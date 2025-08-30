Θα πάρει «ανάσα» ο Αμορίμ; Η Μάντσεστερ υποδέχεται την Μπέρνλι και…

Όταν πέρσι αναλάμβανε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άπαντες θεωρούσαν πως έχει τις δυνατότητες να αποδειχθεί ο «εκλεκτός» στην μετά-Φέργκιουσον εποχή. Ναι, μπορεί τα χρόνια να είναι πολλά από τότε που ο sir Αλεξ Φέργκιουσον αποχώρησε από το ποδόσφαιρο αλλά στην Γιουνάιτεντ πότε δεν μπόρεσαν να βρουν τον προπονητή που θα τους επαναφέρει στις επιτυχίες.

Κάποιες μικρές στιγμές χαράς και τέλος από τότε με τον Πορτογάλο τεχνικό που ήρθε ως αναμορφωτής μετά την σπουδαία δουλειά που έκανε στην Σπόρτινγκ να βρίσκεται ήδη με την «πλάτη στον τοίχο».

Και αν την περσινή σεζόν είχε την δικαιολογία πως πήρε ομάδα που δεν είχε επιλέξει, την φετινή αυτό δεν «μπαίνει στο τραπέζι». Η ομάδα που έφτιαξε είναι δικιά του και δικά του και τα… επιτεύγματά της έως τώρα. Ένας βαθμός με την ισοπαλία εκτός έδρας με την Φούλαμ στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Πρέμιερ Λιγκ (ήττα στην πρεμιέρα στο Ολντ Τράφορντ από την Άρσεναλ) και ένας αποκλεισμός ντροπή από την Γκρίμσμπι της τέταρτης κατηγορίας στο Carabao Cup για την ομάδα του Αμορίμ που στις 5μμ υποδέχεται την Μπέρνλι για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ματς που αν δεν νικήσει θα φέρει τον Πορτογάλο τεχνικό σε ακόμη πιο δύσκολη θέση. Ο Αμορίμ που πέταξε τα «καρδιά» του προς τους παίκτες του μετά τον αποκλεισμό από την Γκρίμσμπι και ελπίζει πως σε λίγες ώρες στο Μάντσεστερ θα του δοθεί η ευκαιρία να πάρει βαθιά «ανάσα» και να χαμογελάσει με μια νίκη άκρως απαραίτητη για την ομάδα του από όλες τις απόψεις. Και όλα αυτά ενώ την επόμενη αγωνιστική η Γιουνάιτεντ παίζει εκτός έδρας με την Σίτι…

Σε μια αγωνιστική που κυριαρχεί το ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Λίβερπουλ και την αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ, Άρσεναλ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Σάββατο 30/08

Τσέλσι-Φούλαμ (14:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι (17:00)

Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ (17:00)

Τότεναμ-Μπόρνμουθ (17:00)

Γουλβς-Έβερτον (17:00)

Λιντς-Νιουκάστλ (19:30)

Κυριακή 31/08

Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ (16:00)

Λίβερπουλ-Άρσεναλ (18:30)

Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας (21:00)