Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»

Το τρίτο μέρος της τηλεοπτικής σειράς Monster έρχεται τον Οκτώβριο στο Netflix, βάζοντας στο μικροσκόπιο τη ζωή και το μυαλό του Εντ Γκέιν - γνωστός στις ΗΠΑ ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο παπά… drone από την Κοζάνη με έξι κάμερες προβάλλει το Βόιο στο Youtube – Έγινε viral στην ομογένεια
Εναέρια πλάνα 30.08.25

Ο παπά… drone από την Κοζάνη με έξι κάμερες προβάλλει το Βόιο στο Youtube – Έγινε viral στην ομογένεια

Από την πρώτη δημοσίευση πριν από 16 χρόνια, πλέον δεν γίνεται εκδήλωση χωρίς τον παπά –όπως λένε και οι κάτοικοι του Βοΐου– και η αγάπη και η ανταπόκριση του κόσμου, ακόμη και εκτός συνόρων, ολοένα και μεγαλώνει

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

