Αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δώδεκα ανθρώπους χθες Πέμπτη στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, καθώς ο ισραηλινός στρατός λέει πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις του εναντίον του κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι εφαρμόζεται (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Οι βομβαρδισμοί ανακοινώθηκαν ενώ αξιωματούχος του αμερικανικού ΥΠΕΞ ανήγγειλε τη διεξαγωγή «συνομιλιών ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ» τη 14η και 15η Μαΐου στην Ουάσιγκτον, με σκοπό να ανοίξει ο δρόμος για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

12 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα, συμπεριλαμβανομένων δυο παιδιών, και μέλους πληρώματος ασθενοφόρου

VIDEO | The moment a first response team from the Islamic Health Association in the southern Lebanese town of Toul was targeted in an Israeli double-tap strike while they were attempting to reach potential casualties of an Israeli attack earlier today. pic.twitter.com/tjTDeMv60V — The Cradle (@TheCradleMedia) May 7, 2026

Εχουν ήδη γίνει δυο συναντήσεις σε επίπεδο πρεσβευτών, τη 14η Απριλίου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και την 23η Απριλίου στον Λευκό Οίκο.

Μετά τις συναντήσεις αυτές, ανακοινώθηκε από την Ουάσιγκτον κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ τη 17η Απριλίου, στη θεωρία τουλάχιστον.

Τα δυο κράτη παραμένουν από τεχνική άποψη σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1948· οι συναντήσεις του Απριλίου ήταν οι πρώτες έπειτα από 33 χρόνια.

Παρά την ανακωχή, οι εχθροπραξίες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ συνεχίζονται.

Χθες η ισραηλινή αεροπορία στοχοποίησε διάφορες κοινότητες στον νότιο Λίβανο, αφού εξέδωσε διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων από αυτές.

Σε αλλεπάλληλες, χωριστές ανακοινώσεις του, το υπουργείο Υγείας αναφέρθηκε χθες βράδυ σε 11 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων δυο παιδιών, σε βομβαρδισμούς που έπληξαν τρία χωριά στη Ναμπάτια.

Αλλος βομβαρδισμός, στη Μαρτζαγιούν, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί μέλος πληρώματος ασθενοφόρου της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας, υπηρεσίας άμεσης βοήθειας συνδεόμενης με τη Χεζμπολάχ, και να τραυματιστεί δεύτερο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

The aftermath of an Israeli occupation strike on an ambulance in Toul, southern Lebanon, where rescue teams were targeted while treating injured Lebanese from an earlier strike. pic.twitter.com/66zOhT693Q — Quds News Network (@QudsNen) May 7, 2026

Συνεχίζει τις σφαγές

Προχθές Τετάρτη σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Την ίδια ημέρα, το Ισραήλ έβαλε στο στόχαστρο—για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν έναν μήνα—τον νότιο τομέα της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την «εξάλειψη» ανώτερου αξιωματικού του στρατιωτικού βραχίονα του σιιτικού κινήματος.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν είπε τη Δευτέρα ότι θα πρέπει να υπογραφεί συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ και να υπάρξει «τερματισμός των ισραηλινών επιθέσεων» προτού προγραμματιστεί συνάντηση κορυφής των δυο χωρών.

Η Χεζμπολάχ, που κατηγορείται από πολιτικούς της αντιπάλους ότι έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή επιτιθέμενη εναντίον του Ισραήλ τη 2η Μαρτίου, σε υποστήριξη στο Ιράν, τον κυριότερο σύμμαχό της, προσάπτει στην κυβέρνηση στη Βηρυτό πως επιλέγει την «παράδοση».

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί και οι χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 2.700 ανθρώπους, έχουν τραυματίσει πάνω από 8.200 άλλους κι έχουν μετατρέψει πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους σε εσωτερικά εκτοπισμένους σε κάτι περισσότερο από δυο μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ