Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: «Κόλλησε» στο Λονδίνο η ομάδα του Αμορίμ
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προηγήθηκε στην έδρα της Φούλαμ, αλλά δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη (1-1) και «πέταξε» άλλους δύο βαθμούς.
Σε κακή κατάσταση η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ξεκίνημα της Premier League, έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Φούλαμ για τη 2η αγωνιστική της Premier League.
Ο Μπρούνο Φερνάντες έστειλε άουτ το πέναλτι στο 38′, αλλά στη συνέχεια οι «Κόκκινοι Διάβολοι» πήραν το προβάδισμα με αυτογκόλ του Μουνίς στο 58′.
Δεν κατάφεραν να το διατηρήσουν για πολύ αφού στο 73′ ο Σμιθ Ρόου ισοφάρισε κι έτσι παραμένει χωρίς νίκη στη φετινή σεζόν, ενώ έχει μόνο μία στα τελευταία 10 ματς πρωταθλήματος!
Φούλαμ: Λένο, Τετέ, Άντερσεν, Μπάσεϊ, Καστάιν (62’ Ρόμπινσον), Λούκιτς, Μπεργκ, Σεσενιόν (62’ Γουίλσον), Κινγκ, Μουνίς (71’ Χιμένες), Ιβόμπι
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μπαγιντίρ, Ντε Λιχτ, Γιορό (87’ Μαγκουάιρ), Ντόργκου, Σο (87’ Χέβεν), Κασεμίρο (52’ Σέσκο), Φερνάντες, Κούνια, Μάουντ (69’ Ουγκάρτε), Ντιαλό (52’ Νταλότ), Μπεμό.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 22/08
Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5
Σάββατο 23/08
Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2
Μπόρνμουθ-Γουλβς 1-0
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0
Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0
Άρσεναλ-Λιντς 5-0
Κυριακή 24/08
Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1
Έβερτον-Μπράιτον 2-0
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1
Δευτέρα 25/08
Νιουκάστλ-Λίβερπουλ (22:00)
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (3η) αγωνιστική:
Σάββατο 30/08
Τσέλσι-Φούλαμ (14:30)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι (17:00)
Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ (17:00)
Τότεναμ-Μπόρνμουθ (17:00)
Γουλβς-Έβερτον (17:00)
Λιντς-Νιουκάστλ (19:30)
Κυριακή 31/08
Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ (16:00)
Λίβερπουλ-Άρσεναλ (18:30)
Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας (21:00)
