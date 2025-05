Προς Σαουδική Αραβία ο Ονάνα – Ο Μενιάν είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του (pics)

Η σεζόν ολοκληρώθηκε άδοξα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Άντρε Ονάνα να έχει μεγάλη ευθύνη, όπως αναφέρουν οι περισσότεροι οπαδοί και ποδοσφαιρόφιλοι.

Ο Καμερουνέζος ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τους «κόκκινους διαβόλους» με προορισμό κάποια ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Μάλιστα, ο Ονάνα έχει κλείσει ήδη σε κάποιον σύλλογο της συγκεκριμένης χώρας και ο πιθανότερος αντικαταστάτης του στη Γιουνάιτεντ είναι ο Μάικ Μενιάν.

🚨 Saudi clubs are thought to be showing some interest in Onana [ @TelegraphDucker ] pic.twitter.com/iQ7fcGUHCe

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος διεθνής φαίνεται ότι αποχωρεί από τη Μίλαν, έπειτα από τέσσερα χρόνια, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να έχει εισηγηθεί στη Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του.

🚨 | Manchester United enquired about the availability of Mike Maignan as are working to sign a new goalkeeper. His contract with AC Milan expires in 2026.

[@NicoSchira] pic.twitter.com/KhmnLZko95

— Transfer News (@TransfersLlVE) May 24, 2025