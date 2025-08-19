«Πήγαινε-έλα» σε Μάντσεστερ και Μιλάνο: «Ντε Χέα στη Γιουνάιτεντ και Ονάνα στην Ίντερ»

Ορισμένα δεδομένα: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάχνει τερματοφύλακα. Το ίδιο και η Ίντερ. Όπως φαίνεται, μάλιστα, πιθανώς οι δύο σύλλογοι να στραφούν στους παίκτες που άφησαν να φύγουν πριν δύο χρόνια!

Ειδικά στην περίπτωση των «κόκκινων διαβόλων», το σενάριο είναι από αυτά που μόνοι αυτοί… συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια: δηλαδή επιστροφή του Νταβίντ Ντε Χέα, ο οποίος το 2023 είχε φύγει για να έρθει στη θέση του ο Αντρέ Ονάνα. Ο οποίος αντίστοιχα ενδιαφέρει ξανά την Ίντερ, δηλαδή την ομάδα που τον είχε παραχωρήσει αρχικά στον σύλλογο του Μάντσεστερ!

Τουλάχιστον, αυτό είναι το σενάριο που κυκλοφορεί τα τελευταία 24ωρα στα αγγλικά ΜΜΕ και που αναδημοσιεύεται και από ιστοσελίδες μεταγραφικού περιεχομένου στην Ιταλία.

Will Man United replace their replacement for De Gea with De Gea? 😅💫 ⏳✈️ Inter are interested in re-signing their former goalkeeper André Onana from Manchester United. (The Sun) ⏳🏠 Manchester United are contemplating re-signing club legend David De Gea. (Tuttomercatoweb) pic.twitter.com/8YXjC13W47 — Score 90 (@Score90_) August 19, 2025

Και Ντοναρούμα στην… κουβέντα

Όλα αυτά βεβαίως, ενώ την ίδια ώρα έχει κυκλοφορήσει και ένα ακόμη μεταγραφικό στόρι, σύμφωνα με το οποίο η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ πάει να κλέψει τον Τζίτζι Ντοναρούμα που φεύγει από την Παρί, μέσα από τα χέρια της μισητής αντιπάλου της, Σίτι!

Σε κάθε περίπτωση, ό,τι κι αν από τα παραπάνω μπορεί να ισχύει, το μόνο δεδομένο είναι ότι οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ δεν έχουν δει ακόμη τις τελευταίες κινήσεις της ομάδας τους στο μεταγραφικό παζάρι.

Για την Ιστορία, αναφέρεται ότι ο Νταβιντ Ντε Χέα που παρεμπιπτόντως έχει συμβόλαιο με τη Φιορεντίνα ως το 2028, πέρασε στο «Ολντ Τράφορντ» 12 σεζόν, από το 2011 όταν η Γιουνάιτεντ τον απέκτησε έναντι 25 εκατ. ευρώ από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ως το 2023, καταγράφοντας 545 συμμετοχές. Στη θέση του πήγε ο Αντρέ Ονάνα, ο οποίος μέχρι τώρα μετρά στους «κόκκινους διάβολους» 101 αγώνες, μετά την αγορά του από την Ίντερ το 2023 για 50 εκατομμύρια ευρώ!